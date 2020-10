«La obra social no estaría funcionando»

La vocal en representación del sector activo, Soledad De Fabio, se refirió a la situación de la obra social de los estatales. Expresó la necesidad de resolver las necesidades de los afiliados, advirtiendo que “con esto de la pandemia los compañeros intentan no enfermarse, pero se enferman, entonces necesitamos que la obra social empiece a funcionar y no estaría funcionando”. Aseguró que hay un mayor ingreso de fondos por el aumento salarial, pero señaló que “el problema es que parecería que la pandemia lo justifica todo, pero nosotros no creemos que sea así”.

“El panorama es complejo desde todos los puntos de vista, la pandemia que se sumó a las cuestiones administrativas y económicas que teníamos, de las que nos veníamos enterando desde que asumimos en enero y por las que venimos reclamando desde marzo. El escenario sigue siendo el mismo, nosotros cómo vocales estamos reclamando discutir las cuestiones de fondo y dejar de poner parches”, expresó Soledad De Fabio, vocal por los activos en la OSEF.

Mencionó las consecuencias de “lo que pasó en 2016 con la modificación de las leyes y la modificación del Directorio”, además de señalar que “con esto de la pandemia los compañeros intentan no enfermarse, pero se enferman, entonces necesitamos que la obra social empiece a funcionar y no estaría funcionando. El problema es que parecería que la pandemia lo justifica todo, pero nosotros no creemos que sea así”, remarcó la representante de los trabajadores activos, en declaraciones al programa radial “Desde las Bases”, que se emite por FM “Nuestras Voces”.

Refiriéndose a reclamos recientes de algunos afiliados, mencionó que al momento de asumir “había inconvenientes de deudas con el único proveedor de todo lo que es oxigenoterapia, de todo lo que es esa especialidad, había deudas y atrasos en los pagos. Hoy por hoy los expedientes están trabados en el circuito administrativo, pero insisto en que sigue siendo una excusa y parece que la pandemia lo justifica todo cuando sabemos que no es así”, reiteró.

De Fabio mencionó que “hubo un incremento ahora en los ingresos de la obra social, más allá de esto que salió con bombos y platillos por una entrega de fondos desde el gobierno que incluye aportes y contribuciones así que no es como para un titular, aunque una parte si haya sido extraordinaria. Luego a partir del aumento que tuvimos los estatales, después de cuatro años postergados, ese aumento incidió directamente en la obra social porque los aportes y las contribuciones son en relación a los sueldos”, indicó la vocal de la OSEF.

Además recordó que durante los cuatro años de sueldos y aportes congelados “los precios y costos que tiene la obra social, por los proveedores de todo tipo que tenemos, siguieron aumentando y muchas cosas a precio dólar”. “Este es un engranaje, pero las políticas las define el Gobierno provincial a través de sus representantes porque la presidenta y el vicepresidente son del gobierno y la decisión pasa por ellos. Nosotras muchas veces, como vocales, expresamos la necesidad de que (el gobernador Gustavo) Melella nos atienda, porque queríamos definir un horizonte ya que hay muchos rumores para hacernos creer que la obra social no funciona, más rumores de gerenciamiento y sectores de la planta política vinculados al sector privado, entonces esto levanta sospechas”, señaló De Fabio.

Advirtiendo finalmente que “los trabajadores somos los que pagamos los platos rotos, la administración de dinero es muy grande pero la salud –para algunos- es un negocio, mientras para los trabajadores es un tema primordial”, concluyó la vocal