La ministra Chapperón afirmó que “por ahora no hay desabastecimiento”

La Ministra de Gobierno de la provincia llevó tranquilidad a los ciudadanos de la provincia que se ven afectados por los piquetes en Neuquén, que cortaron la ruta 40, y por el contrapiquete en Chile, donde piden la habilitación del paso La Angostura en Neuquén. Planteó la dificultad del gobierno fueguino para intervenir en conflictos ajenos a la provincia e incluso al país, pero se mantienen las conversaciones a través del consulado en el caso de Chile, y con el gobierno neuquino. Remarcó que más que nunca se hace necesario el cruce por aguas argentinas, un proyecto que estaba reflotando el ministro Meoni y así lo manifestó en su última visita a la provincia. Ahora habrá que esperar su reemplazo y el reacomodamiento de la cartera, pero “no hay nadie que no entienda que es necesario”, dijo Chapperón.

Río Grande.- La ministra de Gobierno Adriana Chapperón aseguró ayer por FM Del Pueblo que no hay riesgo de desabastecimiento en la provincia, al menos por el momento, tras los piquetes en Neuquén de los trabajadores de salud y el contrapiquete en Chile, que reclama la reapertura del paso La Angostura en territorio neuquino.

“Se han iniciado las conversaciones pero es un conflicto que no es nuestro y es difícil resolverlo. Por un lado hay un conflicto en Neuquén con sus trabajadores de salud y el gobernador Melella se ha comunicado con el gobernador de Neuquén. Ellos han hecho una propuesta que fue rechazada y están negociando para poder resolver este tema. Aparentemente para una propuesta mayor tienen que endeudarse y esto tiene que pasar por la Legislatura. Son cuestiones internas de la provincia de Neuquén que hacen que el conflicto no se destrabe rápidamente”, explicó.

“El gobernador Melella estuvo intentando tomar contacto con alguno de los camioneros que están cortando el paso a Tierra del Fuego del lado chileno y no lo pudo conseguir porque en Chile no están nucleados en ningún gremio o asociación, sino que son independientes. Es muy difícil negociar con un grupo de personas y no con los trabajadores del transporte terrestre. El gobernador quería comunicarse en persona con ellos pero hasta ayer no habíamos conseguido ningún teléfono. Por la tarde hubo una reunión y Neuquén permitió que se liberara un carril de la ruta 40 para vehículos particulares. Junto con el acompañamiento de Gendarmería se inició el paso de algunos camiones, pero la situación sigue siendo preocupante y continúan las negociaciones desde el gobierno de la provincia. Andrés Dachary está trabajando con el consulado para resolver la situación y por otro lado el gobernador estuvo en contacto con el gremio de camioneros en Ushuaia y Río Grande”, detalló la ministra.

Indicó que ayer por la mañana el gremio de Camioneros de Tierra del Fuego pidió que los dejaran entrar al lugar donde estaban varados en Chile, “para llevar víveres a los camioneros y ver en qué situación real están esos camiones varados. Nosotros pedimos que no sigan saliendo, porque se van a encontrar con esta situación, hasta que no se resuelva el conflicto”, dijo.

Reconoció que se pensaba encontrar una solución el fin de semana “pero no fue posible y la provincia tiene muy pocas posibilidades de intervenir en un conflicto que no es propio”, reiteró.

No obstante hasta ahora “no hay riesgo de desabastecimiento, por eso era muy importante tomar contacto con el gremio de camioneros, porque ellos conocen perfectamente la dinámica y la situación. Se está haciendo lo posible para que esto se libere en las próximas horas y no es menor que se haya logrado abrir un carril de la ruta 40”, destacó.

“Compartimos el reclamo de los trabajadores de la salud por lo que está pasando con el salario pero vamos a tener que encontrar otra forma, porque hay muchos trabajadores que se ven afectados por esta medida en Neuquén –manifestó-. Este corte es solidario ante una situación que atraviesan camioneros en otra provincia del país, que no tienen nada que ver con la nuestra y también tiene preocupado a Chile porque no lo puede resolver. Por ahora no tenemos peligro de desabastecimiento y tenemos que estar tranquilos. Es la primera vez que ocurre esto y marca la importancia de tener resuelto este tema y no tener que pasar por otro país para poder transitar en el nuestro”, subrayó.

Las gestiones de Meoni

Finalmente la ministra aseguró que el ministro Meoni había reflotado el cruce por aguas argentinas: “A principios de mes tuvimos la visita del ministro y se habló de este proyecto, los avances. Tiene un alto costo económico pero ellos venían avanzando para resolver el cruce por aguas argentinas, porque cuando el problema surge en otro país se hace muy difícil que podamos intervenir. El proyecto fue presentado por el senador José Martínez, luego se continuó con su trabajo y es un proyecto imposible de encarar sin ayuda del gobierno nacional”, sostuvo.

“Es una solución que necesitamos los fueguinos y todo el país, porque estamos desconectados del resto de Argentina y siempre dependemos de la voluntad de un país limítrofe. No hemos tenido conflictos en general pero ahora se pide un hisopado en forma obligatoria y esto agrega una complicación para Argentina, que está en otra situación. Siempre trae una complicación tener que consensuar con otro país las medidas”, planteó.

“Con esta desgracia que le costó la vida al ministro, veremos cómo continúa el Ministerio de Transporte y una vez más trataremos de reflotar la situación y tener más certeza de cómo viene avanzando. No hay nadie que no entienda que no es necesario y obviamente depende de la situación económica, que en esta pandemia es muy compleja porque se ha llevado muchos recursos del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. Hoy todo está volcado a salud, que se lleva gran parte del presupuesto”, concluyó.