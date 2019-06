La UOCRA apuesta a un segundo mandato de Bertone

El secretario general de la UOCRA pronosticó cuatro años buenos e incluso “mejores” en materia de obra pública, si Rosana Bertone logra la reelección. Aseguró que nunca se emplearon tantos trabajadores como en la gestión actual de gobierno, si bien entrada la veda algunas obras se van a parar. Destacó las gestiones de la mandataria para conseguir un espacio físico a fin de montar la escuela de capacitación, con profesores de la fundación que tiene el sindicato a nivel nacional, que permitirán certificar nuevas capacidades que demanda el sector petrolero. Mientras dure la veda recibirán subsidios unos 300 desempleados, por un monto de cuatro mil pesos que se pagará durante cuatro meses.

Río Grande.- El secretario general de la UOCRA, Julio Ramírez, dio detalles de la situación del sector ante el inicio de la veda invernal, donde se van a paralizar muchas obras.

Por Radio Universidad 93.5, advirtió que, si bien algunos trabajos se podrán seguir realizando, “la mayoría de las obras no va a continuar en la veda. Tenemos gente que va a seguir trabajando en el microestadio, son unas 30 ó 40 personas; hay algunos compañeros en el gimnasio de margen sur que van a seguir ocupados”, indicó, y el resto se divide en una parte que decide irse de la isla, y otra que subsistirá con subsidios.

“Cuando estaba el gobierno de Cristina, todos recibíamos un subsidio que daba el Ministerio de Trabajo de Nación. Cuando entró este gobierno cortó todo eso y la gobernadora con fondos propios se hizo cargo. Ahora vamos a recibir el subsidio 300 compañeros, antes era por tres meses y ahora van a ser por cuatro meses, y son cuatro mil pesos por trabajador. No aumentaron el valor pero sumaron un mes más y se incorpora septiembre”, dijo Ramírez.

“Muchos compañeros se van a su provincia, no hacen cambio de domicilio y cuando empieza la temporada vuelven acá, porque la veda invernal no da para que vivan. El subsidio se lo damos a la gente desocupada que se queda en la isla, porque a los que se van no les damos nada –aclaró-. Tenemos un padrón donde están anotados y el compañero está continuamente en contacto con el sindicato para que podamos verificar que estén acá. Los que están anotados son gente que vive acá y tiene su familia acá”, sostuvo.

Escuela de capacitación

Por otra parte, informó sobre la reunión que mantuvo con la gobernadora la semana pasada, porque “hace tiempo venimos gestionando con el gobierno una escuela de capacitación. La UOCRA tiene una fundación a nivel nacional y ayuda a hacer escuelas para capacitar a los compañeros. Un representante de la gobernadora empezó la gestión para que la UOCRA pudiera tener un espacio físico para esta capacitación y la gobernadora nos ayudó en todo sentido. Conseguimos un predio en el Río Pipo de Ushuaia, que es un obrador que estaba desocupado, y ahí se va a hacer parte de la escuela. Estamos viendo el lugar en Río Grande y tenemos como fecha de inicio los primeros días de agosto, para hacer los boxes, y hablar con la fundación de la UOCRA para que ponga los profesores. Ojalá que todo se dé y la ayuda del gobierno para nosotros es fundamental, porque la verdad nunca nos dejan de a pie”, valoró.

Entre las capacitaciones más necesarias, mencionó la falta de “soldadores de alta para la zona petrolera, porque no tenemos. Tenemos tres o cuatro compañeros que están siempre ocupados. Nos faltan soldadores, amoladores especializados que sepan biselar caños, y eso lo traen de Buenos Aires. No tenemos tampoco manteadores de caños, que también traen del norte. La gente de acá de a poco va a aprendiendo pero hace falta una escuela para capacitarlos y darles el certificado de que hicieron el curso, para poder entrar a cualquier empresa”.

“También hay compañeros que quieren aprender oficios de gasista, electricista, oficial albañil, saber cómo se sacan las medidas, cómo se hace una cañería”, apuntó, si bien en materia de carpintería hay “oficiales muy buenos” en la provincia.

Obras como nunca

Las perspectivas del sector son buenas, en caso de que gane Bertone las elecciones, sostuvo el dirigente. “Hay que reconocer que en estos últimos años la gobernadora hizo muchas obras. La gente de la UOCRA estuvo activa y trabajando. Ahora tenemos para empezar una escuela técnica, más de 100 viviendas en Tolhuin, donde quedan 50 viviendas más para terminar. Son obras que van a salir esta temporada y es la primera vez que en la provincia hay una obra tan grande. Nunca hubo una obra tan inmensa como el microestadio que se va a hacer en Río Grande. Tenemos el gimnasio de la margen sur, que es muy importante, la planta nueva, hay escuelas, y se hicieron muchas cosas. No nos podemos quejar esta temporada porque este gobierno sacó mucho trabajo para los compañeros. Esperamos tener otros cuatro años como estos, y quizás mejores. Si gana la compañera Bertone, creo que vamos a tener mucho más trabajo, porque se dedica mucho a la obra pública y hay que sacarse el sombrero en este sentido”, subrayó.

Adelantó su acompañamiento en estas elecciones porque “nosotros como peronistas apoyamos al gobierno peronista. Yo soy peronista y voy a apoyar al justicialismo; y en Río Grande apoyamos a Martín Pérez, que también es peronista”, dijo.

Sector petrolero

Consultado sobre la mano de obra empleada en el sector petrolero, indicó que “estamos esperando que Roch largue a licitación las obras de cañería que tiene que hacer, y creo que ya van a empezar esta temporada, para la cañería y las plantas. YPF está haciendo lo mismo y están cambiando cañerías con una empresa local. Ya tuvimos una charla con el contratista y nos va a tomar la gente que tenemos en la bolsa de trabajo, que nos parece bárbaro, porque no tuvo ningún inconveniente. La gente que tenemos en el campo no la podemos ingresar a la obra pública, así que estamos esperando estas novedades”, explicó.

“La empresa petrolera que más trabajadores ocupó fue AESA, que terminó la planta y se fue y volvería en septiembre u octubre a seguir con otra planta más en la Total, y había empleado más de 400 compañeros. Después la siguió Contreras, con 150 trabajadores más, y luego hay empresas contratistas chicas que tienen entre 30 y 40 compañeros”, detalló.

Fideicomisos privados

Por último se le consultó sobre los fideicomisos privados, y dio a conocer algunas irregularidades. “Me parece bien que se hagan fideicomisos, pero por ahí no estoy de acuerdo con algunas empresas que están trabajando haciendo edificios y no tienen la gente como debe ser. Obviamente nosotros hacemos la denuncia al Ministerio de Trabajo. A mí me gusta dar nombre y apellido, porque las cosas tienen que ser claras. Nosotros tenemos una obra en Laserre y Luis Py, a la vuelta de ANSES. La gente que tiene la empresa no está en las condiciones que debe estar, el encargado de la empresa es medio soberbio y, cuando le paramos la obra y hacemos las denuncias que debemos hacer, se enojan. Esa empresa la maneja el ingeniero Zárate –ex secretario de obras públicas en la gestión Colazo-. Después dice que paramos a diez obreros, que no pueden trabajar porque clausuraron la obra. Hoy por hoy no tenemos seguridad e higiene en esa obra, y el lunes voy a hacer una nota al Ministerio de Trabajo y voy a pedir una inspección integral. Los compañeros están en altura sin la protección que deben tener. Después si pasa algo con un compañero, la culpa es del gremio, pero es la empresa la que no cumple con las medidas de seguridad”, concluyó.