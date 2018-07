La UDA podría resolver medidas

Desde la UDA confirmaron que el jueves 26 se reunirá el Consejo Directivo Nacional de dicho sindicato. Analizarán la situación del sector y definirán “las fechas en las que no se prestará el servicio educativo” por paro. “Lástima que no hacen más los timbreos porque el clima social ya no lo permite, pero me gustaría que los funcionarios del Gobierno le tocaran el timbre a algún docente para ver las condiciones en las que viven”, afirmó el secretario General, Sergio Romero.

El próximo jueves 26 de julio el Consejo Directivo Nacional de la UDA se reunirá para analizar “la crítica situación del sistema educativo en todos sus niveles, el deterioro de los salarios docentes y el estado de la inversión en educación”, anunciaron desde el gremio en un comunicado. Por su parte, el secretario General de la Unión Docentes Argentinos, Sergio Romero, expresó: “Me gustaría que los funcionarios del Gobierno le tocaran el timbre a algún docente para ver las condiciones en las que viven”.

Informaron también que “Si bien la Unión Docentes Argentinos se encuentra desde hace meses en estado de alerta producto de los salarios docentes desactualizados, la galopante inflación y las medidas de ajuste que en forma regular viene realizando el Gobierno Nacional, lo que se va a precisar en la reunión del Consejo son las fechas en las que no se prestará el servicio educativo”.

“Lástima que no hacen más los timbreos porque el clima social ya no lo permite, pero me gustaría que los funcionarios del Gobierno le tocaran el timbre a algún docente para ver las condiciones en las que viven, para que sepan los malabares que hacen para llegar a fin de mes y poder alimentar y vestir a sus hijos”, sostuvo el Secretario General de la UDA, y Secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero.

El dirigente docente además señaló que “el salario de un docente inicial es apenas de 11.400 pesos, y se encuentra por debajo de la línea de pobreza”, remarcó el titular de la UDA nacional.