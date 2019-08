La UOCRA defiende la continuidad del Corredor del Beagle

El titular de la UOCRA, Julio Ramírez, salió al cruce de la posibilidad de revisar o frenar la obra de construcción de la ruta “Corredor del Beagle”. Le apuntó fundamentalmente a la actual legisladora y gobernadora electa Mónica Urquiza, recordándole que “cuando se hizo la obra del puerto en Río Grande, con el gobierno de José Estabillo, no tuvo tantos reparos”. Dijo que llevará “a los 300 trabajadores que están en la obra, para que les explique por qué se para”.

El secretario General de la UOCRA fueguina, Julio Ramírez, cuestionó la intención de parar y revisar la obra de construcción del Corredor del Beagle, cuestionada por sectores políticos, profesionales y defensores del medio ambiente; recordando que “hubo una audiencia pública, se hicieron los estudios correspondientes y se dijo que estaba todo bien; hay 300 compañeros que van a trabajar ahí y no se los puede dejar sin su fuente de empleo”.

“La legisladora Mónica Urquiza no se preocupó tanto cuando se hizo la obra del puerto en Río Grande, con el gobierno de José Estabillo, no tuvo tantos reparos en ese momento. Ahora quiere parar la obra, le vamos a llevar a los 300 compañeros para que ella le expliqué por qué se para y quedan sin trabajo. Urquiza no asumió y ya está trabajando en contra de los trabajadores, parece”, advirtió el gremialista.

Ramírez reiteró que “la UOCRA está en desacuerdo con eso de querer parar la obra, si así se empiezan a manejar los que fueron electos nos preocupa lo que se viene. Nosotros vamos a defender los puestos de trabajo de los compañeros. Porque esto ya comenzó los caminos fueron trazados después de dar todos los pasos previos, como los estudios y la audiencia pública”, remarcó.

Para concluir advirtió que “no vaya a suceder como fue con la obra del puerto de Río Grande que la empresa terminó iniciando un juicio contra el Estado, por incumplimiento del contrato al parar la obra. Después eso lo pagamos entre todos los fueguinos, por la irresponsabilidad de algunos”, sentenció.