La legisladora Freites recibió a vecinos que buscan municipalización

Vecinos y referentes barriales y sociales que se encuentran impulsando la municipalización de la Margen Sur, siguen manteniendo reuniones con legisladores provinciales. En esta oportunidad, fueron recibidos por la legisladora Andrea Freites.

Sergio Fresia, referente social de la Margen Sur de esta ciudad y uno de los vecinos que impulsan la municipalización de ese sector de esta ciudad, comentó que “nuevamente un numeroso grupo de vecinos que busca la municipalización de la zona sur de Río Grande mantuvieron una reunión con otro legislador, esta vez fuimos recibidos por la legisladora Andrea Freites”.

Agregó que “la Legisladora nos dijo que ella va a estudiar el pedido, ya que sabe bien de los problemas del sector porque fue muchos años maestra en el edificio de la Escuela Nº 4, y siempre vio la falta de planificación de la municipalidad de Río Grande, la falta de obras de infraestructura en ese lugar y que piensa igual que la gobernadora Rosana Bertone y el Vicegobernador Juan Carlos Arcando, que sería importante contar con un Intendente en ese sector que pueda transmitir el sentir de los vecinos, y trabajar por ellos y para ellos”.

En ese sentido, Fresia descontó que “estamos seguro que con un nuevo municipio las cosas cambiaran favorablemente, tendremos las obras necesarias, tendremos empresas y o comercios importantes que dejaran mucha mano de obra”.

En relación con los inconvenientes a diarios que se ocasionan en el único paso, el puente General Mosconi que divide la zona norte con la zona sur de Río Grande, el referente social recordó que “trabajamos mucho desde hace varios años instando al intendente Melella para que realice el proyecto de construcción del nuevo puente. Para esa fecha ya lo anticipábamos que el problema se agudizaba día a día y que si antes de los cinco años no se comenzaba con la construcción del puente”, advirtió.

Asimismo, “también le solicitábamos la expropiación de la antigua ruta Nº 3 y con eso poder descongestionar en parte el transito sobre el puente, porque pasar de un lado de la ciudad a otro sería imposible lo decíamos hace cinco años atrás. Días antes de su reelección como intendente en las elecciones próximas pasadas nos presentó el proyecto del puente y se comprometió a gestionar antes el Presidente de la Nación que saliera electo los A.T.N. o el financiamiento externo necesario para la construcción del nuevo puente”.

Sin embargo recordó que “días atrás me entero que él no se sentará a dialogar con el Presidente de la Nación, esa decisión política nos perjudica a todos los habitantes de Río Grande, el crecimiento de una ciudad no debe estar atada a una camiseta política, si no a un dialogo maduro e institucional para traer las obras necesarias que benefician a los vecinos”, cerró Sergio Fresia.