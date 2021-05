“La ley de goteo no se quiere debatir en la Legislatura”

Lo aseguró la legisladora del Frente de Todos Myriam Martínez, quien recordó que el bloque presentó un proyecto en 2019 que “puede debatirse ya”, porque tiene estado parlamentario. Advirtió que el gobierno demostró el incumplimiento de la resolución homologada por el Superior Tribunal de Justicia que establece modos y plazos para las transferencias de coparticipación desde 2009, con el reconocimiento del gobernador de que existe deuda con los municipios. Dado que el mandatario dijo estar buscando fondos nacionales para poder cancelarla, cuestionó que se hayan “gastado” esa plata de los municipios, que “evidentemente no está”. El jueves fueron citadas las autoridades de los tres municipios y el viernes de la semana próxima el Ministro de Finanzas Públicas. Paralelamente el Superior Tribunal de Justicia fijó audiencia para el 27 de mayo en el marco de la causa iniciada por el mismo reclamo.

Río Grande.- La comisión de presupuesto citó a los intendentes y al ministro de Finanzas Públicas para debatir el retraso en los giros de coparticipación, en dos fechas separadas: el primer encuentro será con autoridades municipales este jueves y el viernes de la semana próxima deberá concurrir el ministro Guillermo Fernández.

Por FM la Isla, la legisladora del Frente de Todos Myriam Martínez indicó que “hace muchos gobiernos que viene la disputa por la coparticipación y uno de los primeros proyectos que presenté fue en 2012 cuando asumí como legisladora. Fue una ley de goteo y, cada vez que perdía estado parlamentario, la continúe presentando. En 2019 lo presentamos como bloque y el proyecto cuenta con estado parlamentario. Lamentablemente es muy difícil encontrar puntos de acuerdo para debatirlo”, sostuvo.

“En este momento nos regimos por una resolución del Ministerio de Economía que fue homologada por el Superior Tribunal de Justicia, por un acuerdo del año 2009 cuando estaba como intendente Jorge Martín en Río Grande y Federico Sciurano en Ushuaia, y también había problemas con el envío de la coparticipación, durante el gobierno de Fabiana Ríos. Los reclamos estaban todo el tiempo en los medios y terminaron todos en el Superior Tribunal, donde se realizó el acuerdo. En la resolución que fue homologada quedó bien claro cómo se debían enviar los recursos coparticipables nacionales y los provinciales, más las regalías. Los nacionales son en forma semanal, los provinciales son en forma diaria y las regalías son en forma mensual. Está bien detallado de qué manera el Ministerio de Economía debe remitir los fondos a las municipalidades”, subrayó.

Aseguró que “no se pudo aprobar hasta ahora la ley de goteo porque no hay una decisión política y dicen que es impracticable, por eso venimos presentando los proyectos de reforma constitucional donde tenemos previsto incorporar el envío de los fondos a las municipalidades y garantizar la coparticipación, para que nadie lo pueda modificar por una ley. Si tenemos una ley, después se reglamenta y hoy no están cumpliendo la resolución reglamentada por el Superior Tribunal así que la ley tampoco la van a cumplir”.

“Desde el 2009 a la fecha no se ha cumplido esa resolución. El 27 de mayo hay una audiencia informativa para escuchar a las partes por este tema, que está en el Superior Tribunal de Justicia, por el incumplimiento de la resolución 665 de 2009”, apuntó.

“Tenemos una deuda muy importante con la Municipalidad de Río Grande que ronda los 730 millones, ahora realizaron un depósito pero ronda ese monto, y hay más de 500 millones de deuda con la Municipalidad de Ushuaia. La deuda cada vez es más grande y se vuelve impagable. El ministro Guillermo Fernández había dicho que el gobierno no debía plata pero después nos encontramos con una declaración del gobernador Gustavo Melella, que no sólo reconoce la deuda que reclaman Martín Pérez y Walter Vuoto, sino que también dice que está en conversaciones con el gobierno nacional para poder pagarla. No habló de ningún monto pero tenemos el reconocimiento de la deuda de parte del gobernador. Por eso como bloque le pedimos al presidente de la comisión 2, Federico Sciurano, que convoque a los funcionarios municipales de las tres ciudades y al ministro de Finanzas Públicas. El jueves vamos a tener la primera reunión para escuchar a los funcionarios municipales y con esa información vamos a poder charlar con el ministro”, expuso.

“Como legisladores vamos a seguir insistiendo para poder aprobar nuestro proyecto de ley, porque tiene estado parlamentario y está para debatir. Se pueden llegar a presentar otros proyectos obviamente. Lo que está en la resolución lo volcamos en un proyecto, y es un goteo diario de los fondos que llegan del gobierno nacional a los municipios”, resumió.

Consultada sobre los motivos por los cuales los demás legisladores dicen que la ley de goteo es inaplicable, señaló que argumentan el contexto de pandemia pero no comparte el criterio. “Si le deben 700 millones a la Municipalidad de Río Grande no sabemos dónde está la plata. El gobierno evidentemente se la gastó, porque tiene que ir a buscar los recursos al gobierno nacional. El Ministro de Finanzas Públicas se tendría que haber reunido con los intendentes para hablar sobre este tema porque la única manera de resolverlo es con diálogo, y después de acordar hay que cumplir con ese acuerdo”, sentenció.

“Este jueves se realiza la reunión de la comisión de presupuesto y el 27 habrá una audiencia en el Superior Tribunal de Justicia. Ahí los intendentes van a decir lo que les deben y no sé qué va a hacer el Superior Tribunal. El viernes 14 tenemos reunión con el Ministro de Finanzas Públicas y seguramente vamos a contar con información. Vamos a seguir insistiendo para llevar adelante el proyecto del bloque del Frente de Todos”, adelantó la legisladora.

Sin voluntad política

Respecto de la predisposición que ve para generar los consensos y avanzar con la ley de goteo, consideró que prácticamente es nula. “El tema está muy complicado. Yo le dije al intendente Martín Pérez que está difícil lograr los consensos porque los bloques tienen otra mirada para el cumplimiento del envío de los fondos coparticipables. También ven el contexto de pandemia que estamos atravesando y que el gobierno necesita los recursos. Está comprobado que la resolución no la cumplen y tenemos que definir la postura de cada bloque político, porque venimos arrastrando esta situación desde el 2019”, cuestionó.

“Ahora van a citar a los intendentes por el incumplimiento de la resolución. La única manera de sacar la ley de goteo es con el consenso de los bloques políticos y eso hay que trabajarlo. Nuestro proyecto se puede modificar y estamos totalmente abiertos para trabajarlo pero esto no se quiere debatir en la Legislatura. Van a presentar un proyecto los intendentes pero ya tenemos un proyecto en la Legislatura, que fue enviado a la Municipalidad de Ushuaia y a la Municipalidad de Río Grande. Esa herramienta está disponible para debatirla ya, porque la trabajamos con los intendentes”, remarcó.

“Sería bueno que el gobernador convoque a los intendentes y a los funcionarios de Finanzas de las municipalidades para ver cómo salen de este apriete si no podemos conseguir los consensos para aprobar la ley. El envío de los recursos está garantizado porque el gobierno nacional los remite todos los días y no sé adónde pretenden que lleguemos con esta situación. Tal vez esperan que el intendente diga que no puede pagar los salarios, no puede asfaltar las calles ni brindar los servicios, porque pueden llegar a una deuda de mil millones y esto nos puede pasar. Se llega a una cuestión inmanejable y los recursos están garantizados. Estamos en un contexto de pandemia, tenemos muchos fueguinos sin trabajo, hay un nivel altísimo de desempleo y de pobreza, con indigencia en nuestra provincia, y nos tendríamos que estar ocupando de estos temas, no de una cuestión que ya debería estar totalmente resuelta. Tendríamos que ir más al hueso de esto. Veremos cómo nos va el jueves con la reunión de la comisión de presupuesto y cómo seguimos, porque este es un tema de todos los días”, concluyó.