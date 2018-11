La mesa de trabajo de Alternativa Federal se reunió en la casa de Entre Ríos

El peronismo no K, autodenominado Alternativa Federal, amplió este miércoles su espacio sumando a siete gobernadores y dejó en claro su intención de diferenciarse tanto del presidente Mauricio Macri como de la ex mandataria Cristina Kirchner. La mesa de trabajo analizó la situación del país y avanzó en la construcción de una alternativa al Gobierno que resuelva los problemas que aquejan al país. “Es una reunión a favor de Argentina y de los argentinos”, afirmaron. “No es estar juntos simplemente, es trabajar juntos, algo que no podríamos hacer por separado, construir la alternativa de futuro que Argentina necesita”.

Buenos Aires.- Alternativa Federal se reunió en la Casa de Entre Ríos, donde el gobernador Gustavo Bordet ofició de anfitrión, y a la cual asistieron los mandatarios Juan Manzur de Tucumán) Domingo Peppo de Chaco, Rosana Bertone de Tierra del Fuego, Sergio Casas de La Rioja, Hugo Passalacqua de Misiones, Juan Schiaretti de Córdoba, Juan Manuel Urtubey de Salta, además de Miguel Pichetto y Sergio Massa.

En ese sentido, precisaron que “somos opositores porque el país tiene derecho a una alternativa al ciclo cumplido del pasado y al fracaso del Gobierno de Macri, que nos impone un camino equivocado, doloroso”.

“La Argentina necesita otro camino, mirando hacia el futuro, esta es nuestra prioridad, esto nos convoca y por ello trabajaremos”.

Remarcaron que es “momento de hacer posible la esperanza para todos los argentinos”

Y recalcaron que “hay que construir desde la generosidad y esfuerzo de todos. Los trabajadores, las PyMEs, los jubilados, los estudiantes, las familias, necesitan otro rumbo y vamos a hacer posible este derecho y esta esperanza”.

Respecto al escenario electoral, los dirigentes indicaron que hay que dejar de hablar de personas y personalismos, para hablar de los problemas de los argentinos, ya que al Gobierno “le conviene que estemos en campaña, que discutamos nombres, candidaturas, fórmulas y no que hablemos sobre los problemas que tiene Argentina, que son muchos y muy graves. Nosotros queremos hablar del 150% de inflación acumulada en los últimos tres años, del 100% de devaluación a lo largo del 2018, de la caída de la economía interna y de su fracaso”, indicaron y enfatizaron: “Primero las ideas y las soluciones, luego los nombres”.

Finalmente manifestaron que “vamos a trabajar para ofrecer una Alternativa Federal, desde la generosidad y el convencimiento de que nuestro país tiene derecho a otro Gobierno, otro camino y otro futuro ¡Hay Alternativa!”