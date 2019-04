La partida de un hombre fundamental en las letras fueguinas

La partida del poeta Julio José ‘Mochi’ Leite causó profundo pesar en la provincia. Leite tuvo una prolífica obra literaria que influyó en otras disciplinas artísticas como la música y las artes plásticas. Junto a Rubén Baliño y Walter Buscemi, Leite es otro de los grandes artistas que nos dejó, ellos tuvieron una profunda influencia en las últimas tres décadas en la cultura fueguina.

Río Grande.- Este domingo a la madrugada nos dejó otro grande de la cultura, el poeta Julio José ‘Mochi’ Leite.

Julio Leite nació en Ushuaia en 1957 y vivió en Río Grande, Punta Arenas (Chile) y también alguna vez fue policía en la Provincia de Buenos Aires. Entre sus obras más importantes se encuentran ‘Primeros fuegos’, ‘Bichitos de luz’ y ‘Piedrapalabra’.

A fines de agosto de 2018 se le rindió un homenaje en el marco del Programa ‘Valor Local’ había presentado su último trabajo, un libro de poesías llamado ‘Antología Pertinaz’, de la colección CONFINES que cuenta con ilustraciones de Mónica Alvarado y el auspicio de la Municipalidad de Río Grande.

‘Mochi’ Leite es tío del profesor Javier Omar Vidal, director del Ballet ‘Karyén Keyuk’ de Río Grande y su partida conmocionó hondamente también al folklore fueguino.

El portal Poemas del Alma rescata que “en su poesía podemos encontrar los vestigios de un pasado donde no había dónde esconderse, ‘en esa Patagonia pelada, territorio de majadas’ y donde la voz es un territorio de huesos que busca, que sacude sus restos e intenta abrazar la ternura, la risa para arrancar esa melancolía que se cierne sobre ella, para fundir esas lágrimas que tienen el mismo sabor que el agua del mar. La poesía de Julio te acerca, te vuelve cautivo y te susurra palabras llenas de colores, a través de los cuales la nostalgia se arrincona e intenta hacerse presente. Una voz que no podemos dejar de leer, que a través de la brevedad se anima a decir aquellas cosas para las que no existen palabras”.

Leite ha publicado los poemarios Cruda poesía fueguina (1986), Primeros fuegos (1988), Edad sol (1990, en coautoría con el poeta Oscar Barrionuevo), Bichitos de luz (1994), De límites y militancias (1996), Aceite humano (1997), Piedrapalabra (2003), Breve tratado sobre la lágrima1​(2009) e Invocación (2011). Poemas suyos han sido incluidos en diversas obras y antologías, entre ellas: Segunda antología fueguina (1987), Literatura fueguina 1975-1995. Panorama (1998) de Roberto Santana, Cantando en la casa del viento. Poetas de Tierra del Fuego (2001 y 2015) de Niní Bernardello, y en el Libro de lectura del Bicentenario (Secundaria I)2​ (2010) publicado por el Ministerio de Educación y Deportes (Argentina).

Su poesía forma parte del disco Patagonia. Canto y Poesía​ –que reúne a referentes del movimiento patagónico de música y poesía “Canto Fundamento”– y de los libros cerámicos instalados en Punta Arenas, Chile, a orillas del estrecho de Magallanes, que incluyen a otros autores latinoamericanos como Juan Gelman, Pablo de Rokha, Pavel Oyarzún, Ernesto Cardenal, Roque Dalton, entre otros.

Hasta mañana a las 11 horas será velado en la Cooperativa Eléctrica hasta que finalmente sea trasladado al cementerio local.

Condolencias

Distintas autoridades públicas expresaron su condolencia por esta irreparable pérdida, como el Vicegobernador Juan Carlos Arcando, quien destacó que “comparto el dolor de sus seres queridos por esta partida de Julio al Reino de los Cielos. Él no será olvidado porque sus letras y su poesía siguen viviendo en el corazón de la cultura fueguina y es uno de los grandes que quedará en la historia de Tierra del Fuego”.