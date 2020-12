“La pandemia le va a generar a la Argentina un despegue similar a la post guerra”

El flamante jefe de gabinete del municipio de Ushuaia, Mario Daniele, auguró un futuro promisorio para el país luego de la pandemia, en función de las riquezas, el recurso humano, y la demanda que se incrementará en el mundo. Se definió orgulloso de sumarse al equipo de Walter Vuoto, que “viene ganando 3 a 0”, dijo, recordando la reelección con el 54% de los votos y la reciente proclamación del intendente como presidente del PJ fueguino. Luego de varios años en el ámbito legislativo, Daniele retomó la función ejecutiva y es “como volver a primer amor”, expresó, con la expectativa de “estar a la altura de las circunstancias y no defraudar” a quien lo designó. Destacó el grupo de jóvenes que acompañan al intendente y su dinamismo, como también ocurre con Martín Pérez en Río Grande y con Harrington en Tolhuin, todos del mismo espacio político. “Han hecho un esfuerzo para cerrar una sola lista que habla muy bien de ellos”, elogió de la capacidad de consenso, cuando en su época “se nos iba la vida en las internas”.

Río Grande.- El senador (mc) Mario Daniele asumió como jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia, sumándose a la gestión Vuoto en medio de los cambios que se vienen produciendo en las últimas semanas. Por FM Master’s destacó el gesto del intendente al haberlo convocado y acordarse de militantes históricos, siendo “más joven que mi hijo”, señaló.

La noticia se conoció este martes y, quien ocupaba la jefatura de gabinete, David Ferreyra, pasó al frente de la Secretaría de Turismo, vacante desde hacía más de un mes luego de la renuncia de José “Pepe” Recchia.

Daniele se mostró orgulloso por sumarse a una gestión “que funciona, que viene de ganar con el 54% en las elecciones, que viene de ganar la presidencia del partido. Llego en un momento en que todo funciona y el intendente ha demostrado su capacidad de acción ante cualquier problema comunitario, como fue el COVID, la obra pública, la educación, la salud. Es un intendente muy completo y me pone muy feliz poder trabajar con un joven dirigente que tiene la grandeza de convocar a hombres de todas las generaciones”, expresó.

“Yo podría ser el padre de Walter, tranquilamente, y mi hijo es mayor que él. Sin embargo me ha convocado con afecto y cariño, y espero estar a la altura de las circunstancias y no defraudarlo”, deseó.

Volver al Ejecutivo

Consultado sobre este nuevo rol luego de una larga trayectoria en el Senado, dijo que “es muy fuerte, porque es como volver al primer amor. Mi carrera en Buenos Aires fue siempre legislativa. Después de ser senador nacional fui funcionario de la Cámara durante 14 años, votado por todo el cuerpo, y es una tarea totalmente distinta. El Senado me enseñó mucho, y es la universidad de la política, porque me enseñó a convivir con hombres y mujeres de distintos pensamientos, de un extremo al otro; me enseñó la tolerancia y saber que siempre es bueno el acuerdo y dialogar, agotando al máximo el debate, y luego cada uno vota como su conciencia le parece. Muchas veces me tocó ser operador político del bloque, con grandes hombres de la política argentina, que fueron gobernadores, intendentes”.

“Esta es una tarea distinta, ejecutiva, con otra dinámica, donde todo es para ayer. Estamos en un momento complejo porque los recursos han bajado el 25% por la falta de recaudación a nivel nacional. De esta pandemia no se salvó nadie y creo que fue la tercera guerra mundial. Ha dejado estragos en las economías, en la salud pública del mundo, de la Argentina. Por suerte se pudo aguantar de la mejor manera y estamos llegando al último tramo de esta triste historia. Ahora vamos a empezar a trabajar para una nueva etapa y Walter tiene un equipo brillante. David Ferreyra estuvo en distintas áreas y fue un volante que siempre se destacó en el área que estuvo, porque llevó adelante la gestión con mucha ejecutividad y compromiso”, elogió del secretario saliente.

La Ushuaia de los ’90 y la actual

Como ex intendente de la capital fueguina en los ’90, comparó una ciudad y otra. “En ese momento no se le hubiese ocurrido a nadie que el municipio podía ponerse al frente de la pandemia de la manera que lo ha hecho el intendente. Se ha generado una secretaría para el tema de medio ambiente, porque una ciudad turística le tiene que dar un especial cuidado a este tema. Hábitat es un área que no estaba y es muy interesante, porque la vivienda es prioritaria en Ushuaia y en todo el país. Hay obras de repavimentación importante, porque las ciudades con mucho hielo y nieve son complejas en todo el mundo. Hubo un mantenimiento de las calles en invierno para que la gente pueda ir a trabajar, ha quedado una empresa municipal de transporte público. Es una ciudad chorizo, que va copiando la topografía de la montaña y no es una cuadrícula común donde se resuelve el transporte con avenidas y transversales. La ciudad es compleja, se mete en los valles, como en Andorra, y requiere respuestas en todos los ámbitos. El intendente lo viene haciendo muy bien y ha resuelto problemas históricos de la ciudad”, afirmó.

“En realidad me estoy sumando a un equipo que viene ganando 3 a 0. Para mí es venir a aprender de ellos, de los jóvenes que le han dado tanto impulso a esta ciudad. Lo que les puedo decir es que no hagan las macanas que yo hice, y seguramente las cosas buenas las van a hacer mejor. De eso sí puedo enseñar, porque en tantos años de hacer política me he equivocado muchas veces”, manifestó.

Recuperar el turismo

También tuvo en cuenta el impacto de la falta de turismo, siendo la principal fuente económica de la ciudad. “Es un recurso muy importante para la ciudad, es la vida, el trabajo, la hotelería, el lavadero de sábanas, los restaurantes, los proveedores de alimentos. Directa e indirectamente el turismo es una industria espectacular. Países como España han llegado a tener el 40% del producto bruto en turismo. Es un tema central y tuve la grata noticia de que David Ferreyra fuera a Turismo. El intendente le pidió que fuera a la Expo Turismo de España para potenciar la difusión del producto Ushuaia en el mundo. Después de la pandemia hay que atraer el turismo europeo, que en Ushuaia fue muy importante. En unas épocas el turismo francés encabezaba la lista porque en Francia hay una novela que se llama Ushuaia y le llamaba mucho la atención a los franceses, por eso venían a Tierra del Fuego. Después empezaron a venir italianos contra temporada a esquiar, portugueses, chinos. Lamentablemente la pandemia puso un parate y ahora hay que volver a abrir las puertas al mundo. Esa tarea no va a ser fácil, por eso me parece una genial idea del intendente tener un stand junto al gobierno de la provincia en España para empezar a hablar con operadores y movilizar el tema turístico”, opinó.

Futuro optimista

Daniele aportó su mirada de las ciudades de Río Grande y Tolhuin, gobernadas por el Frente de Todos. “Es una generación de dirigentes muy inteligentes, que son capaces de acordar una lista única en el partido. Tienen una visión mucho más moderna de la que teníamos nosotros, porque se nos iba la vida en las internas del peronismo y era tremendo. Ahora todos valoran que lo más importante es la acción, tanto en el caso de Walter como de Martín y del intendente de Tolhuin, y han hecho un esfuerzo para cerrar una sola lista que habla muy bien de ellos. Martín es un muchacho joven, comprometido con Río Grande, y le va a dar una impronta importante. Le tocó un momento muy complicado y llegó a la intendencia de la mano de la pandemia, pero cuando esto sea historia, hay buenos augurios”, confió.

Para el flamante funcionario municipal, le espera un buen futuro al país: “Se cree que la vacuna estará a principios de año y esto nos va a permitir a todos relajarnos, porque hay mucha angustia, mucha gente que murió, familiares golpeados. Es un año para enterrar y dejar atrás y ojalá jamás nos toque volver a vivir una situación así. Los argentinos estamos preparados para cualquier cosa, porque hemos vivido crisis económicas. Yo cumplí 59 años y los hombres de mi generación vimos llegar al hombre a la luna, vimos guerras muy bravas en el mundo, pero esto fue tremendo. Creo que al final de la pandemia se empiezan a ver algunos datos positivos y le va a generar a la Argentina un despegue casi similar a lo que fue la post guerra. El mundo está muy retraído económicamente, y como Argentina es un país que tiene muchos recursos humanos, científicos, tanta extensión, tantos minerales, cereales, pesca, es un país que va a levantar rápidamente”, aseveró.

“Estos últimos años la economía fue bajando por la escalera pero el año que viene vamos a subir por el ascensor, y no lo digo como una expresión de deseos sino en base a datos que me están indicando que esto va a suceder y va a ser bueno para todos”, concluyó.