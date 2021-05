La ministra Cubino aseguró que esta misma semana se entregarán las horas cátedras pendientes

Había sido acordado en paritarias y la funcionaria explicó que hubo demoras en la aplicación. La situación derivó en una presentación del SUTEF ante el Ministerio de Trabajo pero esta semana estaría resuelta la controversia y hoy Cubino se reunirá con el gremio. Respecto de los pagos pendientes del fondo de incentivo docente, también se cancelarían en los próximos días, dijo. No ocurrirá lo mismo con el reclamo de SADOP del pago de material didáctico, que se abona a los docentes estatales en una cuota anual, dado que no está previsto en la ley de educación privada. Las clases de Educación Física van a comenzar en forma paulatina y se aumentará la frecuencia, para todos los niveles.

Río Grande.- La ministra de Educación Analía Cubino respondió por Radio Provincia al reclamo del SUTEF ante el Ministerio de Trabajo por presunto incumplimiento del acuerdo en paritarias que consistía en asignar diez horas cátedra a docentes que tienen un solo cargo. El gremio además pidió la reapertura de paritarias y la ministra aclaró que ya estaba establecido “volver a reunirnos en una mesa técnica en el mes de mayo para seguir trabajando luego de lo que se había acordado. Dentro de esta discusión hay temas importantes como el reescalafonamiento, homologación de cargos. En algunos casos repercute en el salario y en otros no, pero son importantes”, dijo.

Con respecto a las horas cátedra y la presentación en el Ministerio de Trabajo, informó que hoy mantendrá una reunión con la comisión directiva: “Lo que hubo fue una demora en la entrega de las diez horas destinadas al nivel inicial para los docentes que no han podido acceder a los dos cargos. Por otra parte van a ser destinadas institucionalmente para los proyectos que cada jardín ha presentado. Antes de culminar esta semana, entre jueves y viernes, van a ser entregadas las horas a los jardines, que están preparando planes específicos para apoyar la tarea pedagógica, acompañando la alfabetización inicial. Este trabajo también lo vamos a articular con el primer ciclo del nivel primario, además de acompañar a los docentes en lo salarial. Definitivamente es una apuesta al trabajo pedagógico”, destacó.

Además se la consultó sobre el reclamo de SADOP, que nuclea a docentes de instituciones de gestión privada y también realizó presentaciones ante el Ministerio de Trabajo. “Vamos a tener una reunión en estos días con el gremio, por un lado reclaman la actualización de la cuota del FONID que nación gira a las provincias y en estos días van a ser canceladas. Tuvimos que actualizar todo lo que la gestión anterior no había pagado a los docentes, y esto ocurrió durante tres años. No se pagaron esos fondos que nación gira a las provincias por mucho tiempo y de hecho tuvimos que buscar a docentes que ya no estaban en el sistema pero se les adeudaba esa cuota”, manifestó.

“Hicimos la actualización de esos montos y tuvimos que crear un sistema administrativo que no se había gestionado para que los fondos lleguen a los docentes. Además están reclamando el pago del material didáctico y la relación contractual el docente la tiene con los apoderados de los colegios de gestión privada. Desde la provincia tenemos una cuota anual para el sector estatal y a la vez se hace un aporte a las escuelas privadas para acompañar gran parte del pago de salarios, pero cada escuela va organizando cómo resuelve la cuota única de material didáctico. En algunos casos el material didáctico lo proveen las escuelas”, aclaró.

“Cada escuela privada tiene una organización diferente y se está reclamando que el Estado empiece a pagar esa cuota a los docentes privados. Nosotros estamos cumpliendo con lo que marca la ley 749 y hasta este momento nunca se abonó esa cuota a las escuelas de gestión privada, solamente a los docentes de la gestión estatal. Esto se lo hemos expresado al gremio”, afirmó.

Asimismo, dio a conocer la instalación de tótems sanitizantes al ingreso de los establecimientos públicos. “Es una forma de reforzar los protocolos que iniciamos el 2 de marzo. El Ministerio de Finanzas Públicas desde el área de Compras y Contrataciones gestionó la compra de los tótems que van a estar en el ingreso de todas las escuelas y jardines, de todos los niveles y modalidades. Hay una o dos personas en el ingreso de las escuelas con las pistolitas que miden la temperatura, estos tótems son automáticos y ante la gran cantidad de estudiantes y docentes, esto acelera el proceso de ingreso para hacer la medición automática”, explicó.

“Desde el lunes se empezaron a colocar en las escuelas, además de reponer los insumos que son necesarios. Nos pareció pertinente agregar esta inversión porque vamos a tener que mantener los protocolos por largo tiempo, para sostener la presencialidad y las actividades que se llevan adelante en todos los ámbitos. Esto se va a instalar en las escuelas estatales, porque la mayoría de los establecimientos de gestión privada ya cuenta con medidores automáticos. Tenemos 206 instituciones estatales que van a contar con esto en el ingreso”, precisó.

Clases de Educación Física

Finalmente adelantó el reinicio de las clases de Educación Física, que hasta ahora no se venían dictando. “Las clases no se están dando hasta el momento porque cuando iniciamos el 2 de marzo fue de manera progresiva para ir midiendo la implementación de los protocolos. Ahora vamos a iniciar con un estímulo para cada grupo la próxima semana en Educación Física, especialmente por los reclamos del nivel secundario. Hemos justificado por qué se iniciaba posteriormente Educación Física, porque primero había que llevar adelante muy bien la aplicación de los protocolos, el distanciamiento, la ventilación en las escuelas, y en los espacios deportivos. Los espacios de deportes privados no tienen la misma frecuencia ni el impacto que cuando se hacen actividades en las escuelas, por eso tomamos la definición de no empezar con Educación Física, pero en los próximos días se va a implementar en una mínima unidad y luego se va a aplicar con mayor frecuencia”, concluyó.