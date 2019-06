La mamá de Marianela espera el juicio oral y público para darle paz a su hija

En medio del dolor al cumplirse 9 años desde el femicidio de Marianela Rago Zapata, su mamá, Patricia Zapata aseguró: “Marian sabe que con Mati hemos hecho todo lo posible y hasta ahí vamos a llegar a ver si podemos darle paz a ella”, refiriéndose al proceso oral que podría realizarse si no es este año, los primeros meses del año entrante. El único imputado es el ex novio de Marianela, Francisco Amador de 31 años.

Río Grande.- La investigación por el asesinato de Marianela Rago, vuelve a vislumbrar un dejo de esperanza, sobre todo para su mamá y hermano, a partir de la novedad que durante los últimos meses del 2019, o principios del año entrante, la causa finalmente llegará a juicio oral y público.

Todo ocurrió tras el revés judicial que en octubre del año pasado, volvió a imputar a Francisco Amador, ex novio de Marianela y que a lo largo de estos nueve años, ha sido imputado y sobreseído en al menos cinco oportunidades.

La última acusación con la cual es que se llegará a juicio, es la que tuvo lugar en octubre del año pasado, ocasión en que el abogado defensor de Amador, Luis Felipe Ricca, dijo: “En Derecho rige el principio de que la duda siempre beneficia al imputado. Acá fue al revés, la Cámara (del Crimen de Buenos Aires) decidió que ante la duda, debía irse a un juicio y en el debate oral y público, llegar a un veredicto definitivo”.

Por su parte, la mamá de Marianela, en declaraciones a Tarde pero Seguro, se mostró esperanzada en esta nueva etapa que se aproxima, aunque de igual modo, indicó que, “es muy triste es este día. A Marian la recuerdo siempre con su sonrisa, con su vitalidad, pero en esta fecha vienen los peores recuerdos del día que la mataron, momento en que nos enteramos, para mi fue terrible y para toda la familia. Seguimos en la lucha”.

“Las últimas novedades es que si no es este año, el año próximo será el juicio oral y público” y agregó “Esperamos el juicio, Marian sabe que con Mati hemos hecho todo lo posible y hasta ahí vamos a llegar a ver si podemos darle paz a ella”.

La sospecha sobre Francisco Amador

Tras el crimen de Marianela, su mamá había usado la red social Facebook para descargar sus más crudos pensamientos y sus serias sospechas sobre la persona de Francisco Amador, ex novio de su hija. Ahora, a nueve años de esas expresiones, Patricia es más cauta e indica: “Ese es mi pensamiento, eso hay que demostrarlo, no sé si se podrá demostrar o no, pero Marian sabe que hasta acá llegue, y estos 9 años no serán en vano. Ahí –en el juicio oral- se va a dictaminar si alcanzan o no las pruebas.

El paupérrimo rol de la Justicia

Si bien ahora, Patricia es más cauta hay cuestiones insoslayables y es el rol que tuvo la Justicia durante los primeros meses de investigación. “Lamentablemente hay pruebas muy importantes que se perdieron, desde las uñas de Marian, hasta haber llegado a buen puerto con el asesino” y agregó, “Es lamentable que otras familias no puedan llegar, hasta de poder seguir en la causa y cada varios meses seguir con el apuntalamiento de la causa”

En la actualidad, la familia de Marianela esta siendo representada por la Doctora Verónica Sich.

Palabras para Marianela

Tal como lo hizo desde el principio, Patricia Zapata le escribe a su hija en redes sociales, lugar donde además recibe el apoyo y el afecto de cientos de personas que como ella, recuerdan a Marianele y ahora esperan Justicia:

“Años sin ti mi querida Marian jamás olvidada siempre a nuestro lado

Quise morirme…

Quise detener el tiempo pero la vida seguía conmigo o sin mi…

Quise gritarle a la vida lo jodida que era , que el mundo supiera que quema que no estés aquí…

Grité, maldije y hablé hasta el cansancio, escribí hasta quedarme sin palabras y aún así seguían brotando sin parar…

Conté los días, los meses, aún cuento los años y comprendí que a nadie puedo obligar a ver lo que para ellos no es…

Sobreviví, me arrastre y aprendí a andar de nuevo. Reconstruí desde las cenizas , la mejor versión de mi…

Sigo aprendiendo y llevandote muy dentro pero ya no importa si no me entienden o no me quieren oír…

Respiro, camino, vivo y muero aveces pero me abrazo y me levanto . Lo peor ya pasó y lo mejor está por venir…

Miro al cielo y se que donde quiera que estés nos ves, y ves esta hermosa y remendada familia, los que siempre te llevan en el corazón.

QUISE MORIRME,GRITÉ, CAÍ Y ME LEVANTÉ . LA VIDA SIGUIÓ Y YO CON ELLA, RENDIRME NO ERA UNA OPCIÓN

Justicia, justicia por y para vos mi querida y amada hija.

NI OLVIDO NI PERDON POR MARIANELA RAGO ZAPATA siempre te amare”.