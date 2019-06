“La tarea de los legisladores nacionales es hacer conocer la provincia”

Luego de un tiempo alejada de los cargos públicos, la Dra. Adriana Chapperón se sumó a la carrera electoral nacional, como candidata a senadora en la lista que encabeza el Dr. Federico Runín, por la concertación FORJA. Consideró la labor principal hacer conocer la provincia para que el resto del país entienda la importancia del subrégimen para Tierra del Fuego. Luego de la agitada campaña provincial, habría un impasse hasta transcurridas las PASO, que calificó como “un trámite”, y ya cuando sean candidatos retomarán la campaña con las propuestas.

Río Grande.- La Dra. Adriana Chapperón dialogó ayer con Radio Provincia sobre la decisión de volver al ruedo político, esta vez como precandidata a senadora por FORJA, acompañando a Federico Runín.

“Nunca salí del ruedo, he salido de los cargos públicos pero la política a uno lo apasiona y desde el lugar en que estamos siempre podemos hacer algo. Este tiempo decidí hacerlo desde mi consultorio, pero llega un momento en que uno tiene que hacerlo desde un cargo. Gustavo Melella me ha dado la posibilidad de poder conformar una lista para el Senado junto con el Dr. Federico Runín y la verdad para mí es un honor. Ojalá lleguemos a representar la provincia, si así lo decide el electorado de Tierra del Fuego”, dijo.

Se le preguntó por qué no se postuló a alguno de los cargos provinciales, y consideró que en esta instancia debía dar un paso al costado y dejar lugar a las nuevas generaciones. “Me parece que hay que dar lugar a otros dirigentes, porque hay una nueva dirigencia que está apareciendo y empieza a dar sus pasos en la provincia. Hoy hay mucha juventud participando y hace mucho tiempo que esto no pasaba. Es gente muy comprometida, con ganas de militar y conformar listas, y me parece un egoísmo que siempre la misma gente quiera estar en los lugares expectantes de la lista. En esta instancia nacional tenía ganas de participar, con el esfuerzo que implica la tarea política, desde el punto de vista familiar y también por la necesidad de trasladarse al tratarse de un cargo nacional”, planteó.

Se mostró satisfecha no sólo por el resultado electoral en el estamento ejecutivo, sino por las bancas obtenidas en la Legislatura. “Tenemos representantes en la Cámara legislativa que van a ayudar a Gustavo para llevar adelante el gobierno provincial y defender los intereses de la gente”, confió.

Todos con Fernández-Fernández

Respecto de cómo diferenciarse del Frente de Todos Tierra del Fuego, que llevan candidatos al Senado con la fórmula Fernández-Fernández, siendo FORJA también un espacio esencialmente kirchnerista, recordó que “FORJA es una concertación y hay militantes de distintas fuerzas políticas. En mi caso particular siempre milité en el socialismo, y en mi paso por el Concejo Deliberante y por la Municipalidad de Ushuaia milité en el radicalismo. La opción es elegir un proyecto de país y es el que Gustavo plantea todo el tiempo, que es un proyecto de país con desarrollo, producción, industria, con consumo interno. Cada elector podrá ver quién mejor lo representa para llevar adelante ese proyecto de país”, expresó.

Cargó contra el daño producido particularmente a Tierra del Fuego por la gestión Macri, y recordó “el destrato, por no decir maltrato, que ha tenido el presidente hacia Tierra del Fuego, que se suma al desconocimiento general del país sobre la vida y la industria en Tierra del Fuego”.

Los resultados se vieron en las urnas, pero “realmente nos han maltratado de una manera impresionante y algunos periodistas de medios nacionales hablaron de la industria del ensamble, pero también hubo funcionarios que criticaron la industria fueguina, cuando no se conoce. Esta también es una tarea de los legisladores nacionales. Defender la 19640 es defenderla ante legisladores de otras provincias, a quienes tenemos que explicarles qué significa en términos de soberanía, empleo, desarrollo, no sólo para nuestra gente sino para el país”, subrayó.

“Al ciudadano de Tierra del Fuego le ha molestado mucho escuchar las expresiones de periodistas nacionales, con informes como las veredas calientes, por ejemplo. Nos han denostado y han endemoniado a la provincia, diciendo que dilapidábamos recursos. Yo puedo hablar desde la salud, y nadie dice que nosotros tenemos que suplementarnos con vitamina D porque los rayos del sol no alcanzan y tenemos que hacer una suplementación para que nuestros niños crezcan bien. Se habla desde el desconocimiento del lugar, de lo que significa vivir acá, y yo los invito a que caminen la provincia, porque tanto Ushuaia como Río Grande son ciudades difíciles para caminar. Esto hace a la defensa de nuestra promoción industrial y además somos una provincia pequeña, que en etapas electorales no define una elección nacional”, observó.

Chapperón insistió en que “la tarea de hacernos conocer, es una tarea de los legisladores nacionales y sin dudas este va a ser el trabajo más importante de la próxima gestión en ambas Cámaras. Está cercano el vencimiento del subrégimen y hay que consensuar la prórroga con las demás provincias. Hay que hacer conocer Tierra del Fuego y defender los intereses de la provincia, y mostrar lo que ha pasado este último tiempo con la caída impresionante de la industria. Tenemos que volver a apuntar a que nos conozcan y sepan por qué es importante el subrégimen para la soberanía del país”, remarcó.

En cuanto a la ampliación de la matriz productiva en la provincia, que propone el gobernador electo, indicó que “tendremos que estudiar qué posibilidades tenemos de ampliación, porque hay muchos aspectos no explotados en Tierra del Fuego. Nosotros nos hemos enfocado en el turismo fundamentalmente en Ushuaia y en la industria en Río Grande, pero tenemos muchísimo desarrollo para hacer en pesca, en innovación tecnológica, generación de nuevas energías, y para eso no sólo se necesita inversión, sino que los legisladores ayuden con proyectos para que esto se pueda llevar adelante”.

“Por supuesto hay que defender el subrégimen a ultranza, pero mientras tanto hay que ir desarrollando otros proyectos para ampliar la matriz o transformarla”, propició.

Hoy se oficializan las listas y, con un piso del 1,5%, “creo que las PASO en nuestra provincia van a ser un trámite. La campaña creo que va a empezar después, cuando ya estemos definidos los candidatos. Ahí presentaremos las propuestas a la gente para que el electorado pueda decidir de la mejor manera y con la mayor información posible”, concluyó.