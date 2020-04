“La prioridad hoy es poder pagar los sueldos de nuestros empleados”, afirmó Fernández

La Presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia Claudia Fernández valoró las medidas que anunció el Gobernador Gustavo Melella, pero afirmó que “la mayoría de los comercios quedan afuera por no ser clientes del BTF”. Además sostuvo que “la mayor preocupación de todos es pagar los sueldos de nuestros empleados, lo cual consideramos una prioridad porque debemos considerar el momento psicológico que todos estamos pasando”.

Río Grande.- Tras el anuncio del Gobierno Provincial que incluye numerosas medidas que favorecen la toma de créditos y subsidios a los sectores productivos, desde la Cámara de Comercio si bien valoraron los anuncios señalaron que la mayoría de los comercios de la provincia hoy operan con bancos privados y se quedarían fuera de los beneficios.

Por FM Aire Libre Fernández dijo que “la Cámara reconoce el esfuerzo y el trabajo que se está realizando desde Gobierno, lo que si nos pareció que quedaban muchos de nuestros comercios, de nuestros socios, fuera de esta medida que faltaba y el compromiso es ser la voz de toda esta gente que no puede ser escuchada”.

En este orden destacó que “todas las medidas que tomó el Gobernador alcanzan al Banco Tierra del Fuego, y nosotros tenemos una gran cantidad de socios y no socios comerciantes que no operan con ese banco”.

Sin embargo Fernández reconoció que “nosotros sabemos que tampoco él puede tomar ningún tipo de resolución sobre los bancos privados”.

Asimismo planteó que “hoy (por ayer) se entregó nota a todos los bancos privados viendo cuáles fueron las indicaciones que tuvieron de sus casas matrices, si ya tienen indicaciones de los créditos con los cuales pueden ayudar a los comercios”.

También cursaron una nota específica al BTF “para ver si los comerciantes que aún no son sus clientes, tienen la posibilidad de acercase sin tantos papeles para poder acceder a alguno de los beneficios”.

En este sentido manifestó que “todo esto en la medida de la rapidez que estamos necesitando porque ya hay que pagar los sueldos, dado que es la mayor preocupación de todos, porque además la mayoría de los comerciantes por la situación que estábamos viviendo después de una recesión bastante marcada, inclusive la caída en ventas, la mayoría tenía cheques librados, entonces lo poco que algunos pueden vender por internet, que se están adaptando a esta modalidad, aunque ventas muchas no se pueden realizar, lo poco que les ingresa, ese dinero se toma para cubrir esos cheques, y no tienen la posibilidad de fondearse para cubrir los sueldos, por lo cual la mayor preocupación de todos es pagar los sueldos de nuestros empleados, lo cual consideramos una prioridad porque debemos considerar el momento psicológico que todos estamos pasando, estamos todos en nuestras casas junto a nuestras familias, preocupados, por lo tanto no podemos adicionarle otro problema que tiene que ver si saben si van a cobrar o no el sueldo”.

Finalmente señaló que “consideramos que tenemos que poner todo para luchar contra el único enemigo que tenemos que es el virus, primero considero que tenemos que ser muy responsables y no ponernos en contra de nadie, aca todos somos uno, las medidas necesarias son créditos blandos a una tasa que se pueda pagar en el futuro para todos, no solamente para los que son clientes del Banco, nosotros estamos apostando a un futuro, apostamos a salir de esta situación, y apostamos a poder pagar este crédito, nos estamos endeudando a futuro, queremos que la ayuda llegue para poder pasar esta situación todos juntos”.