La legisladora Freites no descarta reflotar la ley de goteo si no se llega a un acuerdo

La parlamentaria del Frente de Todos hizo una evaluación del paso de los Secretarios de Finanzas por la comisión de presupuesto, y aseguró que quedó claramente expuesta la deuda que existe de parte del gobierno y la necesidad de regularizar la situación. Esta semana esperan la presencia del Ministro de Finanzas y también hay cierta expectativa en la audiencia fijada por el Superior Tribunal para el 27 de mayo. Para Freites es fundamental el diálogo político y que el gobernador convoque a los intendentes para explicar cómo les va a pagar, para no volver a encontrarse “con un ahogo financiero”. También dio un conmovedor testimonio de su experiencia con el coronavirus, tras un recontagio que la llevó a terapia intensiva y del que se sigue recuperando.

Río Grande.- La legisladora del Frente de Todos Andrea Freites evaluó por FM Del Pueblo la presentación de los Secretarios de Finanzas de los municipios, realizada el pasado jueves en la comisión de presupuesto, respecto de la deuda de coparticipación que mantiene el gobierno provincial.

Destacó por sobre todo la presentación del funcionario del Municipio de Río Grande, Diego López, que “fue muy didáctica y muy clara, y expuso el atraso que sin dudas tiene el gobierno de la provincia con los municipios de Río Grande y Ushuaia. El Secretario de Finanzas de Río Grande hizo un repaso de la situación también. Nosotros llegamos a convocar a esta reunión luego de lo que vimos por los medios de comunicación, la preocupación del intendente Martín Pérez por la falta de recursos coparticipables, que representan el 83% de los ingresos del municipio. Es imposible tener una adecuada programación sin poder ejecutar el presupuesto. Los secretarios llegaron a la comisión 2 por la preocupación que manifestaron en los distintos medios, a través de notas enviadas al gobierno de la provincia”, recordó.

Para la legisladora no hace falta una ley de goteo, pero si la norma actual no se cumple, no descarta trabajar para su aprobación: “Existe la resolución 665 del año 2009, que se homologó ante el Superior Tribunal de Justicia, donde queda claro cómo deben transferir los recursos coparticipables a las municipalidades. Esto lo explicó muy bien el licenciado Diego López y mostró el atraso que tiene el gobierno de la provincia, que va desde los 30 a los 45, 52 días en algunos momentos. Esto quedó claro y también manifestó el Secretario de Finanzas que en la página de gestión transparente del gobierno de la provincia se muestran los montos transferidos y detalló que los montos depositados en enero corresponden al mes de noviembre y diciembre”, afirmó.

“Después de la discusión mediática que se dio, el gobernador reconoció el atraso y el 30 de abril giraron recursos a los municipios. A partir de ahí el municipio de Río Grande pudo pagar los sueldos con tranquilidad. En enero mandaron parte de noviembre y de diciembre, en febrero mandaron parte de la deuda de diciembre y del mes de enero. Más allá de los días de atraso, la discusión pasa por resolver la situación de manera adulta. Estamos en medio de una pandemia, la gente no tiene trabajo y se le complica llevar un plato de comida a la mesa, hay una situación sanitaria bastante complicada y los municipios son la primera puerta del vecino. Por supuesto el gobierno viene atendiendo estas situaciones pero se necesita discutir esto entre las partes. La resolución que tenemos hoy tiene fuerza de ley y explica claramente cómo se deben transferir los recursos. El vecino quiere ver al gobernador convocando a los intendentes, que se sienten en una mesa y defina cómo va a cumplir con esta resolución. Si no tiene cómo cumplir, que también se lo explique a los intendentes, porque ellos tienen que dar respuestas a la gente”, subrayó.

Reiteró que “las exposiciones fueron muy claras, en especial la del licenciado Diego López, que recibió todas las consultas. Luego estuvo Brenda Tomasevich, la secretaria de Finanzas de Ushuaia, pero fue mucho más corta. Mostró los números de Ushuaia que llegaron en un momento a ser 520 millones de pesos. En Río Grande hasta antes del 30 de abril la deuda era de 730 millones y el 30 de abril depositaron 147 millones aproximadamente. También giraron una cifra similar al Municipio de Ushuaia, que tuvo como pico máximo una deuda de 569 millones”, precisó.

“El gobierno de la provincia tuvo la posibilidad de estar varios años en el Municipio de Río Grande y conoce muy bien la realidad que se vive y lo importante que es contar con los recursos. Todos pensábamos que estas discusiones no se iban a dar, aunque han sido constantes porque las vivimos con todos los gobiernos. Yo recuerdo las declaraciones del secretario Bahamonde cuando se presentó en 2018 en la justicia para reclamar por retención indebida de fondos. Seguramente desde el oficialismo darán las explicaciones que consideren necesarias, pero la resolución 665 fija claramente cómo tienen que transferir los recursos”, enfatizó.

Advirtió que “no es lo mismo que se demoren 5 ó 7 días a que se demoren 40 días. Esto pasa por una cuestión política, por sentarse a resolver la situación, y entender que así como el gobierno tiene obligaciones también las tienen los municipios. El intendente Martín Pérez tiene una gran predisposición para sentarse con el gobierno de la provincia y lo ha demostrado. La herramienta ya está porque la resolución tiene fuerza de ley. Además hay un proyecto de nuestro bloque que se presentó en 2019 y se puede trabajar, pero hoy no tenemos los números para poder avanzar”.

Ley de goteo

Consultada sobre la posibilidad de avanzar con la sanción de una ley específica, desde la Legislatura se va a “esperar la convocatoria que ha realizado el Superior Tribunal a los municipios para el 27 de mayo, que ya dejó claro que no va a poder definir esto. Desde mi punto de vista la resolución tiene fuerza de ley, pero si no resulta suficiente, trabajaremos en el proyecto de ley de goteo que ya está presentado en la Legislatura. Veremos qué pasa esta semana cuando se acerque a la comisión el Ministro de Finanzas, y luego lo que ocurre el 27 en la justicia, para definir cómo seguimos. Yo le pregunté al Secretario de Finanzas si después del 30 de abril hubo transferencias y me dijo que el 4 ó 5 de mayo enviaron unos 17 millones de pesos”, apuntó, con lo cual sigue siendo muy importante la deuda.

“El gobernador debe convocar a los intendentes y sus equipos, porque sería una forma adulta de salir de esta situación y acordar de una vez, para no llegar al ahogo financiero que han tenido las municipalidades. Nuestro proyecto presentado en 2019 tiene un articulado similar a la resolución, se puede trabajar y modificar, pero para eso deben estar los consensos y seguramente los legisladores oficialistas no nos van a acompañar. Nosotros vamos a seguir insistiendo y este mes es decisivo para ver cómo avanza el gobierno con las transferencias semanales que tiene que hacer”, sentenció.

Observó que “la mayor deuda la tienen con la coparticipación federal, y esta transferencia la tienen que hacer dentro del mes en que se remiten los recursos –cuando el goteo es diario desde nación-. Pasa por la decisión política de cumplir lo que ya existe. De acuerdo a lo que ocurra el 27 en la justicia veremos cómo se avanza. El legislador Furlan también planteó la modificación de la Constitución de la provincia en el artículo referido a la coparticipación. Las herramientas están presentadas y depende de la voluntad de los bloques políticos dar la discusión”.

En cuanto a la situación del Municipio de Tolhuin, aclaró que “la Secretaria de Finanza expuso que no hay deuda. El Municipio eternamente pedía adelantos de coparticipación, pero la secretaria dijo que ellos ya no piden esos adelantos. Eso es algo para destacar de la gestión que viene llevando adelante el intendente Daniel Harrington”, valoró la legisladora.

“No tengo antecedentes y casi me muero en la terapia”

Por otra parte la legisladora Andrea Freites dio testimonio de la dura experiencia con un recontagio de COVID en abril, que la llevó a terapia intensiva. En proceso de recuperación, la semana pasada se reintegró y en forma virtual participó de la reunión de la comisión 2.

Contó que “el año pasado se contagió mi hija y por vivir con ella me consideré positiva. Tuve algunos síntomas y me hice un hisopado a los pocos días, que según los médicos fue un falso negativo. Lo pasé como una gripe y estuvimos 15 días aproximadamente en aislamiento con mi hija. Todos hemos visto amigos y conocidos que la pasaron muy mal y la gente con la que me rodeaba no pasaba de siete personas, mis hijos con sus parejas y nos cuidamos bastante, porque la segunda ola venía muy agresiva. El 2 de abril empecé con un dolor de cabeza raro, de cuello, luego de espalda. Ya desde el 2 me aislé en casa, me comuniqué con la Secretaria de Salud, que me pidió que no saliera. No perdí olfato ni gusto, tampoco tenía fiebre. La PCR me salió positiva y a los pocos días arranqué con mucho dolor de espalda, estuve muchos días con fiebre, no me podía levantar de la cama. Me hice una tomografía el 13 de abril y salió una neumonía bilateral. Me dieron el alta el 17 de abril pero seguía con dolor. El 19 decidí ver al Dr. Duarte, que con la tomografía confirmó la neumonía bilateral, me indicó 15 días de reposo y más medicación. Ya llevaba más de 10 días con varios antibióticos y empeoré esa semana. Tenía mucha taquicardia, el médico decidió internarme y estuve en terapia intensiva. Fue realmente muy difícil. Vi a mucha gente joven trabajando en el área de salud y es para destacar, porque es muy fuerte verlos en la primera línea, desde la gente de limpieza hasta el jefe máximo”, expresó.

“Fue muy duro para la familia, porque mis hijos me dejaron en la puerta de la terapia, y así como lo viví yo, lo viven muchas familias. Gracias a dios no necesité respirador, estaba consciente y esto angustia mucho más, porque es impredecible el comportamiento del virus y las consecuencias. Uno tiene pánico porque no sabe si va a salir de la terapia intensiva. Ya pasó, pero tenemos que entender que no es joda, y no es una cuestión política. Es una pandemia y así se está viviendo en el mundo. Las consecuencias de esta enfermedad se desconocen, yo no fumo, hago actividad física casi a diario, no tomo, no tengo antecedentes de base y casi me muero en la terapia”, confesó.

“Hay que ser muy respetuosos y entender que el cuidado individual es importante. Viene el invierno con fríos muy duros y tenemos que cuidarnos todos, porque en la terapia cuando me tocó estar no había gente mayor, sino mucha gente joven y sin antecedentes. Tenemos que asumir la responsabilidad que tiene cada uno y así cuidamos a los demás. Son muchas las familias que están en esta situación y la clave está en mantener la burbuja, no reunirse con familia y con amigos, sin esperar a que esté la policía en la puerta”, concluyó la legisladora.