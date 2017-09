En “un par de días” Sciurano y Boyadjián definen si declinan la postulación. Es el plazo que estimó el concejal Paulino Rossi, vicepresidente de la UCR, para “dar un paso al costado o acelerar a fondo”. Ayer su par de Ushuaia Juan Manuel Romano anunció su alejamiento del frente, y su enojo con la UCR porque ‘no lo tienen en cuenta’. Rossi dijo comprender la postura de Romano, con quien “seguirá trabajando”, pero en su caso no prevé dejar el partido radical. Según Romano, si Sciurano sigue, “es para ganar”, para lo que no tiene chance. Según Rossi, la grieta devoró las ofertas electorales que quedaron en medio de los kirchneristas y Cambiemos. “Sin dudas que la situación puntual de Ushuaia desequilibró la elección”, admitió, y abrió un escenario posible sin Sciurano en carrera.

Río Grande.- El futuro inmediato del frente UnirTDF, que decidieron refundar para las elecciones legislativas de este año parte de la UCR y el MPF, puede ser la declinación de las candidaturas de Federico Sciurano y Miriam Boyadjián. La campaña a octubre comenzó, luego de la pausa posterior a las PASO, y esta misma semana habrá definiciones.

Así lo adelantó a FM La Isla el vicepresidente del partido y concejal de Río Grande, Paulino Rossi, que admitió un escenario sin Sciurano en carrera. La opción es “dar un paso al costado o acelerar a fondo”, y el plazo para la decisión no pasaría de dos días.

“Yo estuve charlando con Federico y está en una etapa de evaluación. Hay que ser respetuosos de los que encabezan la lista y tienen la responsabilidad de haber llevado adelante este proceso. Ellos van a tener que marcar cuál es el rumbo a seguir de acá en adelante”, manifestó el concejal.

Reconoció que “no es un escenario fácil el que se viene, y hay que esperar que se tome la definición que consideren necesaria”.

Consultado sobre la decisión del concejal radical de Ushuaia Juan Manuel Romano de alejarse de UnirTDF, y su malestar con la UCR en general, dijo que “Juan Manuel es un amigo y, más allá de la decisión que tome y en qué espacio político va a trabajar, tenemos una relación que va a trascender eso. Tenemos un montón de ideas en común y vamos a seguir trabajando juntos, cada uno en el espacio que nos toca ocupar”.

“Hablamos un par de veces y hay cuestiones que trascienden la política. El aprecio que tengo por Juan Manuel como persona y referente político va a trascender a la decisión que tome. Seguramente vamos a seguir trabajando juntos”, reiteró Rossi.

Marcó diferencias en la visión respecto de la pertenencia partidaria, dado que Romano no descartó formar otro partido o sumarse a otro frente: “Yo noto una postura de él frente a la UCR y, si algo caracteriza al partido, es la fuerte discusión interna. No me preocupa ni me asusta disentir con gente con la que hemos coincidido en algún momento y en otras tuvimos diferencias”, expresó Rossi.

“Yo soy parte de la UCR más allá de esta última elección y podemos llegar a tener un acuerdo con otros sectores, o no. Yo no voy a dar un portazo ni mucho menos. En esto tengo una visión distinta de Juan Manuel, aunque lo respeto. No creo que sea tan categórico que se vaya de la UCR y, si llega a tomar esa decisión, no va a cambiar mi opinión sobre él”, señaló.

Reconoció el cimbronazo que causó en UnirTDF y en Sciurano en particular la derrota en Ushuaia. “No es fácil el resultado que tuvimos en la última elección, pero yo sigo siendo parte de la UCR y voy a seguir participando activamente. En la última convención discutimos muchísimo y yo siempre destaqué que pudimos trabajar en las coincidencias más allá de las disidencias, cuando en ese momento era más fácil romper que construir”, destacó.

Ante el anticipo por un medio provincial de la renuncia de Sciurano a la candidatura, sostuvo que “hay nerviosismo en algunos dirigentes, pero voy a esperar a los que tienen la responsabilidad de llevar adelante la campaña. Ante cualquier decisión que se tome, hay que ponerse a trabajar. El análisis que hago es que esta grieta que hay a nivel nacional llegó a Tierra del Fuego, por más que algunos pensábamos que era un escenario totalmente distinto, pero no. Vemos que hay una postura antagónica entre el gobierno nacional y un sector más K, que tuvo una presencia muy marcada en Tierra del Fuego, y todas las ofertas electorales que quedaron en el medio las ponen en la grieta. Hay que entender que estamos en democracia y la razón la tiene la gente cuando vota. No hay que enojarse ni encapricharse, al contrario”, planteó.

“La elección en Ushuaia fue mala. El resultado nos sorprendió y no tengo el termómetro de lo que pasa en Ushuaia. En Río Grande no fue una elección buena, pero estábamos dentro de un parámetro razonable contra otras grandes estructuras que teníamos enfrente. Sin dudas que la situación puntual de Ushuaia desequilibró la elección y generó este escenario de polarización, que es probable que se siga profundizando para la próxima elección”, adelantó del panorama que viene para 2019.

“Federico va a seguir siendo un referente político dentro de la provincia y Miriam es una senadora nacional. Si algo caracteriza a Federico como referente político es la madurez que tiene como tal. Esto implica que a veces hay que tener una visión de construcción que implica ciertos renunciamientos personales. Está dentro de los escenarios a evaluar de acá en adelante”, señaló.

“Yo voy a seguir acompañando desde el rol que me toca y entendiendo que, cuando uno no tiene un buen resultado electoral, tiene que aprender. No hay que enojarse con los distintos referentes sino entender qué está transmitiendo la sociedad. A título personal, voy a seguir trabajando dentro de la UCR”, ratificó.

Se insistió con la pregunta sobre la posibilidad cierta de que se resignen las candidaturas de Sciurano y Boyadjián: “Es un escenario posible, otro escenario posible es acelerar a fondo en vista de las elecciones que tenemos próximamente. Hoy es un momento para esperar”, dijo, pero aclaró que no cree que se baje uno solo de los candidatos de la fórmula, porque “la fortaleza de UnirTDF es el trabajo en conjunto. Lo más lógico es que, si siguen, lo harán todos juntos y, si se van, también” y estimó definiciones “en un par de días”.

Fuente: Diario Provincia 23.