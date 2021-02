La ocupación en Ushuaia no llega al 25% y no suben las ventas

La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, expuso el panorama en la capital fueguina tanto para el sector del comercio como del turismo, con el que están directamente vinculados, y aseguró que la ocupación apenas llega al 20 ó 25% en esta temporada. Las ventas no subieron y, por el relevamiento realizado, cerró el 26% de los comercios, lo que coloca a Ushuaia en tercer lugar dentro del país. Paralelamente deberán afrontar más costos laborales, en función del acuerdo paritario a nivel nacional, que lleva los salarios por encima de los cien mil pesos, sin contar aportes.

Río Grande.- La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, fue consultada por Radio Universidad 93.5 sobre la situación del sector y si pudo recuperarse con la llegada de turistas. “Estamos recibiendo la visita de turistas en cuatro o cinco vuelos de Aerolíneas. Hablé con la gente de la Cámara de Turismo y Hotelera y tenemos una ocupación del 20 ó 25%. Estamos lejos de una temporada normal. Hay muchísimos establecimientos que todavía no han abierto las puertas, tanto hoteles como restaurantes. La mayoría del turismo que se ha acercado opta por el alquiler de departamentos, quizás buscando más seguridad por el tema del COVID, aunque todos los hoteles están preparados para cualquier tipo de contingencia. Sin embargo la opción son los departamentos particulares”, señaló.

Respecto de si creció el movimiento en los comercios, indicó que “hay un mayor circulante de gente pero no se ha volcado al consumo. Han gastado en souvenires, en restaurantes, pero en la parte indumentaria, calzado, no se ha incrementado la venta”.

Aumento salarial

Dado que el secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Río Grande, Eusebio Barrios, habló de un aumento de personal en blanco, de 1.800 a 2.400 en Río Grande para poder acceder a la ayuda de ATN y subsidios, se le preguntó si esta misma situación se dio en Ushuaia: “Nosotros no tenemos esos números, sabemos la cantidad de comercios que tenemos cerrados, que es un 26%, por una encuesta que estuvimos realizando tanto en la zona céntrica como en Kuanip y transversales. Estamos terceros en Argentina en cierre de negocios, pero no se cuantificó la cantidad de personal. El centro de empleados de comercio podrá dar datos, pero la última vez que hablamos con ellos manifestaron preocupación por la baja de empleados”, dijo.

“Más o menos tenemos uno o dos comercios cerrados por cuadra en las avenidas principales. Antes teníamos que estar en lista de espera para poder conseguir un local sobre San Martín, y hoy tenemos locales vacíos. En octubre un alquiler estaba más o menos en 65 mil pesos, ahora tenemos la nueva ley de alquileres y calculo que seguirán los mismos precios, por el congelamiento”, barajó.

Canasta escolar

Sobre la posibilidad de un convenio de precios ante el reinicio de clases, informó que “estamos trabajando con Aníbal Chaparro, del área de Comercio provincial, para lograr una canasta escolar, como hacemos todos los años. La mayor parte de los chicos el año pasado no utilizaron ni la mochila, ni carpetas, porque estaban en su casa, y no creo que vaya a haber el movimiento que teníamos todos los años. Pese a eso, estamos trabajando con materiales que puedan llegar a necesitar para esta nueva modalidad escolar y veremos cómo resulta. Es una forma de apoyar un poco a los papás”.

Sin ayuda nacional

Respecto de los ATP, aclaró que “so se están recibiendo. Desde el mes de octubre están suspendidos en la parte comercial y en el sector de turismo se suspendieron a partir de diciembre. Sobre todo para la parte turística se utilizó muchísimo el programa PROGRESO, con esta especie de ATP provincial para pagar sueldos del personal. Muchos tienen la posibilidad de acceder al crédito pero no han optado por esto porque es endeudarse hacia adelante. Los primeros que accedieron a créditos empezaron a pagar las cuotas y siguen esperando la reactivación que pensábamos que iba a llegar antes, pero no fue así, de manera que tienen miedo al endeudamiento”, planteó.

La menor salida de fueguinos tampoco levantó las ventas. “No se vio la diferencia todavía. Para diciembre de 2019 ya veníamos con 19 meses consecutivos de caída de ventas, y siguen cayendo respecto del año anterior”.

Mayor costo laboral

Fernández expuso una situación complicada ante los mayores costos laborales que deben enfrentar, en función del aumento del 21% en tres etapas. “La paritaria no es a nivel provincial, en Ushuaia nos manejamos directamente la paritaria nacional y lo que se firmó es el 7% en enero, 7% en febrero y 7% en marzo, con sumas fijas no remunerativas ni acumulativas, y el ingreso de los 5 mil pesos que no se estaban pagando en dos cuotas, la primera de 2500 en abril, que pasa al básico, y la segunda de 2500 pasará en mayo. En Ushuaia se paga el 80% de zona, mientras que en Río Grande se paga el 60%, así que los sueldos son más altos. La Cámara de Comercio de Río Grande es paritaria y por eso trabaja con el CEC, y la Cámara de Ushuaia trabaja con sus paritarias a nivel nacional”, diferenció.

“El 80% de zona se paga sobre el básico, todo lo que viene a nivel nacional que no es remunerativo ni acumulable, no está alcanzado por la zona hasta que ingrese al básico. Con todo el aumento al básico el sueldo estaría más o menos en 100 mil pesos o un poco más, sin contar los aportes. Es una situación muy difícil”, manifestó.

Pocas perspectivas

Para el 2021 las expectativas no son alentadoras. “Creemos que estamos muy lejos de una normalidad, por eso instamos a todas las personas a tener responsabilidad, cumplir con los protocolos y no olvidarse de que seguimos en pandemia. Siempre está la posibilidad de un rebrote, del que vienen hablando, y es lo que más preocupa”, dijo.

Aseguró que “los comercios no podrán soportar un nuevo cierre total y sería la muerte para muchos colegas. No tendríamos que tener rebrote si cada uno cumple con la distancia social, usa el barbijo, el alcohol en gel y es responsable”.