La UNAJE desembarca en Tierra del Fuego

La UNAJE, Unión Argentina de Jóvenes Empresarios, desembarcó en Tierra del Fuego impulsando el primer nodo para que los fueguinos emprendedores puedan integrar una importante red que les permita crecer en sus respectivos rubros. La presentación se hizo en la Cámara de Comercio de Río Grande y su presidente, Diego Navarro, valoró que “los jóvenes se involucren en el desarrollo y el crecimiento” y los alentó a nuclearse y aprender de las experiencias.

Río Grande.- La Unión Argentina de Jóvenes Empresarios –UNAJE- lanzó su nodo en Tierra del Fuego a través de una reunión informativa y videoconferencia en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande.

El evento estuvo encabezado por la licenciada Romina Marino y tuvo el acompañamiento de las autoridades de la Cámara encabezadas por Diego Navarro y José Luís ‘Gigi’ Iglesias.

La UNAJE es una asociación civil que agrupa a jóvenes empresarios de todos los sectores de entre 18 y 40 años en todo el país., ayudándolos contribuir al crecimiento del país a través del desarrollo de una nueva cultura empresaria basada en honestidad, profesionalismo, visión global e impacto social.

La asociación fomenta el encuentro, para que jóvenes empresarios comprometidos con mejorar la sociedad se conecten, se formen y construyan colectivamente.

La licenciada Romina Marino, organizadora del evento, explicó que “es la primera vez que se hace una charla informativa en la provincia acerca de qué es UNAJE, a quién está dirigida y es por ello que se convocó a todos aquellos jóvenes emprendedores de 18 a 40 años a participar e interiorizarse de las actividades de esta asociación”.

Detalló que “UNAJE es una organización que comprende a todos aquellos jóvenes que están emprendiendo y que desean crecer en el rubro en el que están desempeñándose. Forma redes de contacto, equipos de trabajo y se va priorizando el crecimiento colectivo”.

En ese sentido explicó que se va a conformar un nodo en Tierra del Fuego. “La idea es que nos podamos unir todos los emprendedores que estamos trabajando de manera activa y así poder formar un equipo de trabajo. Se van a nuclear en base a los asociados que están en UNAJE”.

Asimismo preciso que “UNAJE no se maneja con lugares físicos, sino con networkings, after office, equipos de trabajo que va a depender de la cantidad de personas, que no son más de quince integrantes por grupo de trabajo”.

Consultada sobre los beneficios para los emprendedores que suscriban a esta organización, la licenciada Marino valoró que “principalmente se va formando una red de contactos para crecimiento, además que no solo se puede operar a nivel provincial, sino a nivel país y vale recordar además que UNAJE tiene representación en el bloque del MERCOSUR y en la Federación Iberoamericana y entonces esto amplía la visión del empresario de hoy”.

La licenciada Romina Marino y Santiago Pavano, son socios gerentes de Cohyse Consultora Higiene Seguridad “y apoyamos en un cien por ciento a UNAJE, ambos tenemos 30 años y estamos gerenciando una empresa”.

“Es importante que los jóvenes se involucren en el desarrollo y en el progreso”

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Diego Navarro, destacó que “acá lo importante es que se está fomentando este tema con los jóvenes; realmente estar hoy con este evento donde se van a comunicar vía satélite con jóvenes empresarios de otros puntos del país donde van a hablar sobre las posibilidades, los emprendimientos y sus experiencias, lo que es sinceramente muy positivo como positivo es que los jóvenes participen sobre todo en una provincia donde más del 50 por ciento de la población es menor a 25 años lo que hace que sea una de las provincias más jóvenes del país en todo sentido”.

Navarro valoró que “los jóvenes se involucren, que participen, que midan sus posibilidades, que estén participando en el desarrollo y en el progreso, es muy importante”.

Asimismo confió que la Cámara de Comercio de Río Grande siempre apoyará las experiencias positivas y de crecimiento. “La Cámara siempre necesita enriquecerse de lo que está pasando en la ciudad y el hecho de que venga y participe esta organización –UNAJE- con nosotros en nuestra sede y que también veamos a nuestros vecinos jóvenes participando es muy importante y nos permite recabar información de las cosas que también tenemos que seguir haciendo”.