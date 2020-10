La mirada feminista posada sobre la justicia fueguina

En el marco del IV Encuentro Provincial de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No binaries, se realizó el Taller denominado “Feminidades, Justicia Patriarcal y Política ”, se abordaron diversos temas, del ámbito nacional, pero también de lo que ocurre actualmente en la Justicia de Tierra del Fuego. Paridad, Ley Micaela, Protocolos y Perspectiva de Género, fueron algunos de los temas centrales del debate, sin embargo, la ampliación del Superior Tribunal de Justicia, se llevó gran parte de la atención.

Río Grande.- La virtualidad permitió que se concrete el IV Encuentro Plurinacional Provincial de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries. La organización estuvo a cargo de activistas y militantes feministas de la ciudad de Ushuaia. Con un total de 9 talleres, del que participaron más de 200 mujeres y feminidades, cerró a las 17 horas; con una serie de conclusiones debatidas y consensuadas entre las participantes.

El taller denominado “Feminidades, Justicia Patriarcal y Política”, contó con la participación de más de 30 mujeres feministas, militantes políticas, sindicales y de la sociedad civil.

Algunos de los muchos temas debatidos fueron, Paridad en el Poder Judicial de Tierra del Fuego, articulación de labores entre los diferentes poderes del Estado a fin de dar rápidas respuestas a la hora de intervenir en situaciones judicializadas que involucren a mujeres, adolescentes, niñas, y feminidades.

Para que todo esto suceda, fue indispensable hablar sobre la aplicación real y concreta de la Ley Micaela, teniendo en cuenta que, aunque se han llevado adelante capacitaciones, las mismas no son efectivas si las personas que se desempeñan en el Poder Judicial, no toman conciencia de lo que implica poseer perspectiva de género a la hora de iniciar un trámite en mesa de entradas o al momento de escribir un fallo. Entendiendo con ello, que poseer vagina, no implica tener una mirada feminista o mirada de género.

En este punto también se puso en debate y quedó sobre la mesa, la necesidad que aquellas mujeres que ocupen cargos de decisión en el Poder Judicial, no repliquen prácticas machistas, por lo que las activistas, instan a las autoridades de la Justicia Fueguina a revisar las prácticas, no sólo hacia la comunidad en general sino también hacia el interior de la Institución.

Por un Superior Tribunal con Paridad de Género

Un párrafo aparte y de amplio debate, se llevó la ampliación del Poder Judicial de Tierra del Fuego. La medida fue sancionada mediante la ley N° 1321.De este modo, se ratificó la decisión de la Legislatura Provincial, que sancionó la nueva normativa y por unanimidad

Aquí se hizo un parate también, ya que muchos se preguntarán, ¿Qué tiene que ver la Justicia Patriarcal con la Política?. La respuesta es, todo.

Para que se de la aprobación de la ley, fue necesario que el proyecto pase por la Legislatura Provincial. Allí, con un tratamiento exprés, se aprobó normativa por unanimidad, prácticamente sin debate en la comunidad, y sin haber puesto palabra sobre la Paridad de Género, ya que la argumentación fue que a las y los legisladores no les compete legislar sobre esa cuestión.

Aquí, el Poder Judicial se linkea automáticamente con la política una vez más. Aparece la figura del órgano de selección y remoción de jueces. El Consejo de la Magistratura, que se conforma con representantes del Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y también, por los Colegios Públicos de Abogados de ambas ciudades. Actualmente, este órgano, está completamente conformado por hombres, y de hecho, hace más de 5 años, no hay representantes mujeres.

De las conclusiones surgió también, la necesidad de presencia de mujeres y perspectiva de género en este organismo, directamente relacionado con la Paridad de Género.

Cómo idea, aunque aún a definir, surgió la necesidad de conformar una comisión de seguimiento del tratamiento de esta nueva selección de jueces que se realizará en un futuro no tan lejano, intentando que se pueda conseguir Paridad de Género en el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego.

Las conclusiones ya están dadas, y ahora, la mirada feminista -atenta- esta posada sobre el Poder Judicial Fueguino.

43 Magistrados: 35 jueces y 8 juezas

De 43 magistrados, 35 son hombres y sólo 8 mujeres. El dato surge de un relevamiento efectuado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya había sido mencionado por el Movimiento de Mujeres de Ushuaia en el documento donde le exigen a la Legislatura paridad de género en el proyecto de ampliación del Superior Tribunal.

El Poder Judicial de Tierra del Fuego tiene la menor proporción de juezas en funciones de todo el país, según surge de un relevamiento efectuado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (con datos actualizados hasta el año pasado) y publicado en Internet bajo la denominación “Mapa Interactivo de Género”, indicaron los medios de la ciudad de Ushuaia.

El dato sobre la cantidad de mujeres magistradas en la provincia ya había sido difundido en marzo de 2019, y fue mencionado en el documento que presentó a la Legislatura el Movimiento de Mujeres Ushuaia (MMU) exigiendo mecanismos de paridad de género en el proyecto de ampliación del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Sin embargo, nunca se había hecho pública hasta el momento la comparación del porcentaje de las juezas fueguinas respecto de las del resto de las jurisdicciones del país, de donde surge que Tierra del Fuego ocupa el último lugar en inclusión femenina.

De acuerdo al informe de la Suprema Corte, de los 43 jueces provinciales, 35 son hombres y solamente 8 son mujeres, lo que implica un 18,6%.

En cambio, la provincia con más representación femenina en las magistraturas es Chaco, donde del total de 215 jueces, 124 son mujeres y 91 son hombres, es decir, el 57,67%.

En la región patagónica, Santa Cruz tiene el 35% de juezas en su Poder Judicial, Chubut el 43,05%, Río Negro el 48,14%, Neuquén el 52,67% y La Pampa el 46,92%.

En Cuyo, Mendoza tiene el 52,86% de mujeres a cargo de juzgados, San Luis el 53,84% y San Juan el 34,78%.

En el norte, hay 39,43% de magistradas en Jujuy, 43,97% en Salta, 50% en Formosa, 45,64% en Tucumán, 46,51% en Santiago del Estero y 56,09% en La Rioja.

Por su parte en otras provincias, como Córdoba, el porcentaje de mujeres juezas es del 44,9%, en Entre Ríos es del 33,2%, en Misiones es del 43,47%, en Corrientes del 45,27%, en Catamarca del 39,77%, en Santa Fe del 41,04%, en Buenos Aires del 38,75% y en la Capital Federal del 45,58%.

¿Qué sucede con las magistradas en Tierra del Fuego?

Según el documento del Movimiento de Mujeres de Ushuaia, además, en Tierra del Fuego “el 80% de los cargos más altos del Ministerio Público Fiscal son ocupados por hombres”, mientras que en el Ministerio Público de la Defensa “hay 11 defensores y sólo 4 son mujeres”, y los porcentajes “se mantienen inalterables desde 2011”.

A nivel jerárquico, la jueza María del Carmen Battaini ocupa uno de los tres lugares del Superior Tribunal de Justicia, aunque esa proporción podría variar con la ampliación del organismo si, como se menciona en diferentes ámbitos, los dos nuevos cargos son ocupados por hombres.

En las cámaras de apelaciones sólo hay una integrante mujer en la Sala Penal de Ushuaia, Paola Caucich y otra en la Sala Civil de Río Grande, Josefa Martín, próxima a jubilarse.

En primera instancia cumplen funciones en Ushuaia, la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo y la jueza Correccional Felicitas Maiztegui Marcó. Y en Río Grande, la jueza Laboral Edith Miriam Cristiano, la jueza de Familia y Minoridad Mariana Paola Montero y la jueza de Ejecución Natalia Ángela Buitrago.

El resto de los magistrados son todos hombres.

Otro dato llamativo de la estructura judicial fueguina es que los Tribunales de Juicio, tanto el de Ushuaia como el de Río Grande, están íntegramente ocupados por hombres, y solamente hubo participación de mujeres en los fallos cuando debieron asumir por subrogancias legales.