La policía reforzó el puesto de José Menéndez y salida está vedada para los riograndenses

El comisario Darío Rodríguez informó sobre los controles estrictos que se comenzaron a realizar en el destacamento, con refuerzo de personal, ante la prohibición de salida de la ciudad de Río Grande de quien no preste servicios esenciales. En el caso de los trabajadores rurales o estancieros que necesiten abastecerse, se les permitirá el ingreso y salida, apelando “a la responsabilidad individual”.

Río Grande.- El comisario Darío Rodríguez, jefe de prensa de la policía provincial, explicó las medidas implementadas por las fuerzas de seguridad luego del nuevo decreto del gobernador Melella que establece restricciones de salida de la ciudad de Río Grande.

“De acuerdo al último decreto emitido por el gobierno de la provincia, donde se establece la restricción de tránsito en la ruta 3, puntualmente en el destacamento José Menéndez hacia zona sur, se ha reforzado el sector y se encuentra trabajando personal de servicios especiales. Solamente pueden transitar a la zona sur los servicios esenciales, vehículos de emergencia, personal de seguridad, de abastecimiento, camioneros, transporte de combustible, personal de salud. Son los únicos habilitados para circular a lo largo de la ruta 3 y salir de Río Grande”, dijo por Radio Universidad 93.5.

Respecto del control de los camioneros, aclaró que “la policía no cuenta con termómetros para tomar la temperatura, pero ese control se está haciendo desde el municipio. En Río Grande tenemos dos equipos que compró la policía y están siendo utilizados en distintos servicios y no dan abasto. Se espera adquirir nuevos equipos prontamente, pero hay muchas empresas que los vienen adquiriendo y no es fácil conseguirlos. Uno de los equipos lo tenemos en el área de bienestar policial y el otro en la comisaría primera”.

Trabajadores rurales

Consultado acerca de qué va a ocurrir con los particulares que se trasladan desde y hacia la zona rural y necesitan abastecerse en Río Grande, indicó que “el acceso a la ciudad no está inhabilitado. Lo que está restringido es la salida hacia la zona sur, es decir ir de paseo ya sea a la zona rural, a Tolhuin o a Ushuaia. En el caso de los trabajadores rurales que desempeñan sus actividades en el campo, si vienen a la ciudad a adquirir alimentos o lo que fuere, el personal policial ya los conoce y se apela a la responsabilidad de estas personas. Hay casos como estos que están contemplados, siempre apelando a la responsabilidad”, concluyó.