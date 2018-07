La Multisectorial 21 F reunida en Ushuaia

Gustavo Vera, militante político y social, exlegislador porteño y referente de La Alameda, estuvo en Ushuaia participando de un encuentro con referentes locales. Fue para impulsar la Multisectorial 21 F. Dijo que se busca “reconstruir los tejidos de solidaridad, por la cantidad de gente que está pasando a la pobreza, a la desocupación, a la exclusión, y además tener un programa para que el país sea reconstruido sobre bases realmente soberanas. No sobre las bases actuales que nos llevan a la disgregación, la fragmentación, la caída del poder adquisitivo y de la calidad de vida de los argentinos”.

“El 21 F es un gran frente nacional multisectorial, que se empezó a conformar entre gremios, organizaciones sociales, vecinales, agrupaciones políticas; a partir de la histórica marcha que hubo el 21 de febrero pasado”, señaló Gustavo Vera, militante político y social, exlegislador porteño y referente de La Alameda, quien estuvo en Ushuaia participando de un encuentro con referentes locales.

Vera comentó que dicha iniciativa nacional “fue convocada inicialmente por Camioneros y a la cual se plegaron las dos CTAs, la Corriente Federal, los movimientos sociales y donde logramos reagrupar a medio millón de trabajadores contra el ajuste de (l presidente Mauricio) Macri”. Pero señaló que después de dicha manifestación “nos parecía que ese formidable impulso no podía quedar en un hecho esporádico y por eso empezamos a darle forma a Multisectoriales en todo el país, empezando por Salta y continuando por todas las provincias”.

Dijo que se encuentran “discutiendo un programa de 21 puntos, al cual cada provincia aporta o enriquece desde el punto de vista específico de los problemas que tienen en su territorio, en sus gremios, en sus problemáticas económicas y sociales”. “Conscientes de que vamos a meses muy duros donde habrá que resistir mucho, donde vamos a tener que estar unidos”, señaló.

El referente nacional manifestó que se trata de “reconstruir los tejidos de solidaridad, por la cantidad de gente que está pasando a la pobreza, a la desocupación, a la exclusión, y además tener un programa para que el país sea reconstruido sobre bases realmente soberanas. No sobre las bases actuales que nos llevan a la disgregación, la fragmentación, la caída del poder adquisitivo y de la calidad de vida de los argentinos”.

Aseguró que la construcción de la Multisectorial “pasa por la necesidad, pasa porque no podemos decirle a la gente hay 2019 cuando no puede llegar ni a fin de mes. Nosotros tenemos que tener un frente que resista, que defienda los puestos de trabajo, que luche por generar nuevos puestos de trabajo, por romper el techo salarial como hizo camioneros, por tener una patria justa, libre y soberana. Desde un programa abiertos al diálogo, abiertos a una concertación económica y social, pero si el Gobierno no quiere escuchar estamos dispuestos a luchar, a resistir y a no dejar caer más compañeros en la indigencia”.

También se refirió a la necesidad de “defender la soberanía, que acá en la Patagonia está seriamente afectada con los negocios de (Joe) Lewis, de los piratas ingleses dando vueltas por nuestras costas, con bases militares extranjeras que se están montando”, puntualizó al decir que son puntos que se encuentran “debatiendo”.

Gustavo Vera destacó que “hay un montón de gremios, creemos que más de una veintena, como así también de agrupaciones y sociales” en la provincia, dispuestas a participar de la Multisectorial y que ayer concurrieron a la convocatoria.

Mencionando que la Multisectorial debe ocuparse también de las cuestiones locales y reclamar sobre temas que “competen tanto al Gobierno nacional como al Provincial”. “Todo aquello que perjudique a los trabajadores, la Multisectorial lo va a tratar de denunciar y revertirlo”, afirmó. Asegurando que en las provincias los reclamos también estarán dirigidos a los gobernadores “porque la verdad es que son pocas las provincias que están teniendo una política inclusiva en este contexto, creo que San Luis y no muchas más”, precisó.

Por último, consultado sobre su relación con el Papa Francisco y la opinión del Sumo Pontífice sobre la situación actual, expresó que “hace dos sábados Francisco firmó una de las banderas de la Multisectorial 21 F, la bendijo, y naturalmente está consciente que estamos tratando de construir la máxima unidad del pueblo argentino desde la periferia al centro, desde los gremios a la sociedad civil y ese camino obviamente que le parece correcto”, concluyó.