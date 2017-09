La UOCRA espera superar la mano de obra ocupada en 2016

El secretario general de la UOCRA Julio Ramírez afirmó que se está empezando a incorporar personal y espera superar los 1.100 que marcaron el pico de ocupación en 2016. Celebró las obras en marcha y las planificadas para esta temporada, tanto por el gobierno como por el municipio y empresas privadas. Además, avanzan con la escuela de capacitación para ofrecer mano de obra especializada.

El secretario general de la UOCRA Julio Ramírez dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el nuevo panorama que se abre, a partir de las obras públicas y privadas que se ponen en marcha en esta temporada. Aseguró que ya comenzó la reactivación y espera que se siga incrementando. “Algunas empresas empezaron a tomar más gente y en el mes de octubre vamos a incorporar algunos compañeros, para solucionar el problema de desocupación en los obreros de la construcción”, dijo.

“Se reactivaron dos obras importantes que son 108 viviendas en el barrio Austral y otras 54 viviendas, que son del IPV. A fin de mes una empresa de Bahía Blanca va a empezar con el tendido de gas en margen sur y va a ocupar unos 30 compañeros. Esa obra va a estar en marcha los primeros días de octubre. También los primeros días de octubre estamos esperando que empiecen a mandar a revisación médica a los compañeros para un trabajo en la empresa Total, que iba a tomar 300 ó 400 compañeros, pero van a ser 150. La obra va a durar entre 14 y 18 meses y es una continuidad importante para nosotros. En total vamos a tener más de 300 compañeros en estas obras”, estimó.

Respecto de las viviendas del PROCREAR, indicó que “en Río Grande están terminadas las viviendas de la empresa SITRA y en Ushuaia van muy adelantadas. Son muy lindas casas, con muy buena vista e interior, y en Ushuaia va a ser algo similar. Son dos empresas que están trabajando muy bien. Mientras haya plata y el Banco Hipotecario pague, las viviendas van a salir adelante”.

“Mi preocupación es que la gente tenga trabajo y cobre. Con eso estoy conforme. Necesitamos trabajo para los compañeros, que estén bien y puedan llevar el pan a la casa, con todo en regla. Si no está todo en blanco, obviamente no los vamos a dejar trabajar”, advirtió.

Consultado sobre el microestadio en Río Grande, expresó que hay “mucha ilusión y ojalá que se haga porque es una obra muy importante, de varios millones de pesos. Creo que ahí vamos a tener más de 100 trabajadores, pero no tenemos fecha exacta de cuándo empieza. Ganó una empresa de Mendoza la licitación y va a tener que tomar gente local. Sea local o de afuera, la empresa que gana una licitación tiene que pasar por la bolsa de trabajo del sindicato y primero tomar la gente local. Si no, no pueden empezar”, aseveró.

Agregó que “en cualquier momento vamos a empezar con la planta de tratamiento de la margen sur, que es una obra importantísima, después tenemos otra planta en Ushuaia muy importante. Estamos esperando que las obras empiecen y la gente pueda trabajar. Queremos que preparen todo en esta temporada y que en invierno podamos trabajar haciendo interiores, para que no haya tantos despidos. Eso estoy hablando con las empresas, así no estamos pidiendo subsidios”, planteó.

En cuanto a las obras municipales, dijo que el plan en Ushuaia “es importante y en Río Grande igual, para asfaltar calles. Es importantísimo y vamos a acompañar tanto al gobierno como al municipio para que esto salga adelante y tengamos trabajo todos”.

Por otra parte, dio cuenta de avances con la escuela de capacitación. “Estoy muy abocado a ese tema para hacerlo lo más rápido posible y capacitar a los compañeros, para cuando vengan las empresas y me pidan gente especializada”, señaló, detallando preparación para trabajos de soldaduras, instalaciones de agua, gas, electricidad, “para que no traigan gente del norte a ocupar los puestos de trabajo de Río Grande”.

“El año pasado se llegó a ocupar 1.100 trabajadores y espero que se supere esa cifra esta temporada. Estoy muy contento y satisfecho por las obras que van a empezar y algunas que empezaron. Estoy muy contento, porque de todo el montón de gente que tenía afuera en el sindicato esperando trabajo, cada día son menos los que están en la puerta”, concluyó.