“La situación es difícil, hoy trabajo el doble, y gano lo mismo que hace dos años”

Río Grande.- Luis Schreiber, representantes de los almaceneros en la ciudad se refirió a la situación del sector, y la crisis que se hace evidente en la calidad y cantidad de los alimentos que compran a diario las familias.

“La situación es difícil, hoy yo me encuentro trabajando el doble y ganando lo mismo que ganaba hace dos años atrás, a mis colegas les sucede lo mismo, el tema es que nos han subido mucho las tarifas, no lo podes trasladar a los precios, por lo cual hay que moverse más para buscar mejores precios, además tenés que estar al tanto de los aumentos de precios, porque terminamos reponiendo la mercadería al mismo precio que la estamos vendiendo, y comenzás a cambiar la plata”, aseguró a FM La Isla

Entendió que la crisis también se ve en los mayoristas de la ciudad señalando que “hay menos movimiento y todos lo notan, yo lo noto porque si hay cinco vendedores charlando con vos y tomando mate, es porque no hay actividad, con todos los que hablamos, dicen que les bajaron las ventas”, afirmó.

Asimismo explicó que la “cosa está difícil, no está fácil, uno tiene una estructura más chica y puede readecuarse un poco mejor, pero las ganancias son mínimas, si empatamos, es para estar contentos, realmente está difícil”.

Consultado respecto de donde se nota la merma, dijo que “tenemos un montón de clientes que no llegan a fin de mes, los negocios de barrio nos conocemos todos, yo llevo 27 años en la misma esquina, tenemos una cartera de clientes donde nos conocemos todos, y conozco a un montón de chicos desde que nacieron, conozco a los padres, que vienen todos los días a comprar y una mano les damos, pero está difícil para todos, porque a su vez a uno se le hace una montaña de plata porque le das un poquito a cada uno, pero después tenés que salir a pagar a los proveedores, porque de lo contrario no te reponen la mercadería, razón por la cual se hace muy difícil”, insistió, ante la cantidad de familias con problemas para cubrir necesidades básicas como los alimentos.

“La cantidad de clientes es la misma”

El comerciante afirmó que la “cantidad de clientes que ingresan es la misma, pero lo que baja es la cantidad de lo que se consume, la calidad de lo que consumen”, dijo, al tiempo que agregó que “antes uno veía una familia el fin de semana se comía un asado, y ahora compra unos tallarines y listo, entonces ves cómo cambió el hábito de consumo para hacerlo más barato”, reprochó respecto de la situación económica que se está viviendo.

También indicó que por el contacto diario con los vecinos, muchos chicos que “estaban trabajando y se habían independizado, hoy están volviendo porque se quedaron sin trabajo, y no pueden afrontar un alquiler, no pueden afrontar nada, y vuelven a la casa de los padres tratando de vivir como se puede”.

Caída de empleo en los almacenes

Por otro lado se refirió a la caída del empleo en los almacenes en relación a esta situación que se está viviendo, para lo dijo que siempre trabajé “con el mínimo, ni se me ocurre tomar una persona, porque no tengo trabajo”.

Entendió también que se le “debe hacer muy difícil para aquel que tiene cinco o seis empleados, y a veces te lleva años formar un trabajador a tu gusto, a tu sistema de trabajo, acordar un lineamiento de trabajo que a vos te guste como patrón, y el lo reconoce como empelado, entonces después ante situaciones como estás a veces lo tenes que sacar porque ya no podes solventar los gastos”.

Inspecciones a los comercios

El comerciante destacó la posición del Municipio de Río Grande manifestando que “no son inflexibles con las inspecciones, donde es mentira que en algún negocio no haya algo vencido, porque uno revisa lo que más sale, y algo siempre queda en algún rincón, pero gracias a dios a mí hace rato que no me hacen una multa porque no han encontrado nada, y cuando lo hicieron fue una pavada y han contemplado la situación”.

Asimismo resaltó que “si te labran una multa, es como pagar el sueldo a un empleado, hubo un comerciante que tuvo multas por el matafuego, pero en general la estamos peleando todos, no digo que no hagan multas cuando la infracción es evidente y hay mala intención de vender algo en mal estado, o vencido, pero en una pavada me parece bárbaro que accionen de esta manera, porque uno intenta trabajar lo mejor posible en este momento de crisis que estamos viviendo”.

“La situación tiende a empeorar”

Schreiber advirtió que la situación tiende a empeorar porque “con esta suba del dólar, cuando salgamos a reponer seguramente muchos artículos subieron bastante, por lo cual la situación está difícil, está todo muy convulsionado, la gente está de muy mal humor, y todo a raíz de lo que está pasando en el país en general”.

Sentenció que “la verdad me gustaría vivir en el país del que hablan los funcionarios nacionales, porque estamos viendo muy mal las cosas y ellos siguen viviendo en otro país, me parece que ni ellos se creen lo que dicen, yo no soy pesimista, acompaño y me gusta buscar soluciones, en vez de buscar problemas, pero esto cada vez está peor”, manifestó.

Finalmente sostuvo que “los comercios más grandes atraviesan situaciones similares, porque tiempo atrás la gente salía los fines de semana a comer, se compraban ropa nueva para ir al boliche, hoy no van al boliche, no se compran nada nuevo”, dijo, al tiempo que agregó que se está “vendiendo ropa usada por internet y no en los comercios tradicionales, hay mucha gente que compra, vende y canjea, todo por internet”, concluyó Schreiber, respecto de la nueva versión del trueque que había surgido con la crisis de 2001.