La legisladora Martínez Allende pronosticó una aprobación unánime en general

Hizo la salvedad de que, en particular, pueda haber alguna disidencia, pero la voluntad de los cinco bloques es acompañar la herramienta para dar respuesta al sector privado. Hubo varias correcciones en los plenarios de comisión y se eliminó la exención impositiva que afectaba la coparticipación municipal. Los dos mil millones irán íntegramente a créditos bancarios y no bancarios, y el financiamiento de la obra pública deberá sostenerse con el resto de los fondos depositados por la colocación de bonos.

Río Grande.- La legisladora radical Liliana Martínez Allende adelantó por Radio Universidad 93.5 la posibilidad de una aprobación unánime del proyecto de emergencia en la sesión ordinaria de hoy, si bien es posible que haya disidencias en particular.

“Estuvimos haciendo algunas modificaciones al proyecto, porque había cuestiones que no estaban claras y necesitábamos dejar claro en el proyecto cuántos son los fondos que van destinados al Banco Tierra del Fuego y cuántos al Ministerio de la Producción, para atender al sector privado. Hubo una muy buena discusión y estuvimos trabajando todos los bloques. Ojalá que se consiga el consenso de todos en la sesión”, manifestó.

Precisó que “los dos mil millones que plantea el gobierno provincial van a ser destinados a atender al sector privado, y las obras no se van a financiar con esos dos mil millones, sino con el resto de los fondos de los bonos que tiene el Banco Tierra del Fuego. Estuvimos los cinco bloques presentes y todos hemos hecho aportes al proyecto. Seguramente puede haber algún artículo con el que alguno pueda no estar de acuerdo, y cuando se vote en particular haya alguna disidencia, pero en principio habría consenso para la aprobación en general”, afirmó.

Respecto del balance del plenario del martes, dijo que “estuvimos casi doce horas con los ministros, desde las 11 del mediodía hasta casi las 11 de la noche. Pudimos escuchar a todos y cada uno dio su punto de vista con respecto al proyecto. Pudimos sacarnos muchas dudas porque en el proyecto que envió el Ejecutivo había algunos artículos redactados en forma confusa. Desde el comienzo, en el artículo 1, cuando se plantea la emergencia por 12 meses con posibilidad de prórroga por otros 12 meses, nosotros planteamos que esa prórroga la tiene que aprobar la Legislatura, con un informe previo de por qué se necesitan 12 meses más”.

“Cada uno debe cumplir su rol y la Legislatura no quiere delegar ninguna función que le compete, al Poder Ejecutivo”, subrayó, siendo otra de las modificaciones sustanciales a la iniciativa oficial. “Hemos tenido la mejor voluntad de acompañar, particularmente nosotros que hace casi 60 días planteamos un proyecto de ley que tiene mucho que ver con el que presentó el gobierno, y estamos atentos a que todo se dé como lo tenemos previsto”, confió.

“Todos los legisladores conocemos la necesidad de ayudar al sector privado, y en particular desde la UCR lo propusimos en un proyecto y el Ejecutivo tomó gran parte de él. Queremos que se asista lo antes posible, porque esto ya debería haber ocurrido y por eso presentamos la propuesta hace casi 60 días. Por lo menos aunque esté llegando un poco tarde, lo importante es que llegue a todo el sector privado de la provincia, porque de este sector dependen 40 mil puestos de trabajo. No nos podemos dar el lujo de que ni un solo trabajador quede afuera”, enfatizó.

Empréstito con consenso

Consultada sobre el empréstito de 3 mil millones que tomaría el Ejecutivo, aclaró que “no se puede poner ninguna condición más que autorizar o no, porque las condiciones las va a poner el Poder Ejecutivo Nacional, que es quien va a dar estos créditos a las provincias. Nosotros somos conscientes de que el gobierno provincial tiene mil millones de pesos de déficit mensual, por lo que ha dicho el Ministro de Economía en la reunión del martes. En esta situación de emergencia, si el gobierno nacional va a hacer un aporte a todas las provincias, lo mejor que nos puede pasar es no quedar afuera de esto”, opinó.

“Seguramente vamos a controlar la aplicación de estos fondos a través de una comisión que tenemos planteada en la ley, justamente para hacer un seguimiento de esos fondos”, apuntó.

Ningún aval

Por otra parte, se le preguntó sobre la designación de dos funcionarios de Cambiemos en el gabinete de Melella: “Nosotros no tenemos ningún acuerdo con el gobierno provincial. Son dos militantes del PRO que tomaron cargos en el gobierno provincial, pero nosotros no hemos sido consultados. Son dos profesionales que tienen derecho a trabajar y seguramente estarían pasando una situación complicada y sin trabajo –barajó-. Yo los conozco por haber participado en una lista, sobre todo a Gianfranco Guardamagna que estuvo en la gestión de Fabiana Ríos y en la gestión de Mauricio Macri como delegado de ANSES y el ENACOM. Ahora fueron convocados por Melella, pero no son afiliados radicales”, aclaró la legisladora.

Dado que el dirigente del sindicato de petroleros privados deslizó un canje de favores con estos nombramientos a cambio de votos en la Legislatura, ratificó que “no hay ningún acuerdo con nosotros y para nada es cierto lo que ha dicho Luis Sosa. De hecho nosotros nos opusimos a que se trate en esta sesión la creación de la empresa de hidrocarburos. Esta sesión es importantísima para nosotros y no queremos empañarla con ninguna cuestión que sea discutible, porque no hemos podido debatir el proyecto. Justamente queremos que se discuta en comisión, y que la semana que viene podamos votarlo, afirmativa o negativamente”.

Finalmente confirmó que “la sesión será en forma presencial y el único legislador que no participó de los plenarios de esta semana fue Jorge Colazo. No sabemos si va a participar de manera remota o va a estar en forma presencial”.