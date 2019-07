La próxima semana asamblea de judiciales

El secretario General de la UEJN, Luis Bechis, confirmó la asamblea de empleados judiciales convocada para el próximo miércoles. La intención es definir medidas de fuerza, respondiendo a la falta de respuesta por parte del Superior Tribunal de Justicia ante el reclamo de aumento salarial para el sector.

“Venimos con un diálogo permanente en la mesa salarial y todos los años se hacen acuerdos por tramo, para dar una solución a la pérdida de poder adquisitivo. Hemos mantenido el diálogo todo este tiempo, pero en materia salarial no hay una respuesta”, remarcó el titular de la UEJN, Luis Bechis, en declaraciones a FM “Del Pueblo”.

El dirigente judicial señaló que no quisieron “mezclar la cuestión gremial con la política, por eso creímos que no era oportuno hacerlo en la campaña electoral. Ahora solicitamos una charla en la mesa y la respuesta no conforma. Día a día estamos perdiendo contra la inflación, y el año pasado quedamos 30 puntos por debajo”, indicó. Advirtiendo luego que “ya venimos con un atraso desde el año pasado y no queremos que este año suceda lo mismo”.

En ese sentido señaló que no lograron “recibir la respuesta que merecemos los judiciales y hemos decidido una medida de fuerza para el miércoles. Esperamos una demostración contundente, para cambiar la posición que ha tomado el Superior Tribunal de Justicia”, reclamó.

Bechis indicó que la idea es “llevar adelante un plan de lucha, más allá de que esté por iniciar la feria judicial, porque los tiempos no pueden esperar. No hubo ningún ofrecimiento y estamos esperando alguna solución. Lo único que vemos es que hay nuevos ingresos y nos pone de malhumor algunas cuestiones que pasan. A la inflación hay que sumarle un montón de cuestiones, como los servicios, los impuestos, y no queremos ningún trabajador por debajo de la canasta básica, que en Tierra del Fuego está en 40 mil pesos y hasta más que eso”, advirtió.

El secretario General de la UEJN recordó que “La factura de gas ha aumentado un montón y tenemos un frío polar más que importante”. Ratificando por último que la asamblea se realizará el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana, y en ese marco “veremos el acompañamiento para definir medidas. Si no tenemos acompañamiento no vamos a poder dar la respuesta que piden los compañeros. Para pedirlas hay que tener participación, convicción y acompañar una medida de fuerza. Porque si nos quedamos sentados en el escritorio, la respuesta no va a salir”, remató el sindicalista.