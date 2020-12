La legisladora Myriam Martínez pedirá que se vuelva a citar a Gabriela Castillo

La legisladora justicialista Myriam Martínez afirmó que existen varias inconsistencias en la presentación que realizaron los funcionarios en la Legislatura con la información que luego han ido recabando de las distintas dependencias. Particularmente fue crítica de la documentación que acercó la ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo, a través de “planillas ilegibles” e “imposibles de descifrar”, por lo que pedirá que sea citada nuevamente. “No está claro el avance de las obras ni de dónde salen los fondos”, señaló. También se mostró sorprendida por el intento de reflotar el debate de la creación de la empresa de hidrocarburos, cuando no existió ningún avance, y condicionar su aprobación al tratamiento del proyecto de Península Mitre. “El Ministerio de Producción y Ambiente envío la devolución del proyecto y en ningún momento hablan de que primero deberíamos tratar el proyecto de la empresa petrolera”, subrayó. En las modificaciones del Ejecutivo sobre la creación de Terra Ignis, “no tomaron en cuenta nada de lo que dijo el Fiscal de Estado y el Tribunal de Cuentas, pretenden que no se los controle y hay modificaciones de fondo que se tienen que realizar”, sostuvo. Asimismo cargó contra las trabas para acceder a los beneficios del programa PROGRESO. “Van a cerrar el año sin llegar a los 500 millones de pesos, sobre los mil millones autorizados”, dijo, tras el informe del Ministerio de Producción con el ejecutado hasta el momento.

Río Grande.- La legisladora del Frente de Todos Myriam Martínez fue consultada por FM La Isla sobre la posibilidad de retomar el debate de Terra Ignis, para que ingrese para su aprobación junto con el proyecto de reserva Península Mitre, y expresó su sorpresa porque no hubo avances en el debate del tema. “El proyecto de Península Mitre era un compromiso que teníamos y estábamos esperando que el Ejecutivo provincial realice la devolución del proyecto. Estaba finalizado en la gestión anterior de Rosana Bertone, porque se había trabajado con los ambientalistas, con las asociaciones de turismo, con la Secretaría de Medio Ambiente y la Legislatura. Se realizó un trabajo importante pero lamentablemente cuando llegó el momento no teníamos los votos”, repasó.

“Hace 30 años que venimos luchando, y esta es la cuarta vez que presento el proyecto. En esta oportunidad lo hice juntamente con el Partido Verde pero anteriormente veníamos impulsándolo desde el bloque, buscando los consensos, pero no había manera. Un proyecto puede estar vigente dos años y luego pierde estado parlamentario. Hay que tener la voluntad de levantar el proyecto, presentarlo nuevamente y comenzar el camino en busca de acompañamiento por lo menos para trabajarlo en comisión. Lo mismo ocurre con la reforma política, que es un tema pendiente y nunca es el momento”, lamentó la parlamentaria.

Concedió que “por las declaraciones de la presidente de la comisión 3, que es Mónica Acosta, ellos pretenden que se vote la empresa petrolera y desde ese lugar luego comenzar a trabajar el proyecto de ley de Península Mitre, lo que no comparto para nada. El gobierno de la provincia remitió una nota, la 346, del Ministerio de Producción y Ambiente, con la devolución del proyecto. En ningún momento ellos hablan de que primero deberíamos tratar el proyecto de la empresa petrolera. Hacen referencia nada más que a cinco artículos que tienen que ver más que nada con la integración de consejo consultivo y con el funcionamiento de ese consejo. Quieren cambiarle el nombre a la comisión consultiva, y son cuestiones insignificantes, que con un trabajo en comisión se pueden solucionar”, aseguró.

“No entiendo por qué este giro de plantear que se apruebe Terra Ignis, porque si no, Península Mitre no sale. Esto es lo que interpreto de las declaraciones, y seguramente en el transcurso de la semana me estaré comunicando con la presidente de la comisión y le voy a pedir que convoque a trabajar el proyecto de Península Mitre, que cite a las asociaciones ambientalistas y de turismo, para que tomen intervención. Ellos están en conocimiento, porque desde el bloque remitimos la nota del Ministerio con las inquietudes que presentaron, pero en ningún momento se habla de las antiguas ocupaciones, que es un tema pendiente. En la gestión anterior quedó el compromiso con los ocupantes de hacer un relevamiento, que tenía que figurar en el proyecto de ley para que no haya ninguna complicación a futuro, o reclamos por parte de los familiares. Me parece una cuestión injusta porque hace muchos años están viviendo en ese lugar, tienen diferente tipo de producciones y viven de eso”, defendió.

Dado que no hay sesión extraordinaria prevista, más allá de la que se convocará para la aprobación del presupuesto, barajó que el proyecto de Península Mitre “pasaría para el año próximo”, siendo difícil que se obtenga consenso para Terra Ignis.

“No quieren controles”

En cuanto al tratamiento de la empresa de hidrocarburos, recordó que “el proyecto original fue cuestionado, yo le envié una nota al Fiscal de Estado y al Tribunal de Cuentas. Recibí las respuestas con las modificaciones que tendríamos que realizar. Luego desde el Ejecutivo presentaron una modificación del proyecto original sobre la razón social, pero no tomaron en cuenta nada de lo que dijo el Fiscal de Estado y el Tribunal de Cuentas. Pretenden que no se los controle y hay modificaciones de fondo que se tienen que realizar”, remarcó.

“Desde el bloque hemos dicho que queremos que la provincia cuente con una empresa petrolera, pero que sea en forma seria. Ya tenemos experiencias anteriores en las que no queremos caer en el futuro. Hay que saber también si tenemos los fondos para hacer una empresa seria. No es cuestión de tirar un proyecto en la Legislatura para que lo modifiquemos. Para eso está el Ejecutivo provincial con sus distintas áreas, para presentar el proyecto como corresponde, trabajarlo, y enviarlo a la Legislatura para que se analice en comisión. Lo mismo con Península Mitre. Nosotros presentamos el proyecto para que la Ministra de Producción y Ambiente se siente con las asociaciones ambientalistas y las de turismo, realice las modificaciones y regrese a la cámara legislativa como corresponde. Ellos nos remitieron una nota y nos tiraron el paquete a nosotros para que nos hagamos cargo de las modificaciones. Si modificamos el proyecto de ley, tiene que regresar al Ejecutivo, porque no es un tema cualquiera el que estamos tratando. Hablamos de un área natural protegida, y está el tema de los fondos para poder administrar y custodiar todas las áreas naturales protegidas que tenemos en la provincia. No cuentan con fondos, y no es cuestión de aprobar una ley sin contar con recursos para llevar adelante la puesta en vigencia del área protegida Península Mitre”, advirtió.

En estas condiciones, “seguramente quedará para el año que viene, si se quiere hacer un trabajo serio. Es necesario que podamos tener también los guardaparques. Hay un proyecto de ley que presentó el actual intendente de Tolhuin y tampoco pudo ser tratado. La provincia prácticamente no cuenta con guardaparques y es importante contar con los recursos humanos, los recursos económicos y la estructura, para decir realmente que estamos defendiendo el medio ambiente y cuidando los recursos naturales. Si no, nos quedamos con un discurso hueco. Muchos salen a hablar por los medios pero es un discurso vacío y tenemos que terminar con esta demagogia”, disparó.

Cannabis medicinal

También se la consultó sobre el proyecto de cannabis medicinal que volvió a ingresar este año, luego del veto parcial de Bertone. “Estoy muy contenta porque se emitió el decreto nacional 883 este año, donde el presidente Alberto Fernández le da una ampliación de derechos a tantas familias que están reclamando poder utilizar este medicamento paliativo del dolor. El cannabis no cura pero se utiliza como paliativo del dolor. En mi caso presentamos el proyecto en 2018. En la provincia contamos con la ley 1.277, que adhiere a la ley 27.350, que se votó en 2017. Esa ley fue vetada, solamente quedó la adhesión a la ley nacional y yo volví a presentar el proyecto en julio de este año, que tiene dictamen de mayoría de la comisión 4. La comisión 1 lo remitió al Ejecutivo provincial para analizar el veto. Creo que con este decreto ya no hay análisis posible y debería estar regresando a la cámara para su tratamiento”, barajó.

“Vamos a esperar a ver cómo va a salir la reglamentación nacional. En el decreto 883 se aumentan las patologías, no solamente queda para epilepsia refractaria, también se autoriza el autocultivo a pacientes y familiares, la comercialización a través de las farmacias. La cobertura va a ser obligatoria para las obras sociales y prepagas. Todavía queda un camino para recorrer, se está reuniendo el consejo consultivo para ver de qué manera se va a reglamentar. Hoy, por más que exista la indicación médica, no se puede conseguir en una farmacia y deben salir las resoluciones”, aclaró.

“El registro de los profesionales lo incorporamos en mi proyecto de ley, donde aumentamos las patologías y planteamos un registro de los pacientes y familiares que estén utilizando el medicamento, como también de los profesionales capacitados para indicarlo. En el país no hay muchos profesionales con formación y capacitación para esto. Es importante que el profesional se prepare y luego indique la medicación a los pacientes que considere, para que puedan combatir el dolor en diferentes tipos de patologías. El avance es importante y lamento profundamente que el gobierno de Rosana Bertone me haya vetado la ley, porque hubiéramos sido pioneros en el país junto con Salta y con Santa Fe, en tener una ley de estas características. Uno va peleando contra los tabúes y, detrás de todas las trabas y la burocracia, no se logra el objetivo de ayudar a tantas familias y pacientes que necesitan contar con este medicamento. En el mundo entero se está avanzando con esto, hay investigación científica que debemos tener como país y en la provincia, y no se avanza. La ley que se votó en 2017 plantea la apertura de la investigación científica y poco se ha hecho. Son todas trabas cuando hablamos de cannabis medicinal. Es lamentable que quieran apelar a medicamentos mucho más invasivos para el cuerpo antes de permitir que se obtenga este elemento totalmente natural”, señaló.

PROGRESO a medias

Por otra parte, dio cuenta del paso de las autoridades del banco Tierra del Fuego y del Ministerio de Producción, que informaron sobre el programa PROGRESO, ante lo cual cuestionó la falta de gestión. “El BTF estuvo presentando su presupuesto, como también la ministra de Producción y Ambiente Sonia Castiglione, y hablaron del programa PROGRESO. Desde mi punto de vista queda mucho por hacer, más allá de la herramienta legislativa que brindamos para que el banco pudiera obtener estos mil millones y también el ministerio”, evaluó.

“El Ministerio de la Producción solamente ocupó 418 millones de pesos y le restan 915 solicitudes por un monto aproximado de 65 millones. Van a cerrar el año sin llegar a los 500 millones de pesos, sobre los mil millones autorizados. Han dado subsidios a 6.015 beneficiarios, y 123 créditos no bancarios por 94 millones. Los beneficiarios de subsidios alcanzan los 324 millones”, detalló.

“Nosotros preguntamos qué pasaba con el resto de los fondos y ellos piensan implementar para 2021 operatorias de asistencia financiera con lo que resta. El tema es la gestión. En su momento dije que iban a terminar yendo del Ministerio de Producción al banco, y de vuelta al Ministerio, y fue lo que pasó. Después se hicieron muchas modificaciones, luego de muchas quejas, para agilizar los trámites, pero la realidad es que cuando la gente va se encuentra con un montón de requisitos y no todos pueden cumplirlos para poder acceder a los créditos”, planteó la legisladora.

“Encima con esta modalidad de trabajo que estamos realizando, no es lo mismo tener frente a frente a un ministro que tenerlo virtualmente. Se cae la conexión, el intercambio no es el mismo y se hace difícil trabajar de esa manera”, observó.

Pago del convenio chino

Un punto del que tomó especial nota la legisladora fue la mención del ministro Fernández sobre el pago del convenio chino. “Nosotros hemos tomado nota de todo, porque en un momento el ministro de Economía Guillermo Fernández habló del convenio chino. Él mencionó que la provincia tiene que reservar 30 millones de dólares, y eso está grabado, porque es el compromiso que tiene con la empresa. Nos dimos cuenta porque en el ítem de servicios no personales en 2020 teníamos 220 millones, y en 2021 pasamos a 6.800 millones de pesos. La diferencia es muy grande y él nos explicó que necesita 30 millones de dólares, que serían 3 mil millones de pesos. De acuerdo a lo que él expresa del convenio chino, de la reestructuración de la deuda, de los bonos, todo lo que se viene para adelante no está claro. Seguramente vamos a tener que citarlo nuevamente”, anticipó.

Obras públicas indescifrable

Otra funcionaria que debería comparecer nuevamente será la Ministra de Obras Públicas “y se lo voy a pedir al presidente de la comisión de presupuesto. Lo que envío la Ministra de Obras Públicas es ilegible y no se pueden descifrar las planillas. Va a tener que regresar porque lo que nos dio es ilegible”, remarcó Martínez.

“La ministra dice que se están realizando 35 obras y la verdad no nos queda nada claro. Muchos funcionarios dejaron información en el momento o después de la presentación, pero con el tema de Obras Públicas puedo asegurar que es ilegible, la planilla no está clara, no sabemos en qué condiciones se encuentran las obras, qué grado de cumplimiento existe, y no está claro si lo están haciendo con la plata de los bonos o con otros fondos. No hay manera de descifrar esa información”, aseveró.

“Seguramente se la va a citar antes de votar el presupuesto porque nos quedan muchas dudas con respecto a varios temas. El martes recibimos a las autoridades de la obra social y de la caja de previsión. Nos han brindado mucha información en la presentación, en lo que venimos trabajando, pero cuando corroboramos la información con lo que ellos presentan, muchas veces hay que volver a citar a las autoridades porque no coinciden un montón de cosas”, dijo.

En definitiva, “con el tema del presupuesto no está todo dicho, con el tema de Terra Ignis tampoco, porque no se ha trabajado absolutamente nada, y espero que podamos apuntalar lo que queda del proyecto de Península Mitre y tener la continuidad del proyecto de cannabis medicinal el año que viene, ya con mayor claridad de cómo se van a aplicar las últimas modificaciones que dan una ampliación de derechos”, deseó.