La Universidad Tierra del Fuego tendrá elecciones en abril

Es la nueva fecha establecida por la asamblea realizada el pasado miércoles. La asamblea encomendó la realización de un nuevo protocolo, dado que el enviado a Nación no fue aprobado, en un plazo de tres semanas. El rector Juan José Castelucci dio a conocer los proyectos en marcha y el apoyo que tiene tanto de parte del Gobierno nacional como de los municipios, además de un encuentro reciente con el gobernador Melella para iniciar una tarea en conjunto. Anunció para el año próximo la apertura de la sede de Tolhuin.

Río Grande.- El rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Juan José Castelucci, informó por FM Master’s sobre la decisión de la asamblea de fijar como fecha de elecciones el mes de abril, por votación de dos tercios de sus integrantes.

Castelucci estuvo con el presidente Alberto Fernández en su reciente visita a la ciudad y destacó que tiene “compañeros y muchos amigos en el gobierno nacional, ministros como Nicolás Trotta, Tristán Bauer, Rossi, Salvarezza. Son compañeros con los que estuvimos del mismo lado los cuatro años de macrismo, luchando contra esas políticas del gobierno anterior. Con Alberto y la vicepresidente he estado en varias oportunidades. Esta es la quinta vez que estoy con el presidente y pude hablar de algunas cosas, y fue el broche de oro porque varias veces me manifestó personalmente el apoyo y esto se muestra en los hechos”, sostuvo.

“Cerramos el año sin déficit, no tenemos deuda, empezamos el año 2021 bien económicamente, tenemos el llamado a licitación de la obra que va a abrir en enero por 290 millones de pesos, que fue gestión del gobierno nacional. Fue el broche de oro del cierre de año con el Secretario de Energía porque habló del interconectado y nosotros podemos trabajar en ese proyecto. Participó muy poca gente de la reunión con el presidente y fue muy restringido el ingreso, y esta posibilidad de haber estado habla de la posición en que pone el presidente a la universidad y a todas las universidades nacionales. Todos ponen a la ciencia como algo prioritario y ya lo ha dicho desde un principio el presidente”, manifestó.

Críticas por la demora en las elecciones

Mientras desde la oposición vienen reclamando las elecciones, varias veces postergadas, el rector defendió la decisión de la asamblea. “Hubo decisiones de los órganos electorales, el consejo superior y la asamblea, que es el órgano máximo de la universidad. Lo que dice la asamblea es ley y sólo se puede recurrir a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Nosotros pusimos como temario cómo seguir con el proceso electoral”, dijo.

Lo cierto es que, ante la convocatoria de Castelucci, la asamblea se reunió el miércoles 23 y definió la continuidad del proceso electoral para abril de 2021, con los dos tercios de los votos de los participantes. Se derogó la Resolución del Consejo Superior Nº 20/2020 que establecía un cronograma electoral en un lapso de diez días posteriores a la autorización, lo que implicaba que las elecciones se hicieran en un período de tres días, sin tener todavía aprobado el protocolo por parte de Nación. A su vez, encomendó la realización de un nuevo Protocolo Electoral, para votar en tres semanas y enviarlo para su aprobación.

Se espera para abrir una situación epidemiológica más controlada y, de no ser así, podría volver a revisarse la fecha. Además se implementó el Voto Postal, por 20 votos a favor y 2 en contra, para los grupos de riesgo, el cual ya había sido aprobado por la asamblea universitaria el pasado 5 de agosto. Desde la oposición encarnada por la lista «Hacer Plural» se pidió el giro a comisión para su tratamiento y fueron cuestionados por intentar que se vote “con la menor participación posible”.

Reunión con Melella

Por otra parte, Castelucci expresó que cuenta con “muy buen vínculo a nivel intendentes, muy buen vínculo a nivel nacional y faltaba sentarse la universidad oficialmente con la provincia. Eso lo hicimos y empezamos a plantear una agenda en común”, dijo del encuentro con el gobierno fueguino.

“Tenemos un proyecto por demás interesante para la provincia, ya lo hemos implementado con la licenciatura en gestión educativa, que es un ciclo complementario, y ya vamos a tener graduados. A todos los profesores terciarios que tiene la provincia con dos años más les damos el título de licenciados y estamos capacitando formadores”, afirmó.

“También lanzamos el ciclo complementario en administración pública para todos los técnicos en administración pública, que también está en marcha. Los técnicos van a poder tener el título de licenciado en dos años y estamos mejorando la administración, que es muy importante. Tenemos en carpeta con todo aprobado para comenzar con la licenciatura en seguridad pública y ciudadana, para capacitar a todas las fuerzas de seguridad de la provincia, porque todos tienen el título terciario de técnicos. Eso lo tenemos que seguir conversando con el gobierno y esperamos que lo pueda financiar. Si no, yo también tengo relación con la Ministra de Seguridad de la Nación y veremos si lo financian ellos”, dijo.

Sede en Tolhuin

El rector anunció la inauguración de la sede de Tolhuin para el año próximo. “Vamos a tener la sede en Tolhuin también, el terreno es en pleno centro y se está aplanando. Haremos el anuncio con el intendente Daniel Harrington y ya tenemos los módulos para llevar a Tolhuin. Vamos a hacer 60 metros cuadrados, más los baños. Esto lo tenemos en Ushuaia y tenemos que trasladarlo y armarlo. Son módulos de muy buena calidad y no se han podido armar por el tema de la pandemia. A partir de marzo estaría funcionando la sede de Tolhuin, y vamos a tener semi-presencialidad con todos los protocolos de seguridad. Hemos abierto la parte administrativa con mucha seguridad y muy poca gente, y la universidad no dejó de funcionar ni un minuto, se pagaron todos los sueldos, se hicieron todos los actos administrativos, se dieron clases, se tomaron exámenes y estamos instrumentando la firma electrónica para funcionarios”, apuntó.

“Hicimos la red solidaria, delivery de fotocopias y las clases se dictaron en más de un 90%. Nos encontramos con alumnos que no tenían equipos de informática y les llevamos equipos de la universidad. No tenían datos y les fuimos dando para comprar datos. Lo que no pudimos resolver fueron los casos que no tenían conectividad, que fue un 30% de los alumnos. Esto lo estoy planteando en el gobierno nacional porque quien no tenga disponibilidad de datos ni fibra óptica va a quedar desplazado”, advirtió.

Finalmente dijo que “están funcionando todos los órganos de gobierno, por estatuto hemos creado el protocolo de género, la atención de víctimas de trata. Estamos trabajando en el ciclo complementario de enfermería, también tenemos en carpeta el tema de educación física, porque el deporte es muy importante. La idea es empezar con un ciclo complementario en deportes invernales extremos, y va a tener la posibilidad de una orientación en el mar. El ministro Rossi me pidió que le mande el velero, que va a ir a Tandanor para ponerlo en condiciones y no tenemos que gastar un peso nosotros. Vamos a tener el mar para trabajar, la montaña, los deportes invernales. Yo tengo muy buen vínculo con la gente que ganó la licitación de la aerosilla del Martial y lo vamos a tener a disposición. Calculo que tampoco tendremos problemas con el Cerro Castor, así que se puede hacer montañismo, deportes invernales y el mar”, concluyó.