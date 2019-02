La sucesión de Melella será “un hombre o una mujer de su gabinete”

El Dr. Federico Greve, apoderado de FORJA, adelantó que el sucesor del intendente Gustavo Melella será un hombre o una mujer de su gabinete, que cuenta con nueve miembros. Dio prioridad al proyecto antes que los nombres, y garantizó que quien sea elegido seguirá adelante con las mismas políticas del municipio de Río Grande. Ushuaia podría tener también una referente femenina en Adriana Chapperón, si bien no hay definiciones. Greve reclamó que la gobernadora fije la fecha para dar comienzo con los trámites administrativos, y ratificó que no habrá desdoblamiento de elecciones municipales. Pidió a los electores tener “memoria” respecto de quienes se ubican hoy en el campo nacional y popular, pero votaron leyes jubilatorias y rebajas de sueldos en otros momentos de la gestión. “Hoy es fácil pegarle a Macri porque está en piso”, disparó, y remarcó que Melella y su equipo estuvieron siempre “en el mismo lugar”.

Río Grande.- El Dr. Federico Greve, apoderado de FORJA, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el armado político del 2019 del intendente Gustavo Melella, y el anuncio que realizó este lunes el presidente de FORJA a nivel nacional, Gustavo López, de su postulación a la gobernación.

“López es el presidente del partido a nivel nacional y por supuesto sus afirmaciones tienen repercusiones en la isla. Si bien no está lanzada la candidatura oficialmente, entendemos que es la persona más capaz y queremos que así sea. En algún momento se hará el anuncio oficial y nuestra aspiración es poder trabajar para cambiar la provincia”, dijo.

Greve reclamó la fecha de elecciones y cuestionó que se siga dilatando, a la espera de la convocatoria prometida por la gobernadora Bertone a los tres intendentes. “Hasta ahora no hemos tenido ninguna comunicación y ninguna convocatoria a tal efecto. El intendente de la ciudad ya anunció que no tenemos ninguna intención de desdoblar la elección municipal de la provincial. Estamos aguardando que se fije la fecha a nivel provincial y no entendemos por qué tanta incertidumbre, porque en otros años para el mes de diciembre ya sabíamos que en junio o julio teníamos la elección y faltaba solamente el decreto. Como institución municipal necesitamos tener la fecha para empezar a hacer los decretos, el llamado a elecciones municipales, a intendente, a concejales, el padrón provisorio. Hay todo un trabajo administrativo que se debe realizar como institución. Está muy bien que la gobernadora anuncie la convocatoria, pero es importante que haga efectivo el anuncio”, recomendó.

“No entendemos por qué tanto misterio respecto de la fecha, aunque en mi opinión personal, están especulando con cuándo poner la fecha y no se están poniendo de acuerdo el gobierno provincial y el gobierno municipal de Ushuaia. Nosotros nos vamos a acoger a lo que vaya a decidir la provincia, y creemos que es un desacuerdo entre ellos lo que está dilatando esta decisión, porque no hay ninguna otra explicación lógica para no poner la fecha ya y empezar a trabajar. Esta incertidumbre la tiene también el juez electoral, que no sabe cuál es la fecha de elecciones y tiene que organizar el comicio. Nosotros ya estamos trabajando hace tiempo en hacer acuerdos y no entendemos la dilación”, cuestionó.

La sucesión

Consultado sobre el sucesor del intendente, ratificó que será seleccionado del gabinete municipal, con una metodología similar a la que en su momento aplicó el ex intendente Jorge Martín, al optar por Melella. “Seguramente va a ser una de las personas del gabinete municipal y cualquiera de las personas que lo integran está en condiciones de seguir con el proyecto de gobierno que tenemos. Queda solamente definir el nombre de la persona que va a encabezar este proyecto. Tenemos nueve funcionarios de gabinete, cuatro mujeres y cinco hombres, y puede ser un candidato o candidata a intendente. No sería extraño que la candidata a intendente sea una mujer, porque las mujeres han tomado una trascendencia muy importante en la participación política, en los Ejecutivos, en los cargos legislativos, y no es nada raro que se pueda dar esta posibilidad para 2019. Van a estar apoyadas por todo un equipo de trabajo porque, más allá de los nombres, hay un proyecto que se continúa”, remarcó.

También se le preguntó sobre las potenciales candidatas a intendente de Ushuaia, dado que entre los nombres en danza se menciona a la legisladora Mónica Urquiza y a la Dra. Adriana Chapperón. “La verdad Adriana Chapperón está más cerca de nosotros, porque trabaja con nosotros y es parte de la organización. No solamente trabaja como médica en la Municipalidad sino que participa del partido, sin ser afiliada, porque nosotros no ponemos ninguna condición para participar del partido. FORJA es una concertación que no obliga a nadie a afiliarse”, subrayó.

“Mónica Urquiza es la legisladora del MPF con quien tenemos asidua relación respecto de todo lo que sucede en la Legislatura. Tanto Pablo Villegas como Mónica Urquiza son muy permeables a poder atendernos, para que podamos conocer lo que se hace en la Legislatura. Sin tener representación política, nosotros hemos tenido un trabajo fluido con ellos, no así con las otras dos fuerzas políticas que integran la Legislatura”, dijo, y agregó que “con el legislador Damián Löffler también tenemos trato, tal vez es menor con la legisladora Cristina Boyadjián, pero uno habla con un bloque. No se puede desconocer que han participado de actos municipales y eso es una realidad”.

Greve aseguró que el candidato que elija Melella, será aceptado, como ocurrió sobre el final de la gestión de Jorge Martín, más allá de las aspiraciones personales. “Si uno tiene un conductor, tiene que seguir lo que el conductor define, independientemente de lo que uno piense en forma personal. Yo creo que el peor funcionario que nosotros tenemos es mejor que cualquiera de los candidatos que pueda llegar a estar del otro lado, por lo tanto no voy a dudar nunca de trabajar con cualquiera de las personas que vaya a designar el intendente”, sentenció.

“Acá se trata de un proyecto y de potenciarlo todavía más en la Municipalidad. El intendente ha hecho una excelente gestión y, si bien hay que mejorar, hay muchas cosas que se hicieron bien”, sostuvo.

Más concejales

Respecto del incremento de la cantidad de concejales, de 7 a 9 en esta elección, dijo que “dependemos de la cantidad de votantes que exista. Si son más de 70 mil, seguramente habrá que llamar a la elección de nueve concejales. El presupuesto es el mismo y deberá haber un reacomodamiento de las partidas dentro del Concejo para poder reordenar la situación. No existe un impacto presupuestario y va a haber más representación política, sin una megaestructura. La estructura que tiene el intendente desde hace siete años es prácticamente la misma. Si uno analiza la estructura de la provincia o de otros municipios, puede ver la diferencia”, observó.

Sin relación con Martín Pérez

Por otra parte, teniendo en cuenta que el diputado del FPV sigue alineado a nivel nacional con la ex presidente Cristina Fernández, y fue apoyado por el intendente Melella para que lograra la reelección, se le preguntó qué relación existe hoy. “No tenemos prácticamente relación. Esa fue una alianza transitoria a los fines de ganar la elección de diputados. Yo fui como suplente en esa lista y le ganamos al aparato nacional encabezado por ‘Tito’ Stefani y Cambiemos, y se le ganó también al aparato provincial encabezado por Laura Colazo y Rosana Bertone. Para nosotros fue una forma de demostrar que, sin el aparato nacional y provincial, también se puede ganar una elección. Lo logramos esa vez y no renegamos de eso, pero sabemos que hoy la relación es nula, por lo menos de mi parte y del entorno que conozco”, manifestó.

“Sabemos las intenciones que Martín Pérez, aunque oficialmente no dijo nada, y somos respetuosos de lo que quiere hacer cada persona. Hoy la relación no es buena ni mala, no existe”, aseguró.

Memoria, ante todo

Greve apuntó que con el diputado “coincidimos en el proyecto nacional, pero además de hablar del proyecto nacional hay que ponerle el cuerpo”, dijo, extendiendo el mensaje al proyecto al que prevé sumarse el parlamentario para competir por el Municipio de Río Grande.

“Hoy lo más fácil es criticar a Macri, porque está en el piso. Todos dicen que es culpable del desempleo en la industria, del cierre de las fábricas, pero nosotros lo venimos diciendo desde hace tres años y esa es la gran diferencia. Mientras algunos hicieron silencio, nosotros lo dijimos desde el primer día. No pasamos algunos momentos criticando y otros momentos sin decir nada, y a veces es tan grave el que dice algo como el que omite decirlo”, expresó.

“Por supuesto coincidimos en la conducción de Cristina Kirchner y no lo negamos, pero este proyecto provincial es todavía más inclusivo que el nacional, porque es un proyecto que incorpora partidos provinciales y partidos que no tienen tanto que ver con el kirchnerismo, sino con el PJ e incluso con el radicalismo. A nivel nacional tenemos un lineamiento, y sabemos cómo se han movido algunos actores de la provincia en cada cosa que ha pasado. Si no, sería no tener memoria. Debe haber unidad, siempre que haya memoria, para recordar qué hizo cada una de las personas que trabajó en el proyecto. De lo contrario, vamos a seguir acompañando determinadas personas que de la boca para afuera hablan de una forma pero, cuando tienen que poner el cuerpo, le descuentan a los empleados públicos, o cambian las leyes jubilatorias. Eso no es estar en el campo nacional y popular, ni defender la industria o la soberanía. En eso tenemos una gran diferencia, que está bien marcada entre los que siempre estuvimos en el mismo lugar y los que se movieron”, enfatizó.

“Es importante que el vecino entienda que tiene que acompañar el proyecto y no tanto a una persona, porque el proyecto es lo que nos lleva de forma colectiva a poder cumplir todos los sueños de los vecinos”, concluyó Greve.