La mayoría de las textiles fueguinas están con suspensiones de personal

Así lo confirmó Mariano Tejeda, secretario General del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) de Tierra del Fuego. Resaltó que de doce empresas, once se encuentran con suspensión de personal hasta fin de año. Manifestó que las ventas “han caído drásticamente, lo que ha hecho que la fabricación nacional de productos textiles cayera tras aumentar la importación, por lo cual las empresas tiene un sobre stock de mercadería”.También especificó que en el ambiente “reina una total incertidumbre con respecto a lo que puede llegar a suceder desde diciembre en adelante”. Además indicó que la “cadena de pago se ha roto, y los costos son muy altos”.

Río Grande.- El secretario General del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) de Tierra del Fuego, Mariano Tejeda, se refirió a la situación de las diferentes industrias textiles de la provincia, y a las suspensiones que se vienen llevando adelante en las mismas desde hace un tiempo.

Al respecto señaló que “lamentablemente el sector textil es uno de los sectores más vapuleados en Tierra del Fuego, como así también se está dando en el orden nacional, prácticamente están todas las empresas con diferentes esquemas de suspensiones, que por ahora se vienen manteniendo, y creo que son paliativos que se vienen brindando desde el sector textil para tratar de solventar, que esta situación de los trabajadores y de las empresas que están radicadas en Tierra del Fuego puedan sostenerse hasta fin de año, y después no sabemos que puede llegar a suceder porque justamente la incertidumbre del sector empresarial es el mismo que el de los trabajadores porque no saben que va a pasar”.

Además aseveró que la “cadena de pago se ha cortado, los costos son altísimos, y también para nosotros, para la defensa de los trabajadores es importantísimo esta reducción de salarios que perjudica muchísimo el bolsillo, y la sostenibilidad de los trabajadores”.

Con relación a si hay establecido un numero determinado de suspensiones de trabajadores, dijo que entre los “gremios como lo son SETIA, SOIVA, y AOT son doce empresas, y de las doce empresas, once se encuentran con esquemas de suspensión hasta fin de año, en el mayor de los casos un día por semana, y con el 85% del sueldo no remunerativo del día que no se trabaja”.

Asimismo puntualizó que esto es un “paliativo para tratar de llegar a fin de año por el hecho de que están todas stockeadas, y no hay ventas, sabiendo que a nivel nacional estamos viviendo el día a día con gran incertidumbre, sin saber que es lo que va a suceder, implica también que para los meses de diciembre y de enero hace que la situación, y la realidad de las empresas y de los trabajadores quizás sea algún peor”.

Ante esta situación manifestó que estamos haciendo las “correspondientes presentaciones en la secretaria de Trabajo de Nación, pero también tratar de juntarnos entre todos los sindicatos, tanto textiles, como lo que están dentro de la CGT para tratar de buscar alternativas, y de golpear las puertas que sean necesarias para ver como se pueden solucionar este tipo de cosas ante los continuos embates que sufre Tierra del Fuego desde Nación”.

Finalmente sostuvo que “no hay ventas, los costos se han ido por las nubes, y lamentablemente en el caso del sector textil la apertura de importaciones ha hecho que decaiga muchísimo la industria, siendo que la diferencia de valor entre lo fabricado acá en el país, y lo que se ingresa desde afuera es de tres a uno”.