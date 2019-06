Lo aseguró el concejal Silvio Bocchicchio, segundo candidato a legislador por el frente Concertación Fueguina, quien planteó como tarea esencial para el primer año de la próxima Legislatura avanzar con la reforma política. Aseguró que en las recorridas por los barrios, la primera consulta de los vecinos apunta a saber cómo se vota. “Cuando un sistema electoral no lo entiende el elector, no es democrático”, sentenció. Con la proliferación de colectoras de candidatos a estamentos ejecutivos y también de listas de legisladores, también propone una reforma a la ley de partidos políticos.

Ushuaia.- El concejal de Ushuaia Silvio Bocchicchio, segundo candidato a legislador por el frente Concertación Fueguina, en la lista que encabeza Liliana Fadul, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre las prioridades para la próxima Legislatura.

“Lo que hace falta el próximo año de la Legislatura es una reforma política, ya que no va a ser un año electoral, porque la provincia tiene el sistema electoral más antidemocrático de la Argentina. Tenemos el sistema electoral más confuso, variopinto e incomprensible de todo el país, y cuando un sistema electoral no lo entiende el elector, no es democrático”, sentenció.

“No hay que empezar por el voto electrónico, que no garantiza el secreto del voto, que es base del sistema democrático. Hay que empezar por el problema que tenemos identificado, porque hasta la justicia legisla sobre el sistema electoral de Tierra del Fuego. Yo estoy recorriendo los barrios y uno de los temas que más tenemos que abordar es cómo se vota, no qué proponemos. Evidentemente hay un problema. En Ushuaia el 15% de los electores que votaron un partido y prefirieron a equis candidato, modifica el orden de la lista, en contra de la opinión del 85% restante, y eso es inaudito. Hoy la gente no sabe si puede preferir o tachar, dónde hay que preferir, si puede preferir a un concejal de un partido y otro concejal de otro. Son dudas que plantea la comunidad todo el tiempo”, aseguró.

“Con este sistema, hoy hay cero mujer en el Concejo de Ushuaia. Hace tres períodos que tenemos una gobernadora mujer, tenemos muchas mujeres en la Legislatura y en el Concejo de Río Grande son mayoría. En Ushuaia las listas deben ser compuestas en un 50% por hombres y en un 50% por mujeres, pero no hay ninguna. El problema está en el sistema de preferencias. Ahora aparece la justicia y, en contra de lo que dice la carta orgánica, le agrega un rulo más a este sistema complejo de elección, donde una mujer incide sobre otra mujer en la lista y lo mismo con los hombres”, cuestionó.

“A esta confusión se agregan colectoras para los cargos ejecutivos y para los cargos legislativos. El sistema electoral se ha ido complejizando elección tras elección y no sabemos adónde vamos a llegar. En la Legislatura actual, los ocho legisladores del oficialismo llegaron con el 16%. Además crean partidos, sellos de goma que inventan para una elección. La gente tiene una enorme cantidad de opciones y no sabe de dónde proviene cada uno. Tiene funcionarios del gobierno que están en partidos que acaban de aparecer y no se sabe si son oposición y oficialismo, y son colectoras de un Ejecutivo. Con esta confusión, la gente vota el gobierno, el municipio, y lo demás lo deja. Vamos a volver a tener el escenario que tenemos ahora”, advirtió sobre la cantidad de votos en blanco que se impone en los cuerpos colegiados.

“La reforma política es urgente en Tierra del Fuego y tiene que abarcar la ley de partidos políticos, y hay que modificar la carta orgánica de Ushuaia y la Constitución provincial, para eliminar los sistemas electorales. Las tachas y las preferencias fracasaron, pero hoy tienen fuerza constitucional”, subrayó.

Otra de las leyes que busca promover es “la ley de transición del mando, y que ya no sea buena voluntad del gobierno saliente brindar la información para que el gobierno que sigue se vaya interiorizando y no se tomen decisiones unilaterales del que se va. La última transición fue la más transparente de la provincia, pero ha pasado de todo y ha habido un saqueo en la transición, con destrucción de expedientes, nombramientos de contratados en planta permanente, concesiones de áreas petroleras a dedo, y se gastaban toda la guita de todas las cuentas. No puede ocurrir que el gobierno que se va le prenda fuego la provincia al gobierno que entra, porque los que perdemos somos los ciudadanos”, sostuvo.

“Tenemos que ordenar la transición y tiene que ser parte de un plan estratégico, de una política de estado, y tiene que ser un acuerdo que se cumpla gobierne quien gobierne”, remarcó.

Respecto de la reelección indefinida en la Legislatura, dijo que “como máximo un legislador debería tener dos períodos”, si bien a título personal prefiere “un período como funcionario en cada área, porque uno pone todo en esos cuatro años y forma la continuidad. La experiencia me indica que los segundos períodos no han sido buenos en casi ningún caso. Si el que gobierna es bueno, tiene que tener la posibilidad de un sucesor. Eso amplía la democracia, forma dirigentes y hay un recambio mucho más atractivo para la población”, expresó.

Gastos desmedidos

Por otra parte, consultado sobre la situación del municipio de Ushuaia, dijo que “hemos tenido una gestión ordenada hasta hace unos meses atrás. Me parece que el gobierno municipal ahora está reventando el presupuesto en un semestre, con esto de la noche más larga, con una situación de crisis en el comercio, en los barrios, con problemas no resueltos en la ciudad que requieren inversión. Estamos con once noches de fiesta, y la adelantaron 21 días, seguramente para que encaje con la campaña electoral, en lugar de atrasarla cuatro días y empezarla después del 23, que es el balotaje”, dijo.

Sin fórmula a la gobernación

Finalmente se le consultó sobre la decisión de no llevar una fórmula de gobierno y a quién van a apoyar el 16 de junio. “Nosotros no tenemos una fórmula y decidimos dejar liberados a nuestros afiliados y simpatizantes a que voten como prefieran, por lo menos en primera vuelta. No somos colectora de nadie y lo mismo pasa en el ámbito de los ejecutivos municipales. Nosotros estamos ocupados en ofrecer una propuesta sólida para los cuerpos legislativos y tenemos la certeza de que podemos llegar a hacer una buena tarea”, concluyó.