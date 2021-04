La manera de hacer política de Daniele “es chabacana y de otros tiempos”

El ministro Guillermo Fernández respondió a las acusaciones personales que realizó ayer el jefe de gabinete Mario Daniele, quien lo tildó de “bocón y mentiroso”, cuestionó que sea “un ilustre desconocido” y aseguró que el gobernador Melella ya debería haberlo removido del cargo. Lamentó la actitud “beligerante” de Daniele y consideró que es una forma de hacer política “de otros tiempos”, sin descartar que está “buscando pantalla” con fines electorales. Le recordó su pasado menemista y neoliberal, y las contradicciones con su presente vinculado a La Cámpora, y lo invitó a “trabajar en serio”, no “para la foto”. Negó que existan deudas con la Municipalidad, según la normativa vigente, mientras que de parte de la administración Vuoto habría cien millones acumulados por servicios de luz y agua que no pagan, “como lo hacen todos los vecinos”.

Río Grande.- El ministro de Finanzas Públicas de la provincia, Guillermo Fernández, respondió ayer a las declaraciones del jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia, Mario Daniele, quien lo había tildado de “bocón y mentiroso”, cuestionó que sea “un ilustre desconocido” y consideró que el gobernador Gustavo Melella ya debería haberlo echado del cargo, entre otras descalificaciones personales.

Por FM Aire Libre el titular de la cartera económica hizo uso de su derecho a réplica y sostuvo que cuando un funcionario “sale de esta manera a los medios, atacando personalmente, más allá del color político, se nota claramente la falta de argumentos. Yo noto un belicismo muy elevado en la persona que plantea estas cuestiones y me parece muy extraña la manera en la que ha salido. Me parece que está buscando pantalla, y entiendo que quizás aprovecha para montar su imagen pensando en una posible candidatura”, barajó.

“Yo lo único que pido es un poco de mesura y que sobre todo sean coherentes, porque en determinado momento plantearon los números y después pretenden que sean otros, y me llama poderosamente la atención la forma en que hacen los cálculos. Lo único que puedo decir es que están tergiversando la realidad. Tenemos una normativa vigente que quizás no les guste y eso es entendible. Ellos tenían una forma de trabajar con la gestión anterior por la cual recibían transferencias por fuera de la coparticipación, por un acuerdo político con Rosana Bertone. Eso se cortó. Nosotros no transferimos fondos por fuera de la coparticipación. En ese momento ellos podían no reclamar la coparticipación atrasada y de hecho se quedaron callados bastantes años, pensando que de esa manera podían pelearle al gobierno de Gustavo Melella una ley de goteo diario”, disparó.

“La verdad es que los medios no son el ámbito para plantear esas cosas. Nosotros tenemos una reglamentación determinada y, si no les gusta, tendrán que ir a la Legislatura a pedir otra normativa o tratar de convencer a los legisladores para que dicten una ley que les favorezca de la manera que pretenden”, sugirió.

Sin deuda

El ministro aseguró que desde el gobierno “estamos cumpliendo religiosamente con las transferencias, y estas salidas mediáticas no aceleran ni retrasan los envíos. Nosotros no castigamos ni premiamos con la billetera, como sí están acostumbrados a hacer determinados funcionarios y gobiernos. Nosotros cumplimos con las normas simplemente”.

Además, siendo Daniele un referente histórico del peronismo que estuvo muchos años fuera de la provincia, el ministro deslizó que atrasa: “Esta manera de hacer política es muy chabacana, es de otros tiempos. Yo entiendo que el jefe de gabinete de Ushuaia haya tenido una carrera política pero también noto sus contradicciones, porque formó parte de un proyecto menemista neoliberal que destruyó a la Argentina y golpeó particularmente a Tierra del Fuego. Yo era muy pequeño, porque soy un ciudadano de Río Grande desconocido quizás, como la gran parte de los trabajadores que todos los días se levanta para ir a trabajar, que es lo que yo hago”, dijo.

“Hoy se manifiesta la contradicción cuando quiere encontrar un espacio donde pavonearse, pensando en una posible candidatura –insistió ante su regreso a la función pública-. Yo no soy una persona con aspiraciones políticas en particular, hago mi trabajo lo mejor posible y cuento con la confianza del gobernador, por lo cual estoy totalmente agradecido. Por sobre todas las cosas destaco al equipo de Economía, que es un grupo de jóvenes profesionales que se levanta todos los días para hacer su trabajo de la mejor manera en un contexto tan difícil”, expresó.

Corte de diálogo

El ministro no dejó de mencionar que quienes decidieron cortar el diálogo fueron los municipios cuando judicializaron el reclamo, si bien marcó diferencias entre Ushuaia y Río Grande: “No tenemos que olvidar que el año pasado, cuando atravesábamos una situación muy compleja con la pandemia, los municipios decidieron recurrir a la justicia y no a la palabra. Hablan de buenas prácticas políticas pero cuando están envalentonados no dudan en buscar los medios que a ellos los satisfagan”, fustigó.

Respecto de la deuda de 650 millones que reclama el Municipio de Río Grande, 530 de coparticipación y 120 de deuda tributaria, indicó que “son números que ellos tienen y nosotros hemos invitado a trabajar a ambos municipios. Con Río Grande hemos trabajado para conciliar deuda tributaria, le hicimos un anticipo de seis millones de pesos y estamos trabajando en un contexto complejo para alcanzar la conciliación final, porque la voluntad existe”, valoró.

Como contrapartida, expuso que nota “un comportamiento muy distinto de ambos municipios. En el Municipio de Ushuaia veo una beligerancia muy grande de parte de sus funcionarios y contradicciones enormes al momento de manifestar sus inquietudes. Noto aspiraciones políticas que no las comparto. Para la foto hacen todo lo que pueden, pero acá los invitamos a trabajar en serio, no a arremangarse un poquito la camisa y hacer que trabajan, sino que vengan a trabajar en serio. Las puertas están abiertas y el equipo de Finanzas está dispuesto. Así como ellos me reclaman sumas que yo desconozco porque entiendo que estoy al día con la normativa vigente, yo le reclamaré al Municipio de Ushuaia que paguen la luz y el agua, porque no la pagan. Como todo vecino tienen que pagar los servicios pero no lo hacen y tienen una deuda que supera los cien millones de pesos. No hemos salido a decirlo a los medios, lo hago ahora porque sale de esta manera tan beligerante este funcionario, además violenta y egocéntrica a mi entender”, concluyó.