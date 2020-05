La legisladora Myriam Martínez espera que “alcance el tiempo” para evacuar las dudas

Se acordó una reunión de comisión para el martes, 48 horas antes de la nueva sesión en la que se llevará nuevamente al recinto el proyecto oficial, con las modificaciones que se introduzcan. En esas horas se prevé el paso de los funcionarios de Economía, Producción, Obras Públicas, AREF, Banco Tierra del Fuego, con toda la documentación correspondiente para responder las consultas. Además se cursará invitación a los tres intendentes. La legisladora Myriam Martínez aseguró que estaban dispuestos a iniciar el debate hoy mismo y continuar el fin de semana, pero la fecha la pidió el oficialismo y ahora espera “que alcance el tiempo”. Además advirtió que, por información extraoficial que esperan corroborar, los fondos de la colocación de bonos con los que se otorgarían los créditos al sector privado recién se liberarían en junio, dado que están depositados en tres plazos fijos.

Río Grande.- La legisladora justicialista Myriam Martínez dio detalles de la sesión especial desarrollada ayer, en diálogo con Radio Universidad 93.5 y espera que 48 horas sean suficientes para poder evacuar todas las dudas, antes de la nueva sesión prevista para el jueves 28 de mayo.

“Todos los proyectos se giraron a comisión. El proyecto de declaración de interés público provincial a la actividad petrolera fue girado a las comisiones 1, 2 y 3, y el asunto que solicita adherir al acuerdo del consenso fiscal de 2019 fue girado a la comisión 1. El proyecto del MPF sobre un control restrictivo de la concesión de la prisión domiciliaria fue girado a las comisiones 1 y 6. El proyecto de emergencia económica, financiera, fiscal y social, fue girado a las comisiones 1 y 2. El proyecto de la empresa de hidrocarburos también tiene que ser trabajado en comisión y queremos que participen los funcionarios de la Secretaría de Hidrocarburos y el sindicato de petroleros privados para saber cómo se va a implementar”, detalló de la suerte que corrieron los asuntos ingresados.

El próximo jueves 28 volverán a sesionar y “logramos un consenso para llamar a comisión el martes a partir de las 11 de la mañana. Se van a hacer en el recinto de sesiones, porque el lugar está acondicionado, y vamos a tener la posibilidad de que el legislador Ricardo Furlan pueda unirse mediante videoconferencia. Para el martes están citados los funcionarios del Ejecutivo provincial de las áreas de Economía y Producción, las autoridades del Banco, de la AREF y de Obras Públicas”, dijo.

Explicó que “el proyecto de emergencia no se trató porque no contábamos con información. Un proyecto de ley de estas características necesita de un trabajo en comisión, donde concurran los funcionarios con toda la documentación para responder todas las preguntas. Tienen que contar de qué se trata el proyecto y cómo lo van a llevar adelante”.

Las objeciones del bloque son varias: “En principio en este proyecto viene incluido el decreto 612 por el cual el gobernador declaró la emergencia administrativa e informática, y a nuestro entender se está arrogando facultades que le corresponden a la Legislatura. Además está modificando leyes, como la 1.015, la 495 y la ley 50. Esto ha sido observado por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, y nosotros hemos enviado una nota al Fiscal de Estado para que diga si este instrumento público está dentro de la legalidad. Además ese decreto tiene un efecto retroactivo, porque salió con fecha 23 de abril y es retroactivo al 16 de marzo, es decir que todos los actos públicos del 16 de marzo en adelante quieren justificarlos con este decreto de emergencia y eso no es legal”, afirmó.

“Otro de los temas que nos preocupan es que se pretenda tomar un nuevo endeudamiento de tres mil millones de pesos con garantía de coparticipación, y no sabemos para qué van a ser utilizados estos recursos, si va a ser para emisión de letras, para pagar proveedores, para pagar coparticipación a la municipalidad, para pagar salarios, o van a ir al FUCO para gastos corrientes. Queremos saber para qué lo van a utilizar, porque no tenemos idea”, manifestó.

“También quieren tomar dos mil millones de pesos del endeudamiento por la colocación de bonos. Estamos hablando de alrededor de 30 millones de dólares y dicen que es para capitalizar el banco, implementar créditos no bancarios y llevar adelante obra pública. No sabemos cuánto de ese dinero va a ser para generar créditos bancarizados y cuánto iría al Ministerio de Producción para acompañar a las pymes y productores o trabajadores autónomos. No sabemos si se van a entregar subsidios no reintegrables o créditos, porque no está escrito. Tampoco sabemos si los créditos van a ser a tasa cero, al 12, el 14 ó el 24%, y si ese dinero se va a poder recuperar”, apuntó.

“Además están disponiendo una renegociación de contratos de obra pública y prestaciones de servicio, y entendemos que para eso no se necesita una ley. Creemos que deben hacer una primera consulta al Tribunal de Cuentas y después al Fiscal de Estado, por el posible perjuicio económico si dejan sin efecto contrataciones que ya fueron adjudicadas”, advirtió.

“Queremos tener la garantía de saber para qué se va a utilizar el endeudamiento. Sabemos que tenemos que acompañar al sector privado, pero no sabemos si el dinero va a llegar adonde tiene que llegar. No queremos que dos o tres se queden con toda la plata y después nadie se haga cargo de que la plata no está. Ya nos ha pasado y tenemos que ser muy responsables. Estas cuestiones tienen que quedar escritas y después se tienen que cumplir”, sentenció la legisladora.

Intendentes invitados

Por otra parte, serán citados a comisión los tres intendentes. “Nos interesa que tomen la opinión de los intendentes, porque han estado ausentes en todo esto y hay artículos donde se exime del pago de ingresos brutos y del impuesto de sellos, que son coparticipables. Va a haber una baja en la coparticipación municipal que se suma a la demora en el envío de los fondos coparticipables. Hay un retraso de entre 30 y 40 días y la deuda supera los 400 millones de pesos con cada municipio, salvo el caso de Tolhuin”, recordó.

Tiempo acotado

Consultada acerca de si alcanza el tiempo para resolver todos estos puntos y sesionar el jueves, aclaró que “nosotros estábamos dispuestos a trabajar desde este viernes, el sábado, domingo y lunes, pero se acordó el martes y miércoles. Eso lo propuso el oficialismo y espero que alcance el tiempo”.

Asimismo, observó que aunque se aprobara la ley el próximo jueves, no van a estar disponibles los fondos para la capitalización del banco: “Nosotros nos enteramos hoy por un medio que quedan 110 millones de dólares y están depositados en tres plazos fijos que recién están venciendo en junio. No sabemos si se pueden pre-cancelar esos plazos fijos para disponer ya del dinero. Muchos me dicen que no existe esa opción y que hay que esperar al mes de junio para hacerse de los recursos. Son todos interrogantes y no tenemos las respuestas”, lamentó.

Respecto de la obra pública, dijo que “hay un menú en el proyecto pero no sabemos en qué estado de ejecución se encuentran esas obras, si existe algún tipo de redeterminación, y hay un proyecto de un centro de rehabilitación en Ushuaia que no sabemos de qué se trata. Hay muchas cosas que figuran pero no sabemos cómo se van a implementar”.

“Si autorizamos un nuevo endeudamiento y la toma de 30 millones de dólares de los bonos, necesitamos saber cómo los van a utilizar y adónde va a ir dirigido. Nosotros vamos a ejercer el control del cumplimiento, pero quien lleva adelante el Estado provincial es el gobernador”, concluyó.