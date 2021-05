La presidente de la OSEF reconoció deudas con proveedores, médicos y farmacias

Luego del corte de servicios de los médicos de la Clínica San Jorge, la presidente de la OSEF Mariana Hruby admitió que hay deudas desde el mes de diciembre, ya promediando mayo, pero prometió que “en dos o tres días” se va a solucionar. También dio cuenta de deudas con las farmacias que habían dispuesto el corte de servicios, y se están reactivando paulatinamente “con el compromiso de pago”. Respecto de los medicamentos para diabéticos y pacientes con HIV estarían llegando “en los próximos días”, en función de cancelación de deudas con proveedores. La funcionaria atribuyó la demora al “quite de colaboración” de los empleados de Ushuaia.

Río Grande.- La presidente de la OSEF, Mariana Hruby, fue consultada por FM Aire Libre sobre los reclamos de distintos sectores por deudas que mantiene la obra social estatal, y reconoció todas.

En el caso de las farmacias privadas, que han dispuesto el corte de servicios, indicó que “desde hace dos días estamos todos trabajando para solucionar el tema de las farmacias convenidas y se demoró todo por el quite de colaboración que tuvimos la semana anterior y por algunos casos de COVID que habían surgido dentro de la institución. Reubiqué personas para que puedan abocarse a estas liquidaciones y llevar los expedientes a Tesorería para proceder a los pagos. Estos días se hicieron algunos pagos y así vamos a seguir con los demás expedientes”.

“Yo hago los pagos e inmediatamente me comunico con las farmacias para que levanten la suspensión. La farmacia de la UOM, la farmacia de las 640 viviendas y alguna más han levantado la medida y vamos a seguir esta semana con la misma metodología”, afirmó.

Precisó que en el caso de las farmacias “se están haciendo pagos del mes de enero. Los atrasos venían de antes porque la parte administrativa está muy demorada por las medidas de los empleados –reiteró-, y ya había atrasos anteriores pero se está tratando de cancelar enero y febrero”.

En cuanto al desabastecimiento de la farmacia de Río Grande, dijo que “hubo algunos pedidos que llegaron la semana pasada y están llegando otros la semana que viene. La demora con los medicamentos en las farmacias tuvo que ver con los reclamos que hubo todo este tiempo en Ushuaia. El 80% del personal de farmacia está sindicalizado y se resintió el servicio. Ahora se ha reactivado, están haciendo las compras y todos están trabajando. No están todos los medicamentos, está por llegar todo lo que es para diabéticos y para los pacientes con HIV. Tengo varios pedidos con órdenes de compra que van a llegar en cualquier momento”, dijo.

También hay reintegros que reclaman afiliados y se remontan al mes de noviembre. “En Río Grande tengo un poco más de atraso que en Ushuaia y no tengo personal. Tengo problemas por falta de personal y vamos a tratar de solucionarlo”, se comprometió.

Corte de servicios médicos

Consultada sobre la medida dispuesta por la Asociación de Profesionales de la Clínica San Jorge, que desde ayer no atienden a los afiliados salvo que paguen el ciento por ciento de la prestación, expresó que “los profesionales tomaron la misma postura pero no tengo tanto atraso con ellos. Faltan algunos pagos de diciembre y enero y ya se está auditando febrero, así que ya se está trabajando en eso y en estos días se va a estar cancelando. La atención en la guardia de la Clínica San Jorge está garantizada, así que si alguien lo necesita va a ser atendido. No es así con la atención en consultorio, pero ya estoy en tratativas con los médicos y lo vamos a solucionar entre hoy y mañana”, aseveró.

“Estamos haciendo todo el esfuerzo de la obra social con los empleados para poder adelantar todo lo que se pueda. El corte lo informó la Asociación de Profesionales y son aproximadamente unos 15 ó 20 que tienen convenios en forma individual con la obra social. Trabajan en la clínica pero los convenios son particulares. No hay un convenio general ni son convenios a través de la Clínica San Jorge”, aclaró.

Si bien la funcionaria dijo que “no se les debe tanto”, reconoció que hay deuda desde diciembre. “Estamos atrasados, no dije que no. Estamos en mayo, pero el mes vencido es marzo y estamos auditando febrero para poder pagar”, apuntó.

Electrodependientes sin insumos

También se le preguntó sobre la falta de sondas para pacientes electrodependientes, que se han visto obligados a reutilizar las que tienen. “Ya tomamos cartas en el asunto esta semana y está todo demorado. Ya hablamos con los proveedores y estamos regularizando los pagos para que esto no suceda”, dijo, admitiendo que la falta de insumos se debe a deudas que no se han cancelado.

“A los electrodependientes les damos atención inmediata, ayer nos comunicamos con los afiliados y estamos tramitando la compra. Ya está tramitada pero está demorada. No son muchos y es más personal el trato. Obviamente hay empleados en la obra social que cumplen sus funciones, hay un área de compras, un área médica, pero cuando hay problemas particulares llamo y veo en qué situación está, para que le den una respuesta al afiliado”, indicó.

Críticas de judiciales

Respecto del comunicado emitido por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, quienes cuestionan a la obra social, piden una administración con equidad e igualdad, la presidente sostuvo que “ellos no se han presentado a hablar con nosotros y los invito a hacerlo, porque no hay ningún inconveniente. Tratamos de ser lo más equitativos posible dentro de la emergencia en que estamos. Los invito a que vengan a charlar con nosotros, porque tenemos un proyecto que vamos a presentar a la Legislatura para plantear una reforma y sería importante que se acerquen”.

Farmacia de Tolhuin

En Tolhuin tampoco hay medicamentos para los diabéticos y la farmacia del Fuego había suspendido los servicios la semana pasada. En este caso la funcionaria dijo que “nos comunicamos con el encargado y levantaron la suspensión, con el compromiso de pago, que lo estamos generando, así que están trabajando normalmente”.