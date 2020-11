La legisladora Victoria Vuoto concretó su afiliación al PJ y habló del presupuesto

La legisladora del bloque del Partido Verde, ahora afiliada al PJ, opinó sobre el tratamiento del presupuesto 2021 y cuestionó la falta de previsión de asistencia para la demanda que va a incrementarse en la post pandemia. Aseguró que en el proyecto oficial se están planteando los mismos programas de presupuestos anteriores. Además está a la espera de la reformulación, a partir de las variables que incorporó el presupuesto nacional, que obligan a recalcular el déficit y analizar cómo se va a financiar. También dio a conocer que el gobierno tiene previsto pagar el reclamo del convenio chino, por lo cual solicitó información a la Fiscalía de Estado sobre el estado de la demanda. Estimó un desembolso de 3 mil millones de pesos, pero recordó que, por las multas por incumplimientos de la empresa, esas acreencias deberían quedar compensadas. “El pago de la deuda juega un rol fundamental porque tiene una alta incidencia en los ingresos por regalías”, observó, todavía sin precisiones respecto de la renegociación que encara la cartera de Economía.

Río Grande.- La legisladora del Partido Verde Victoria Vuoto, ahora afiliada al PJ, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el tratamiento del presupuesto 2021 y aseguró que hay mucha incertidumbre todavía en puntos esenciales del proyecto. “Tenemos que esperar que se incorporen las modificaciones que fueron anunciando desde el Ejecutivo en el tiempo que nos queda de debate. Nos parecen fundamentales, porque el presupuesto original preveía un déficit de 14 mil millones y hay que hacer ajustes, porque nación va a enviar más de 4 mil millones que la provincia no había estimado. Además hay que ajustar el presupuesto a las variables macroeconómicas que presentó la nación, tanto en el valor del dólar como de la inflación, porque son distintas a las pautas que se habían proyectado en la provincia. Son aspectos centrales que hacen al presupuesto”, dijo.

Asistencia post pandemia

Cuestionó particularmente la falta de previsión ante la demanda creciente de asistencia el año próximo en la post pandemia: “Con relación a los gastos yo había planteado una posición previa y luego de la visita de los ministros se confirmó. El presupuesto no termina de reflejar las prioridades que debemos tener por las consecuencias económicas de la pandemia, en la magnitud que debemos prever la asistencia del Estado. Va a haber un sector de nuevos desempleados producto de la pandemia y, a nivel regional, los organismos internacionales hablan de 23 millones de nuevos pobres en América Latina. No hay creados dispositivos de asistencia para esta nueva demanda y lo único que se estipula es seguir pagando el REDSOL con los beneficiarios actuales, que son 16 mil”, indicó.

“Hay nuevas familias que el Estado va a tener que acompañar y hoy están siendo asistidas por el IFE, que no va más. Ahí debe entrar a jugar un rol importante la provincia y no está proyectado. Los dispositivos de Desarrollo Humanos son los mismos que existían antes de la pandemia, como si no hubiera un registro de que estamos pasando la peor crisis económica y social de la historia del mundo, no solamente del país. En algunos casos hay un incremento del 25%, en otros es del 40%, pero esos son índices inflacionarios y no es una previsión para una nueva demanda”, planteó.

Reestructuración sin certeza

También hizo referencia a la falta de certeza respecto de la posibilidad de reestructurar la deuda en dólares: “La deuda es un aspecto fundamental pero tampoco recibimos demasiada certeza sobre las posibilidades de renegociación que existen. Vamos a esperar los ajustes que tienen que hacer. Hasta ahora nos quedan estimaciones de 11 mil millones de déficit proyectados para el año que viene. Cuando pregunté cuál era el déficit proyectado para cerrar este año, el ministro informó que por sus estimaciones eran 4.500 millones y por las informaciones que publican en el portal de gestión transparente a nosotros nos da una cifra de 5.300 millones. A esto hay que sumarle el déficit proyectado para el año que viene y no sabemos cómo piensan responder a este déficit actual. No sabemos si lo van a dejar como deuda flotante para el 2021, porque entonces a los 11 mil hay que sumarle al menos 4 mil de este año y ya hablamos de 15 mil”, dijo.

“El pago de la deuda juega un rol fundamental porque tiene una alta incidencia en los ingresos por regalías. Cuando pregunté cómo se pensaba afrontar ese déficit se habló de nuevo endeudamiento, esta vez en pesos, y que estaban esperando renegociar la deuda del bono. Nos interesa saber en qué condiciones se va a dar esa renegociación y qué posibilidades hay de renegociarla, porque las provincias que más avanzaron en la reestructuración son Neuquén y Córdoba, y los bonistas les han rechazado tres veces las ofertas. Una de esas ofertas implica reducir un punto la tasa de interés. Generalmente son los mismos sectores que tienen bonos en las distintas provincias, por eso no sabemos cuáles son realmente las posibilidades de renegociación tenemos y si las condiciones van a ser quita de interés o prórroga en el plazo. Creo que el panorama marca que podemos conseguir a lo sumo un período de gracia de dos años, porque es lo que vienen cerrando otras provincias”, barajó.

“Esto hay que tenerlo en cuenta porque es patear dos años el pago de la deuda, no es hacerse cargo de financiar el déficit. Cuando uno renegocia lo principal es generar una quita de intereses. En Mendoza se reestructuró el 75% de la deuda y se logró una quita del 40% de los intereses. Es la única provincia que lo logró, para un bono específico, y por las investigaciones que hicimos son tenedores distintos al resto de los bonos, por eso a Mendoza le fue más fácil la reestructuración”, señaló.

Dado que el Ministro de Economía identificó un 85% de bonistas extranjeros y un 15% de tenedores fueguinos, la legisladora consideró que quizás “podría lograrse una reestructuración distinta con ese 15%. También es una alternativa pero no nos dieron mucha información y responden con evasivas”.

“Vamos a ver las modificaciones que envíen para adecuar el presupuesto al nacional y hablaremos con el resto de los bloques. En líneas generales vamos a necesitar que se vuelvan a explicar cuestiones centrales, como la reestructuración de la deuda, cómo piensan abordar el déficit de este año”, adelantó sobre la alternativa de volver a citar a algunos ministros.

Pago del convenio chino

Otro punto que tuvo en cuenta la legisladora es que el presupuesto contempla el pago del anticipo de 33 millones de dólares del convenio chino: “Hay otro aspecto que salió en el debate que es llamativo, porque prevén un 600% de aumento en el rubro global de servicios no personales. Son partidas en general destinadas a locaciones de servicios. La respuesta del ministro fue que se pretendía pagar el convenio chino con ese monto”, reveló.

“En ese rubro están previstos 6.500 millones de pesos”, precisó, teniendo en cuenta que el reclamo es por el adelanto de 33 millones de dólares. “Nosotros hemos elevado una nota a la Fiscalía de Estado para conocer la situación, porque sabemos que está judicializado el convenio, luego de que se declaró incumplido el contrato por decreto. En ese momento se hicieron estimaciones de lo que la empresa le debería al Estado por incumplimientos y en líneas generales quedaría compensado. Por eso queremos conocer el estado del reclamo judicial, que está en cabeza del Fiscal de Estado, para ver si efectivamente es algo que pueden presupuestar para pagar. El fiscal nos dejó la documentación respaldatoria cuando visitó la Legislatura con los antecedentes de las empresas de hidrocarburos, y ahora estamos pidiendo los antecedentes del convenio chino. La Fiscalía siempre nos ha respondido como legisladores. Cuando vino la Fiscalía a explicar su presupuesto, no concurrió el fiscal sino un integrante del cuerpo, que explicó únicamente lo vinculado al presupuesto para el funcionamiento institucional del área, por eso enviamos por escrito la nota para tener los antecedentes de toda esta situación. Para nosotros es fundamental tener claridad respecto de esta situación porque estamos hablando de un monto muy elevado de dinero, que ahora serían más de 3 mil millones de pesos. Algunos responsables de las máximas carteras van a tener que volver a cerrar estas dudas que se fueron generando”, advirtió.

Volviendo sobre el déficit, insistió en que el gobierno “debe decir cómo lo va a financiar y, si es con endeudamiento, por cuánto, si van a ser mil millones, dos mil millones, quién les va a dar ese financiamiento, si va a ser la nación u otro organismo, y en qué condiciones. Todo eso no está claro y hay que ajustar lo que se proyecta para los gastos en ese caso”.

La agenda pendiente

La legisladora repasó la agenda pendiente de debate y dijo que “para el 2 de diciembre están convocadas las áreas que faltaron y tuvimos que reprogramar, y entre los bloques decidiremos si tienen que venir a aclarar estos aspectos que son centrales a mi modo de ver. Entiendo que el Ejecutivo necesita el presupuesto, pero cuando se discute presupuesto se discute déficit y nuevos endeudamientos para los vecinos de la provincia. También al discutir las prioridades de pago hay que ver las prioridades en este contexto de pandemia. A nuestro modo de ver las prioridades son el desempleo, el trabajo informal, el hambre, un montón de aspectos que hacen a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, que no están contempladas. Deberíamos pensar en una inyección mucho más fuerte en Salud, en infraestructura sanitaria”, opinó.

Obras Públicas

Consultada sobre los cinco mil millones de inversión en obra pública, según la ministra Castillo, la deuda con las empresas constructoras por 400 millones, y las quejas por las obras que no inician, según la Cámara de la Construcción y la UOCRA, son temas pendientes. “Ese día me incorporé tarde a la comisión porque estaba en nación con el lanzamiento de un programa de capacitación para empresas locales en comercio exterior. Tenía un compromiso asumido con un programa que gestioné en nación, del Ministerio de Producción, para que más de 30 empresas de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia se capaciten en comercio exterior y puedan tener la posibilidad de presentarse a nación para recibir financiamiento y poder adecuar su estructura para poder exportar sus productos. Es un proyecto que venía articulando con nación y con los tres municipios y no podía estar ausente. Ese día cuando me incorporé la Ministra de Obras Públicas ya había expuesto”, aclaró.

IPV y las mil viviendas

Por otra parte, se le preguntó sobre el anuncio de la presidente del IPV, Leticia Hernández, vinculado con la construcción de mil viviendas, frente a un déficit de 10 mil. “A mí me asombró mucho que se esté proyectando ese nivel de intervención sabiendo que la vivienda es una problemática estructural en la provincia. La necesidad de soluciones habitacionales es muy importante y por eso hay que incorporar la mirada de los efectos de la crisis. Hay gente que tenía trabajo informal y hoy no lo tiene, no puede pagar el alquiler y necesita una solución habitacional de emergencia; hay situaciones de violencia de género que requieren soluciones habitacionales de emergencia también. Hoy el IPV está proyectando 29 soluciones de emergencia para toda la provincia. Cuando le pregunté a Desarrollo Humano cuántas personas estaban siendo asistidas en hoteles u hostales, porque dejaron sus alquileres, me dijo que eran 100 personas, pero están presentando 29 soluciones de emergencia”, contrastó.

“Tenemos una demanda estructural de 10 mil viviendas y están proyectando mil. Tampoco han proyectado créditos para el acceso a la vivienda, porque el IPV tenía líneas de crédito antiguamente y hoy no las tiene. La presidente del IPV dijo que eso no está activo. Hay que pensar en una dotación de recursos para el organismo, y que se pueda activar una política que piense en la demanda habitacional y en este contexto de emergencia, porque la gente no puede pagar sus alquileres. El Estado termina asistiendo a través de Desarrollo Humano o de la Municipalidad, con el pago de alquileres o de hoteles, que no son respuestas estructurales y terminan generando un costo altísimo al tener un mes a una persona en un hotel. La respuesta está en cabeza del IPV. Además las mil viviendas están proyectadas de acá al 2023, no son para el año próximo”, observó.

“Yo pregunté sobre las modificaciones de condiciones para acceder al registro de demanda, porque en la página anuncian que están modificando las resoluciones sobre los requisitos, pero no se nos informó y se evadió la respuesta sobre lo que se quiere modificar. No tienen resuelto todavía los criterios de inscripción en el registro. Para las tierras dijeron que tenían que conveniar con los municipios. En el caso de Ushuaia tienen el sector del Pipo III, pero deben conveniar con los municipios para poder generar suelo urbano. No hay precisiones de dónde estarían ubicadas esas viviendas”, aseveró.

Auditoría de la UBA

Respecto del pago de 20 millones de pesos a la Universidad de Buenos Aires para realizar una auditoría de cómo recibieron el gobierno, y si explicaron en comisión los avances, la legisladora dijo que “no fuimos informados formalmente en la Legislatura. Nos enteramos por los medios de comunicación de esta auditoría, que tendría que terminar a fin de año. Vamos a insistir con el pedido de información para saber cuáles son los resultados y conocer en detalle lo que han analizado. Es fundamental conocer cómo recibieron las finanzas pero también cómo pretenden administrar a futuro. El déficit actual me preocupa muchísimo, porque estamos acumulando déficit año a año y no nos han dado certeza de qué estrategias van a utilizar para achicar el déficit”, insistió.

Vuoto presidente

Finalmente expresó su satisfacción por la consolidación de Walter Vuoto como cabeza del PJ en la provincia: “Me genera mucha alegría, además me incorporé formalmente al Partido Justicialista, así que me puse la camiseta. Hay un proyecto de recuperación política, de construcción política, se abre una etapa distinta y esto fue acompañado por la estrategia de Walter Vuoto de generar 7 mil nuevas afiliaciones en la provincia, previo a este proceso. Hoy el PJ tiene más de 22 mil afiliados y es el partido más grande y vigoroso. Estas 7 mil personas que nos hemos incorporado a la vida del partido depositamos la esperanza en que sea una herramienta de participación, que recupere la mística, la militancia, con las unidades básicas abiertas, y que tenga un proyecto político a largo plazo en la provincia. Estamos muy contentos con esta etapa que se abre y conozco la esencia de Walter. No puedo ser muy objetiva cuando hablo, pero es un gran militante, hoy le toca ocupar este lugar y tiene una gran capacidad de consenso, de creación de unidad”, destacó.

“Para poder poner la provincia de pie necesitamos de todos los sectores de la comunidad y eso está reflejado en la lista, donde hay jóvenes, militantes históricos y están todos los sectores del peronismo representados. El presidente del partido se reunió con el apoderado de la otra lista, que no llegó a presentarse, y se han sumado al trabajo hacia adelante del partido”, concluyó.