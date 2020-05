La UTA destacó el acompañamiento del Municipio

Desde la UTA indicaron que en la provincia no hubo paro de actividades en el trasporte público, porque tanto en Ushuaia como en Río Grande los choferes cobraron en tiempo y forma sus haberes a diferencia de lo que pasó en la mayoría de las provincias. Destacaron el apoyo que hubo desde la Municipalidad de Río Grande para resolver la situación, mencionando que los pasajeros transportados por día pasaron de ser 18 mil a 400, a raíz de la cuarentena.

“El funcionamiento fue normal, porque la medida alcanzaba a todos aquellos sectores donde al día de la fecha no se ha hecho efectivo el pago del salario a los trabajadores y entonces está involucrando a 30 mil compañeros en el interior del país. Pero tanto en Ushuaia como en Río Grande se cumplió en tiempo y forma con el pago de los haberes, por eso no se llevó adelante el paro”, indicó Juan Carlos Cuenca, secretario General de la UTA en la provincia, refiriéndose al paro de actividades que se realizó hoy y el motivo por el cual la medida no repercutió en Tierra del Fuego.

En declaraciones al programa radial “La Mañana en La Tecno”, que se emite por Radio Universidad, indicó que la posibilidad de hacer frente al pago de los haberes tuvo que ver con la decisión de gestionar en su momento con quienes están a cargo del servicio en las diferentes localidades “y acá en Río Grande, justamente este lunes tuvimos una reunión virtual con el señor intendente (Martín Perez) y con los representantes de la empresa para, entre otros temas, hablar de esta situación”.

Cuenca mencionó cómo la situación planteada por la cuarentena “ha impactado duramente, ya que el servicio ha caído en un 95% producto de las restricciones” para circular. Estimativamente dijo que en la ciudad de Río Grande “se venían registrando 18 mil movimientos diarios y hoy se ha caído a entre 400 y 450”, precisó respecto de los pasajeros que transporta CityBus por estos días.

Aseguró que la misma situación se da en el interior del país, por eso remarcó “la importancia que tiene, en nuestro caso, el acompañamiento a la empresa CityBus por parte del Ejecutivo municipal. Eso ha garantizado el mes pasado y lo mismo sucedió este mes, que todos los compañeros pudieran cobrar en tiempo y forma y también se garantiza la continuidad del servicio y la estabilidad laboral del sector”, remarcó finalmente Cuenca