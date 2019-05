La legisladora Myriam Martínez pidió a los fueguinos “no volver al pasado”, luego de los avances durante la gestión Bertone. Aseguró que el proyecto del intendente Gustavo Melella es “el de Ríos y Catena”, y sumó al retroceso al ex gobernador Jorge Colazo, por sus promesas de dar marcha atrás con la reforma jubilatoria. Afirmó que es “demagogia”, recordando que Colazo “fue destituido por mal desempeño del cargo”, con serias dudas del aporte que puede dar a una gestión. “Tampoco queremos la Legislatura de antes, donde nos iban a patotear y los legisladores querían gobernar la provincia”, disparó.

Río Grande.- La legisladora del FPV, candidata por el frente Unidad Fueguina, polarizó la elección no entre Rosana Bertone y Gustavo Melella, sino entre la gestión actual y el modelo de Fabiana Ríos y el sindicalista Horacio Catena, pidiendo a los fueguinos “no volver al pasado”.

Este sábado visitó los estudios de Radio Universidad 93.5, acompañada de la documentación de todas las obras que está llevando adelante el gobierno provincial, ante la crítica de la oposición por un lado, por la ausencia de obras; y las declaraciones de referentes de Cambiemos que acusan a la gestión provincial de atribuirse obras de nación.

“En Río Grande tenemos 46 obras en este momento, y en breve vamos a salir a visitar a los vecinos con una revista, con el detalle de todas las obras, la inversión en cada una de ellas y en qué grado de ejecución están. Algunas están ejecutadas, y otras falta finalizar. Hay obras con fondos provinciales y otras con ayuda del gobierno nacional, que surgieron por gestiones que llevó adelante la gobernadora Bertone cuando nos tildaban de estar con Macri. Bertone hizo gestiones para que contáramos con recursos, tanto por el Fideicomiso Austral, como por el fondo de la soja, o el dinero que llegaba del fondo de vivienda al IPV. Todos los proyectos fueron trabajados por la provincia y presentados al gobierno nacional”, sostuvo.

“El gobierno nacional dejó de enviar fondos y desde la Legislatura le posibilitamos a la gobernadora usar fondos provinciales para no detener las obras que ya estaban ejecución y todas las que venían planificadas. Es mucho el dinero que se nos debe, que son fondos del IPV y también del Fideicomiso. Muchos de esos fondos los utilizábamos para distinto tipo de refacciones en la provincia. No solamente se ha apostado a obras para el sector público sino también para el privado, que tiene una presencia muy importante en la comunidad y necesita del acompañamiento del Estado”, dijo.

Dado que el diputado de Cambiemos Héctor Stefani aseguró que el gobierno nacional estaba al día, reiteró que “cada vez que nos sentamos con ellos, dicen que no nos deben nada, pero estamos reclamando una cantidad importante de dinero. Durante muchísimos años no se generó obra pública, y durante los dos mandatos de Fabiana Ríos la provincia prácticamente no aportaba nada. En uno de los presupuestos el monto era de 400 mil pesos, y la obra pública no avanzaba”, recordó.

“Hoy en Río Grande tenemos 46 horas, está el gasoducto fueguino, una cobertura de red de gas en la ciudad. En la margen sur estamos trabajando con la nueva planta de tratamientos cloacales. Se han comprado 60 hectáreas donde se van a construir 108 viviendas que van a tener todos los servicios, de gas, agua y cloacas, y esta planta de tratamiento. Son 1.400 familias que van a tener una solución habitacional y está pensado todo el marco de urbanización antes de que las familias vayan a vivir al lugar. Además hicimos la ruta 7, que da la posibilidad de tener otro tipo de conectividad, el gimnasio integrador, el complejo polideportivo, el centro cultural Walter Buscemi, el centro de salud de segundo nivel. El CAPS nro. 3 tuvo muchas refacciones y hoy cuenta con las ambulancias correspondientes, que la gestión de Fabiana Ríos les había quitado. Tenemos el gas para Arraigo Sur, la nueva plaza integradora, el centro integrador de margen sur, la fundación Dar, la comisaría 4. Son muchas las obras que se han generado en este sector, que siempre había sido postergado. Se ha hecho mucho y queda mucho por hacer. Lo que nosotros prometimos y llevamos adelante en cada proyecto a los fueguinos, se cumplió”, remarcó la legisladora.

“Además se hizo una devolución de la deuda histórica que se mantenía con la UTN y se va a pagar en 48 cuotas, frente a una situación que se había judicializado”, agregó.

También sumó el pase a planta de auxiliares administrativos, que son en total 480. “El viernes pasaron 96 auxiliares de Río Grande al escalafón seco, y en Ushuaia la semana pasada pasaron 76 auxiliares. Algunos llevaban 14 ó 16 años esperando, y esta situación también viene de la gestión anterior. El Tribunal de Cuentas había intimado a la provincia a regularizar la situación administrativa de todas estas personas. Ahora van a tener una jornada laboral de 7 horas con un piso de 25 mil pesos y se les va a reconocer la antigüedad que tenían y los títulos, así que seguramente el haber va a ser superior. Es una alegría tener la estabilidad laboral en estos tiempos en que se está perdiendo el trabajo. Estamos reconociendo derechos y regularizando la situación administrativa, porque había mucha gente que estaba trabajando sin ningún instrumento legal”, expuso.

La “demagogia” de Colazo

Por otra parte, fue consultada sobre las declaraciones del ex gobernador Jorge Colazo, candidato a legislador del Partido Verde, que promete devolver el 82% móvil a los jubilados y quitar el aporte solidario. “Me alarma muchísimo escuchar las declaraciones del ex gobernador Jorge Colazo, que fue destituido por mal desempeño de su función. No sé qué es lo que puede aportar a la gestión una persona que ha tenido la oportunidad de gobernar y tiene varios funcionarios de su gestión o procesados o detenidos”, fustigó.

Consideró que “en forma irresponsable habla de un tema que nos ha costado muchísimo, porque nos encontramos con una provincia incendiada, luego de un gobierno de Fabiana Ríos manejado por Catena y un grupo de sindicalistas, que decidían qué teníamos que hacer los fueguinos. En la Legislatura estábamos sometidos al apriete constante de muchísimas personas, sindicatos y organizaciones sociales que querían hacer lo que ellos querían. Los jubilados no sabían cuándo iban a percibir sus haberes, los empleados públicos no cobraban sus aguinaldos y vivíamos con adelantos de coparticipación, utilizando el revolving del banco, adelantos de regalías petroleras. Era una provincia solamente para pagar salarios y totalmente dependiente del gobierno nacional, que hizo mucho por la provincia, pero lamentablemente la gobernadora no lo supo aprovechar”, manifestó.

“Lamento la demagogia del ex gobernador Colazo, diciendo que va a devolver el 82% móvil y que va a devolver el fondo solidario, y que solamente va a quedar para los jubilados que superen los 170 mil pesos de haber, pero solamente sobre el excedente. Es decir que si un jubilado cobra 200 mil pesos, solamente van a hacer el descuento del 15% sobre los 30 mil de diferencia. No queremos volver para atrás con esta persona”, enfatizó.

Mencionó que “hay alrededor de un 20% de los jubilados que cobran haberes superiores a ese monto y son muchísimos. Algunos viven en la provincia y otros no. La modificación de las leyes provinciales de jubilaciones y pensiones nos costó muchísimo, y no había otra manera de seguir adelante, para tener una caja sustentable. Antes la caja usaba fondos provinciales, que son de todos”, dijo, al tiempo que garantizó que no están previstas más reformas al sistema. “Nosotros no tenemos en agenda ningún tipo de modificación más. En algún momento se nos acusó de querer transferir la caja de jubilaciones a la nación y nunca existió esa posibilidad, porque la gobernadora trabajó con sus equipos para poder sostener el sistema previsional. Esto quedó en evidencia en el tiempo, porque lo que dijimos es lo que hicimos, y la plata está en la caja, porque no está vaciada”, subrayó.

“Algunos se hacen los desmemoriados y me extraña muchísimo que el ex gobernador diga todo esto, porque su hija fue candidata a diputada nacional por el espacio nuestro y conoce perfectamente la política del gobierno de Rosana Bertone, y además la defendió. Entiendo que ahora, si llegan a la Legislatura, van a tirar por la borda todo el trabajo de la gobernadora Bertone”, cuestionó.

Melella es Ríos

Respecto de las declaraciones del intendente Gustavo Melella, una de las opciones junto con Bertone con más posibilidades de llegar a la gobernación entre las tres fórmulas en juego, la legisladora optó por una polarización no con el referente de Río Grande, sino con Fabiana Ríos.

Melella había cuestionado el endeudamiento de la provincia, que podría heredar, y la legisladora le recordó que “nosotros tomamos una deuda pero no para pagar salarios, sino para hacer obra pública que está a la vista, aunque se dicen muchas mentiras. Nosotros estamos defendiendo lo que hicimos y lo que nos queda por hacer. Tenemos más de 400 obras en ejecución y otras ya ejecutadas. Rosana pensó en los fueguinos y lo que estamos haciendo ahora es mostrarles qué se hizo con su dinero, adónde apuntamos, y que no solamente se trabajó para un sector de la comunidad sino que atendimos lo público, lo privado y las organizaciones sociales, con este tema de la emergencia comercial. El proyecto se va a aprobar en la próxima sesión, que sería entre jueves o viernes, y se va a aumentar la base imponible para el contribuyente cumplidor, a 60 millones anuales, que van a tener un descuento del 15%. Anteriormente era del 12%. Aquellos que superen los 60 millones anuales de facturación, van a tener un descuento del 8%, que anteriormente era del 5%. Esto ayuda muchísimo ante la crisis que se está atravesando, que no es producto de la gestión Bertone sino de las políticas nacionales que golpean a cada familia fueguina. Nosotros estamos colaborando con estas herramientas, que son recursos que no van a ingresar a las arcas del Estado, y estamos hablando de más de 700 millones anuales, sumando el consenso fiscal, y con estas últimas medidas, hablamos de más de 96 millones”, indicó.

“La AREF ya lleva dos moratorias y pudieron incluirse más de 1.800 contribuyentes. En la actualidad tenemos un plan de 24 cuotas con una tasa muy baja. Con la moratoria anterior más el plan de 24 cuotas y la suba de los beneficios para el contribuyente cumplidor, vamos a ayudar a paliar la situación. Sabemos el esfuerzo que están haciendo los comerciantes, que tienen que pagar alquileres, salarios, aportes patronales, tienen que reponer mercadería y lo peor es que tienen que vender, cuando hoy la gente apenas está gastando para comer”, planteó Martínez.

“Nosotros estamos mostrando lo que hicimos y lo que pedimos a los fueguinos es que no volvamos para atrás, porque Gustavo Melella es Fabiana Ríos, y Fabiana Ríos es Catena. Cuando hoy escucho al ex gobernador Jorge Colazo, no queremos la Legislatura de antes, donde nos iban a patotear y los legisladores querían gobernar la provincia. Fabiana Ríos dejó una provincia incendiada y no queremos volver al pasado, por eso vamos a defender cada decisión y cada acción que tomamos para defender la paz social, los 180 días de clase, la obra pública que se ha generado, la defensa de nuestra soberanía y de la ley 19640. Son temas fundamentales que hacen a una provincia cada vez más autónoma y hoy nosotros somos una provincia autónoma”, concluyó.