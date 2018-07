La planta de Sullair se comprará con fondos provinciales

El presidente de la Dirección Provincial de Energía, Alejandro Ledesma, informó que las turbinas de la planta Sullair serán adquiridas con fondos del tesoro provincial, y descartó el endeudamiento que había sido aprobado por la Legislatura, en función del nivel de las tasas de interés actuales. La legisladora Urquiza había cuestionado la demora en el trámite de gestión del crédito y posterior compra, y Ledesma aseguró que, en cuanto concluya el análisis del Tribunal de Cuentas, se concretará la operación. Luego del receso legislativo, prevé dar todas las explicaciones ante la comisión de seguimiento de la emergencia eléctrica.

Río Grande.- El presidente de la Dirección Provincial de Energía, Alejandro Ledesma, dio a conocer por Radio Universidad 93.5 la decisión del gobierno de avanzar en la compra de la planta Sullair con fondos provinciales, en lugar de tomar el endeudamiento por más de 12 millones de dólares que había autorizado la Legislatura hace tres meses.

Aseguró que se está terminando con el trámite de compra, que debe pasar por el Tribunal de Cuentas y, en respuesta a los cuestionamientos por la demora de parte de la legisladora Mónica Urquiza, como también de falta de información, dijo que “una vez que termine la feria legislativa nos haremos presentes en la comisión de seguimiento de la ley de emergencia y estaré mostrando lo que hicimos en Tolhuin con la compra del equipo, la compra de la planta Sullair, las reparaciones que se le hicieron a la turbina Rolls Royce y todo lo que estuvimos haciendo con la ley de emergencia”.

Con más de 12 millones de dólares autorizados hace tres meses, no se gestionó el endeudamiento ni se va a gestionar: “Lo estamos comprando con fondos de la provincia, con Economía. El financiamiento se complicó por la cuestión de la tasa, porque están todas entre el 42 y el 50%. Es muy alta la tasa que están poniendo y Economía va a aportar los fondos del tesoro de la provincia”, dijo.

“Una vez que tengamos hecha la compra y podamos gestionar la turbina nueva para Ushuaia, lo que nos va a quedar es traspasar una de las turbinas de Sullair para Tolhuin. Cuando empiece a crecer más Tolhuin, lo solucionamos con uno de estos equipos, que son de 5 megas”, adelantó.

Respecto de la llegada de la turbina para la localidad mediterránea, recordó que “lo habíamos anunciado hace un tiempo, en diciembre hicimos la compra de un equipo llave en mano, con la instalación completa, y se pagaron 23 millones de pesos con instalación y mantenimiento del actual. Dentro de ese monto está el mantenimiento del equipo que ya tiene Tolhuin, que está pasado más de un año de mantenimiento”.

Destacó que el nuevo equipo fue comprado “a tiempo, con el dólar a 15 ó 17 pesos. Eso se pagó todo, y tuvimos que usar la ley de emergencia para la compra directa. Demoró en llegar porque uno hace la compra y recién se empieza a fabricar, por eso tardó seis meses”, explicó.

El nuevo equipo “tiene 1.70 megas de capacidad de generación y, por el plan de trabajo que tenemos, va a estar instalado en 45 días. Una vez que se instale, se pone en funcionamiento y el equipo actual sale de servicio para hacerle el mantenimiento. En este momento no llega al mega de generación, porque va a perdiendo la potencia si no se le hace el service, pero no lo podíamos sacar porque no teníamos otro para cubrir la demanda. Hoy estamos en 2.1 megas de consumo, por el frío que está haciendo en Tolhuin, y es bastante; además hay aserraderos y empresas conectadas. Quedan algunos barrios sin conexión, pero después del invierno con el equipo nuevo esperamos empezar a conectar otros sectores”, aseguró.

“En Tolhuin estamos alrededor de los dos mil medidores y una vez resuelto el problema de generación empezaremos con las conexiones. Hay dos barrios de la zona sur que son privados pero esperan para conectarse, hay que terminar el 9 de octubre, hay otra obra cerca del Michi que espera desde la gestión de Fabiana Ríos, y quedan algunos aserraderos para conectar. Nos dejaron sin inversión en la gestión anterior y fueron muchos años sin ponerle un peso a la generación, pero estamos para ordenarlo y lo vamos haciendo de a poco”, destacó.

Interconectado provincial

Por otra parte se le preguntó si se podrá avanzar con el interconectado provincial, para llevar energía desde Río Grande, donde está el recurso del gas utilizado para la generación. “Estamos trabajando en la planificación, viendo el proyecto que se había presentado en su momento y tratando de ver cuánto nos puede salir. También tenemos que ver las distintas alternativas para no tener problemas con los ambientalistas -que reclaman el soterramiento para evitar la contaminación visual-. El interconectado provincial sería lo más conveniente para la provincia, pensando a futuro, para tener la generación desde San Sebastián en boca de pozo”, dijo.

“De esa forma tendríamos la energía para las tres ciudades. El proyecto lo estamos trabajando y nos va a llevar su tiempo, porque hay que encontrar financiamiento, ver por dónde va a ir el cableado, y sobre todo definir el costo que puede tener. Queremos encontrar una solución definitiva, pero en este año y medio que nos queda no lo vamos a poder hacer. Se podrá llegar a terminar el proyecto y ver por qué vía se puede encarar el interconectado. Si se puede hacer en un segundo mandato de Bertone, estaría muy bien. Y si no es Bertone, lo importante es encaminarlo y es uno de los trabajos que me encomendó la gobernadora, pensando en el futuro energético de las tres ciudades”, sostuvo.

“Para el interconectado tendríamos que poner un equipo de 80 megas, o tres equipos de 50 megas y cubrimos toda la provincia. Con eso nos evitamos el transporte de gas de Camuzzi, y consumir del caño de gas que va a Ushuaia y Tolhuin. Nos evitaríamos un montón de inconvenientes, porque nosotros ocupamos un 40% de la capacidad de Ushuaia y liberaríamos eso. Por lo menos vamos a encarar los estudios y el que venga en el próximo mandato lo podrá terminar, para dar una solución definitiva”, indicó.

Deuda con CAMESA y tarifas

Respecto del estado de la deuda con CAMESA, que también motivó un pedido de informes de la Legislatura, dijo que “en enero de este año empezamos a pagar el gas todos los meses. La deuda la está manejando el Ministro de Economía con CAMESA y el Ministerio del Interior”.

“El mes pasado pagué 22 millones de pesos de gas, en enero fueron 15 millones y va subiendo de acuerdo al valor del dólar”, señaló. De enero hacia atrás, se acumula deuda que dejó la gestión Ríos y “ya le vamos a buscar la solución, porque estamos para eso, para ordenar la dirección y planificar. Lo que faltaría pagar lo está trabajando el Ministro de Economía y desde enero estamos pagando todos los meses como corresponde. Más allá de lo que no hizo el gobierno anterior y que nos toca a nosotros hacer las inversiones, tenemos que pensar a futuro. Por eso ya estamos trabajando con la nueva ruta de la costa para conectar con Almanza”, aseguró.

Finalmente se le preguntó sobre el posible aumento de la tarifa eléctrica: “Con respecto al valor de las tarifas todavía no hay nada en concreto. Hemos estado reunidos con el equipo para ver la proyección del segundo trimestre y los valores que estamos viendo en cuanto a la generación de electricidad, el valor del gas, los cables, porque todo viene en dólares. En base a eso veremos cómo estamos actualmente, pero en tema de tarifas no hay nada en concreto. No es rentable, pero lo estamos manteniendo para no trasladarlo a tarifas y vamos a tratar de mantenerlo como podamos”, concluyó.

Fuente: Radio Universidad y Diario Provincia 23.