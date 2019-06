“La percepción en la calle era que se podía ganar en primera vuelta”

Lo aseguró el Dr. Federico Greve, legislador electo este domingo, quien aseguró que por las recorridas que estuvo realizando en Ushuaia la percepción era de un gran malestar con el gobierno en ejercicio y esperaba el triunfo en primera vuelta. Ahora apuesta a un resultado favorable a FORJA en las elecciones municipales de Tolhuin. Respecto del trabajo legislativo, no ve “ningún inconveniente en poder trabajar con el Movimiento codo a codo, para poder acompañar al gobernador”.

Río Grande.- El legislador electo Federico Greve evaluó por FM Master’s los resultados de las elecciones del domingo, luego del festejo en la madrugada del lunes “que fue el desahogo de mucho esfuerzo y mucho trabajo”, dijo.

“Nosotros nos enteramos de que la gobernadora reconoció la derrota a través de Twitter, donde se puso a disposición del intendente de la ciudad, electo gobernador. Desde el principio hicimos públicos los números que teníamos, cuando teníamos el 10% de los votos escrutados, porque veíamos que desde el juzgado electoral no se estaban cargando los datos, y los que se cargaban no eran reales. Llegada la una y media de la mañana, había una incertidumbre y no recuerdo haber tenido una elección con tanta demora en dar datos oficiales”, expresó.

“En la práctica veíamos que la tendencia iba a ser irreversible, que ya estaba, y no podíamos demorarnos. Los periodistas nacionales, al no contar con información, daban información errada y públicamente quisimos llevar tranquilidad a la población, respecto de lo que había elegido, y no que era otra cosa. Era nuestra responsabilidad explicar que los datos que teníamos no iban en el sentido que se estaba haciendo público desde la justicia electoral”, manifestó, teniendo en cuenta que la primera noticia fue el triunfo de Bertone en la Antártida y se planteaba una paridad inexistente.

Se le preguntó si pensó que iba a haber segunda vuelta, pero aseguró que “personalmente creía que no, y que íbamos a ganar en primera vuelta, por una cuestión de percepción. Hace más de cuatro meses que estoy yendo a la ciudad de Ushuaia dos o tres días por semana, tuvimos infinidad de reuniones con vecinos y distintos sectores, y para nosotros la percepción era lo que pasó en la elección, pero eso es una cuestión personal. Por ahí nuestros compañeros de gabinete o gente del equipo de trabajo de Gustavo, al no estar en contacto con la gente de Ushuaia, podían quedarse más con los números fríos. Muchos decían que no, que había que esperar, pero yo tenía la sensación de que en la ciudad de Ushuaia había mucha gente disconforme con lo que estaba pasando a nivel provincial, por lo cual iban a acompañar la fórmula Melella-Urquiza, ya sea por conocerlos o por disconformidad con la gobernación. La percepción en la calle era que se podía ganar en primera vuelta, soñábamos con eso y gracias a dios se pudo dar”, celebró.

Respecto de si prevén trabajar junto con el MPF en la Legislatura en un mismo bloque, dijo que “no lo discutimos todavía y no es algo que pusimos como prioridad. Lo que queremos es otro tipo de discusiones, de cara a la transición. Si hay que trabajar en un bloque único o separado será motivo de una charla posterior. Los candidatos a legisladores que fueron electos son gente que viene de un extracto sindical, de la cooperativa de trabajo, y no veo que exista ningún inconveniente en poder trabajar con el Movimiento codo a codo, para poder acompañar al gobernador”, confió.

En lo inmediato el objetivo es la municipalidad de Tolhuin, con el candidato “Quique” Sandri como referente de FORJA. “Tenemos que poner las fichas en llevarle a los ciudadanos de Tolhuin la opción que nosotros planteamos respecto de la ciudad que queremos, y que los tolhuinenses puedan ver los proyectos que tenemos para llevar adelante. Vamos a trabajar denodadamente esta semana para que el electorado de Tolhuin acompañe a ‘Quique’ Sandri. Es una oportunidad única, porque Claudio Queno y Daniel Harrington, si bien estaban en el mismo espacio, hoy compiten por la intendencia, por lo cual va a haber una dispersión de votos que puede llegar a beneficiar al candidato de FORJA”, concluyó.