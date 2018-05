La UOM marchó contra el tarifazo

La UOM Seccional Río Grande marchó ayer por las calles de Río Grande, para rechazar el tarifazo en los servicios, la suba de precios y por la difícil situación que atraviesa el sector industrial. Destacaron las actividades que se desarrollan con otros sectores y reivindicaron avanzar en medidas unitarias para resistir las políticas del Gobierno nacional y el provincial.

Durante la jornada de ayer los trabajadores de la seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica realizaron una movilización en contra de los tarifazos en los servicios públicos, contra el ajuste y en defensa de la soberanía. Salieron de la sede del sindicato, en calle Moyano, y recorrieron distintas calles de la ciudad, para concluir finalmente en la Plaza Almirante Brown.

El secretario Adjunto de la entidad sindical, Marcos Linares, dijo que la medida se había decidido en el Congreso de Delegados “en consonancia con lo que se viene planteando a nivel nacional, consideramos que es de suma importancia expresarse en contra de los tarifazos, en contra de las situación que se está dando de ajuste contra los sectores populares, los jubilados, los trabajadores y el pueblo en general y en defensa de la Soberanía” a la vez que aclaró que “esto abarca tanto la defensa de los puestos de trabajo, de la industria, así como la defensa de los fueguinos a seguir permaneciendo en esta provincia, la que muchos de nosotros hemos adoptado como propia y muchos otros han nacido acá”.

El dirigente metalúrgico señaló que el reclamo tiene que ver con una situación que afecta a la totalidad de los trabajadores por ese motivo “se vienen manteniendo charlas en espacios como la Multisectorial; coincidimos plenamente en que es necesario unificar esfuerzo ver de qué manera construimos la unidad del movimiento obrero en su conjunto, de la clase trabajadora para de esta manera comenzar a generar un proceso de resistencia, de tener definiciones concretas en cuanto a los reclamos que venimos planteando”.

Por otra parte indicó que “la realidad es que nuestro sector ha sufrido un número importante de bajas desde hace dos años y medio, pero vemos con muchísima preocupación que eso va a seguir manteniéndose con estas medidas, porque el consumo viene congelado, venimos con proceso inflacionarios, el poder adquisitivo de la clase trabajadora ha caído dramáticamente y con este cóctel nada bueno puede salir, ni para el pueblo ni para los trabajadores en su conjunto, por eso es necesario aunar criterios y generar acciones concretas en defensa de los derechos de esta clase”.

Al ser consultado sobre si consideraba viable un paro provincial en el que participen gremios estatales y privados, Linares planteó que “nosotros consideramos que es necesario agotar todas las discusiones que sean pertinentes tratando de generar comprensión de cada una de las cosas de las que se está discutiendo. La realidad es que desde algunos sectores de la sociedad se plantea que las fábricas no deberían estar, que estaríamos mejor sin las fábricas, y no hay una comprensión acabada y real de cómo puede impactar en la economía de Tierra del Fuego que no esté la industria, que es uno de los factores importantes. Y así como eso es necesario remarcar la discusión de cada uno de los sectores estatales en la búsqueda de una recomposición salarial, reafirmar, sostener y defender las grandes conquistas del movimiento obrero de cara a que estamos cada vez más firmemente frente a un proceso de flexibilización laboral”, concluyó el dirigente metalúrgico.