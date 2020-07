“La solución es muy rápida pero hay que tener voluntad política”

El secretario de Finanzas del Municipio de Ushuaia, Gustavo Rodríguez, rechazó la propuesta del Ministro de Hacienda de conformar una mesa técnica para discutir “la deuda tributaria”. Aseguró que no es necesaria una mesa técnica porque los números están claros, y tampoco se puede reducir a la deuda de tributos, si no que se debe abordar la coparticipación. Consideró que “la Legislatura tiene que intervenir” con una ley de goteo y están a la espera del pronunciamiento de la justicia.

Río Grande.- El secretario de Finanzas del Municipio de Ushuaia, Gustavo Rodríguez, respondió por Radio Universidad 93.5 a las declaraciones del Ministro de Hacienda de la provincia, quien había afirmado que los municipios no quieren participar de una mesa de diálogo. “Creo que el Ministro estuvo un poco enfermo, según me enteré, y pasó unos días sin tener contacto con lo que estaba sucediendo. El viernes 3 el municipio de Río Grande y el de Ushuaia recibimos una nota del Secretario de Hacienda invitando a que designáramos miembros para conformar una comisión técnica y tratar la deuda tributaria. Los dos municipios decidimos responder en conjunto, diciéndole que entendíamos que había que hacer una reunión con capacidad de decisión, y que había que tratar la deuda integral”, señaló.

“La deuda del gobierno provincial con los municipios tiene dos componentes centrales, uno es la retención indebida de coparticipación, que necesitamos los municipios para atender las necesidades de los vecinos; porque de cada 100 pesos que gastamos, 83 tienen cobertura con la coparticipación y, si la retienen, afecta nuestra economía y la posibilidad de brindar servicios de forma adecuada. Realmente preocupa esta actitud del gobierno provincial, porque ellos han recibido los fondos de nación”, sostuvo.

“Para nosotros no hace falta una comisión técnica, porque para cruzar los datos es suficiente que nos reunamos con los números sobre la mesa. Este lunes la Secretaría de Economía y Finanzas le remitió al Ministro de Hacienda una nota junto con un pen drive donde está el detalle de toda la deuda de coparticipación, mes por mes, con los distintos conceptos, la deuda tributaria por cada uno de los inmuebles del gobierno provincial. Toda la información se las pusimos a disposición y ahora nos tenemos que sentar a discutir cuándo pagan esa deuda”, reclamó.

“En el caso de la deuda tributaria, ofrecimos un plan de pago como lo hacemos con cualquier vecino, y lo único que pedimos es que ese plan de pago se ponga en débito automático, ante los incumplimientos que hemos tenido, y esté atado a la garantía de la coparticipación del gobierno provincial. Eso lo tiene en su despacho el ministro”, dijo.

Respecto de las declaraciones de Fernández, expresó que “me sorprendieron, porque ya hubo una respuesta la semana pasada. La invitación fue el viernes y durante el fin de semana contestamos por correo que queríamos una reunión los dos municipios en conjunto y el lunes entregamos sendas notas, ratificando lo que habíamos solicitado y nuestra disposición a reunirnos el martes. La respuesta negativa fue por parte del Secretario de Hacienda –Marcos Oviedo-, que dijo que solamente iban a tratar deudas tributarias y en el marco de una comisión técnica”.

“El dato que le enviamos el lunes entre retención indebida de coparticipación, impuesto inmobiliario y tasas de servicios, suma una deuda de 741 millones de pesos con el Municipio de Ushuaia. Nosotros hicimos una presentación judicial, se dio traslado al gobierno provincial y el viernes vence el plazo para que responda. Estamos a la espera de una respuesta del gobierno a nuestra demanda”, indicó sobre la demanda judicial.

Menos del 1%

Rodríguez afirmó que “dDurante el mes pasado y lo que va de julio, el gobierno provincial recibió de nación 2.510 millones de pesos de coparticipación y solamente transfirió un 0.89% a los municipios, que equivalen a 25 millones de pesos. Esos recursos son nuestros y se los está apropiando indebidamente el gobierno provincial. Claramente hay un problema, no sé si tardan en registrar los trámites, o qué está ocurriendo. Yo puedo hablar de lo que yo conozco y lo que hago con el dinero que entra de los vecinos. No puedo decir qué hace el gobierno provincial con el dinero que ha recibido, si lo tiene guardado en una cuenta o lo ha utilizado. La deuda que tenía el gobierno al momento de asumir Melella, se duplicó en estos seis meses. Nosotros calculamos que teníamos unos 200 millones de pesos de deuda, de la recaudación de los últimos días de noviembre y los primeros días de diciembre. Esa deuda se ha incrementado hasta llegar a 477 millones de pesos, sin la deuda tributaria. Los atrasos superaron los 45 días, hubo un pago importante el mismo día que presentamos la demanda y después otra vez se volvieron a paralizar los pagos, es decir que nuevamente estamos rondando los 450 millones de deuda”, manifestó.

Consideró que “la Legislatura debería tomar cartas en el asunto y aprobar la ley de goteo diario, igual que la que tiene la nación, para que los organismos responsables de la recaudación, sea AREF, el banco, retengan automáticamente un porcentaje de lo que ingresa al gobierno provincial y lo giren diariamente a las cuentas de los municipios. Por supuesto siempre queda un porcentaje que se ajusta a final del mes, como hace también la nación, pero eso garantiza que diariamente tengamos un flujo de recursos, en línea con el flujo de recursos que recibe la provincia”.

“Tanto el Secretario de Hacienda de Ushuaia como el de Río Grande estamos dispuestos a reunirnos con el Ministro cuando él lo decida. Lo que estamos diciendo es que no tiene sentido que armemos una comisión técnica. El único sentido de una comisión técnica es patear para adelante el problema, y si además vamos a mirar sólo la deuda tributaria y no las retenciones indebidas de coparticipación, no es lo que nosotros pretendemos. La solución es muy rápida, pero hay que sentarse y tener voluntad política de resolver el problema”, concluyó.