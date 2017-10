La semana próxima comienza el tratamiento del presupuesto 2018

El legislador Pablo Blanco estimó que entre el 24 y 25 de este mes comenzará el debate en la comisión que preside, primero con la presentación del equipo económico y luego con el detalle de cada ministerio. Será el tema más importante en lo que resta del año legislativo. Respecto de la “campaña sucia” que denuncian otros sectores, tomó distancia y aseguró que, para Cambiemos, ha sido tranquila tanto ahora como en las PASO. También después de las elecciones se discutirán las posibles sanciones a los radicales que se fueron a UnirTDF.

El legislador Pablo Blanco fue consultado ayer por FM Del Pueblo sobre la “campaña sucia” que se viene denunciando desde el sector del intendente Melella y el candidato Martín Pérez. El radical tomó distancia y aseguró que “no sé a qué se refieren cuando hablan de campaña sucia. En el caso de Cambiemos no lo es bajo ningún punto de vista, en el caso de otros espacios políticos no lo sé. Para Cambiemos es una campaña tranquila, hablando con la gente, recorriendo con los candidatos, y no ha habido por parte de Cambiemos ningún problema con la campaña política”.

Sobre las declaraciones del vicepresidente del partido, Paulino Rossi, respecto de que la UCR “no está en condiciones de expulsar a nadie”, ante posibles sanciones luego de las elecciones a los radicales que conformaron el frente UnirTDF, dijo que “de esto vamos a hablar después del 22. Ahora estamos en otro momento, en la etapa final de la campaña, trabajando para ver de qué manera podemos fiscalizar de la mejor manera la elección. Después de las elecciones seguramente va a ser tema de conversación en la UCR, y aquel que no ha cumplido con el mandato de la UCR puede ser pasible de algún tipo de sanción”, advirtió.

No habrá miramientos con las autoridades partidarias: “Por más importantes que sean los afiliados, hay organismos del partido que están funcionando y, si hay alguna denuncia o algo, se actuará en consecuencia, pero esto hay que hablarlo después del 22. Estamos en el último tramo de la campaña”, remarcó.

Respecto de si le puede caber la expulsión a Melella, al margen de Sciurano o Rossi, como presidente y vice de la UCR, respectivamente, insistió en que no es momento para hablar del tema: “No tengo ni idea y son todos temas que se hablarán después del 22. Ahora estamos en la última semana de una campaña electoral, que es lo más importante. El resto se discutirá en el ámbito del partido”.

En cuanto al proceso electoral, afirmó que “la fiscalización está garantizada en el ciento por ciento de las escuelas”, y no prevé ninguna irregularidad. “Ha sido una elección tranquila y muchos se hacen tanto problema con las elecciones, hablan del voto cadena, pero habría que ver si muchos de los que hablan de estas cosas saben de lo que están hablando. Va a ser una elección tranquila como fue la vez pasada y no hay motivos para traer inconvenientes. Lo mismo que aquellos que están amenazando que hay que cuidarse en la última semana por las campañas, pero ya pasó esa época de las trapisondas. La gente con el transcurrir de la democracia se va adaptando y no tiene que tener ningún temor de ir a votar tranquilamente”, manifestó.

Diputados “de la Nación”

Consultado sobre la importancia de estos comicios, y si se busca garantizar un apoyo mayoritario a la política de Cambiemos, dijo que “nosotros estamos trabajando para que nuestros candidatos lleguen a asumir una banca en el Congreso y por supuesto van a trabajar en proyectos que defiendan los intereses de la provincia, pero también los diputados son representantes del pueblo de la Nación, independientemente de los intereses de la provincia, y como primer objetivo tienen la obligación de buscar soluciones en el ámbito total de la Nación”, priorizó.

“En este caso esperamos reafirmar una vez más que el pueblo argentino quiere dejar atrás lo que pasó y empezar una etapa nueva, como lo ha manifestado en agosto y lo va a reafirmar el domingo que viene. Más allá de las dificultades, el pueblo argentino quiere vivir en un país distinto”, aseveró Blanco.

Respecto de si cree que el diputado tiene que ser gestor de la provincia, la respuesta fue afirmativa: “Por supuesto el diputado nacional tiene que ser gestor de todas las necesidades de la provincia. Si dentro de esas necesidades hay proyectos de ley que favorecen a la provincia, por supuesto tienen la obligación moral de acompañarlos”, remarcó.

Presupuesto 2018

Por otra parte, confirmó que la semana próxima comienza la discusión del presupuesto 2018. “Ya está citada la comisión de presupuesto y comenzamos a partir del 24 ó 25 de octubre. Seguramente lo que queda de octubre y todo el mes de noviembre el trabajo fundamental del poder legislativo va a ser la discusión del presupuesto, con la participación de todos los funcionarios del Ejecutivo, organismos autárquicos y descentralizados. Esa va a ser la principal tarea a la que nos vamos a abocar en la Legislatura, al menos en la comisión de presupuesto. Desde el 31 de agosto está el presupuesto en la Legislatura y lo hemos estado analizando. Ahora lo estamos comparando con el presupuesto que se ha presentado en el Congreso nacional, donde la provincia de Tierra del Fuego es una de las más beneficiadas con respecto a la obra pública”, dijo.

“Estamos compaginando lo que dice nuestro presupuesto con lo que dice el presupuesto nacional, y luego de la exposición del equipo económico comenzaremos con las discusiones ministerio por ministerio”, apuntó.

Destacó el aporte de Nación a la provincia en materia de obras: “En este momento se están llevando adelante muchas obras de servicios esenciales, de agua, cloacas, saneamiento ambiental, sobre todo en Ushuaia y en la Margen Sur, además de obras de infraestructura, ampliación de colegios, comisarías. Hay mucha obra en Tierra del Fuego y otras que han sido licitadas, como el microestadio de Río Grande, el gimnasio de Río Grande, la ruta del Atlántico, ya se ha comenzado con la obra del puerto de Ushuaia y también hay obras en el ámbito municipal”, enumeró.

En cuanto a las declaraciones de la legisladora del MPF Mónica Urquiza contra el nuevo endeudamiento de 200 millones de dólares previsto en el presupuesto, explicó que “en el marco del proyecto hay un artículo que habla de un endeudamiento de 200 millones de dólares, pero bien lo sabe la Legisladora que la provincia tomó la máxima capacidad de endeudamiento cuando emitió el bono de 200 millones de dólares. Bajo ningún punto de vista la provincia puede endeudarse en 200 millones de dólares más. Por más que la provincia quiera, no creo que haya nadie que lo quiera afectar. Ese artículo viene desde los últimos siete años en cada uno de los presupuestos: antes eran 150 millones y ahora son 200 millones de dólares. Ahora se discutirá el presupuesto y se verá si queda o no el artículo. Lo importante es que en los gastos del presupuesto no está previsto ese financiamiento”, observó.