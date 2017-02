La UCR quiere reformar la ley de partidos políticos

El legislador Pablo Blanco estimó que los asuntos que tuvieron tratamiento de urgencia serán los primeros en debatirse en comisión, y también la enmienda constitucional girada por el Ejecutivo. Desde el bloque radical se ingresará en la primera sesión del año un proyecto de reforma de la ley de partidos políticos. En materia de candidaturas, dijo que habrá que esperar las definiciones del radicalismo nacional a fines de febrero, para conocer si van dentro del espacio Cambiemos, o en forma independiente del PRO.

El legislador Pablo Blanco se refirió por FM La Isla a los principales temas que tendrán tratamiento en este año legislativo que comienza.

El 2017 inició con un paquete de proyectos con pedido de tratamiento de urgencia, luego siguió el mensaje de la gobernadora pidiendo que se le quitara ese carácter a seis asuntos y hubo opinión política de la UCR como partido, que no sucedía, a través de su presidente Federico Sciurano. Para Blanco “no fue una decisión acertada mandar esos proyectos con trámite de urgencia por el tenor que tenían. Si hubiera existido la necesidad de un rápido tratamiento, la herramienta adecuada hubiera sido la convocatoria a sesión extraordinaria, con el planteo de los proyectos. La solución al tema es el retiro de los trámites de urgencia y los proyectos van a tener tratamiento normal. Es lo más importante, ante una decisión que no era acertada de mi punto de vista”, dijo.

Aseguró que no quedaron “secuelas” luego de la polémica que generó este paquete de leyes, al menos dentro de la Legislatura. “En lo que a mí respecta no quedó ninguna, nadie es dueño de la verdad. A veces el gobierno nacional actual toma una medida, se da cuenta de que no era la acertada y la retira. Uno apoya esa situación y hay que actuar en el mismo sentido, independientemente de que quien lo haga no sea de nuestro espacio político”, sostuvo.

Los temas por debatir

Respecto de los principales asuntos para este año legislativo, dio a conocer que está trabajando en un proyecto que presentará el bloque radical “para la primera sesión ordinaria del año, donde tomará estado parlamentario. Es la reforma de la ley de partidos políticos, que tiene que ver con el proyecto que oportunamente presentamos sobre la necesidad de la reforma de la Constitución”.

“Independientemente de las iniciativas particulares que pueda presentar el bloque de Cambiemos, los proyectos que tuvieron la iniciativa de trámite de urgencia van a ser debatidos en las primeras reuniones de comisión”, estimó.

Agregó el planteo de reforma constitucional y “una iniciativa que elevó el Poder Ejecutivo con una enmienda por el tema Malvinas, que creo que es muy importante. Uno no lo planteaba como enmienda, porque planteaba la necesidad de la reforma, pero por ahí es oportuno tratar la enmienda, y que tenga su participación electoral junto con las elecciones del mes de octubre”, dijo.

Consideró que “esos van a ser los temas que van a tener discusión en esta primera parte del año” y avizoró que “seguramente van a volver la discusión de los roles, misiones y funciones y reparto de recursos. No olvidemos que hay pendiente una definición de la justicia sobre el cobro del impuesto inmobiliario, y seguramente esto será disparador para otras discusiones. Esos son los temas que llevarán como mínimo la primera etapa del período legislativo de este año”.

“Este es un año electoral, con la renovación de dos diputados nacionales, y va a tener sus implicancias en la discusión política”, anticipó.

Solos o en Cambiemos

Con respecto a las elecciones nacionales y la posición de varios radicales que no parecen convencidos de acompañar lo que decida el comité nacional, si mantiene la alianza Cambiemos, el legislador recordó que “hubo algunas conversaciones sobre fines del año pasado y la definición se va a tomar sobre el último día de febrero en la ciudad de Córdoba, donde hay una reunión de todo el radicalismo del país. De ahí saldrán algunas definiciones. Hasta ahora, por las reglas que tenemos, la UCR va a ir dentro del espacio de Cambiemos”, manifestó.

Reconoció que hay radicales molestos con estos acuerdos, como han expresado referentes nacionales de la talla de Alfonsín o Juan Manuel Casella, pero aclaró que “en las opiniones que dan, en ningún momento hablan de jugar fuera de Cambiemos, sino de presentar sus listas propias en las PASO. Esa es una posibilidad que se puede dar también en Tierra del Fuego. Veremos qué definición toma el partido a fin de este mes”.

En este contexto, puede haber una lista encabezada por Federico Sciurano y otra por ‘Tito’ Stefani, dos candidatos fuertes con posibilidad de acceder a las dos bancas en disputa, que se eliminarían uno al otro, si se mantiene la alianza. “No puedo aseverar ni desmentir si habrá otros candidatos porque cualquiera está en condiciones de presentarse con la mecánica de las PASO. Veremos si en el partido se define si será en el ámbito de Cambiemos o la UCR irá por su lado. Hasta ahora no hay definición, por lo menos que yo conozca”, concluyó.

Fuente: Diario Provincia 23.