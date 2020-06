La legisladora Freites adelantó reformas a la ley para habilitar la participación de todos los gremios

El miércoles próximo está citada la Ministra de Educación y uno de los temas a tratar será la reforma de la ley 424, para permitir que participen en la discusión paritaria los sindicatos que tengan afiliados docentes, y no sólo el SUTEF.

Río Grande.- La legisladora justicialista Andrea Freites dio detalles por Radio Universidad 93.5 sobre la agenda legislativa.

Anteayer en la reunión de la comisión 4 “se avanzó en solicitar que estén presentes las autoridades del Ministerio de Educación juntamente con el área de Obras Públicas y Finanzas para el próximo miércoles. Uno de los primeros temas que planteamos es la deuda que existe con los colegios de gestión privada, queremos que la ministra de Educación nos cuente cómo vienen trabajando en este contexto de pandemia, también saber sobre la resolución 684 de entrega de horas y cargos de forma virtual que se estaría implementando, y cómo se están preparando, porque se habla de un posible regreso a las aulas en el mes de agosto”, dijo.

Recordó que “el 16 de diciembre aprobamos una ley de emergencia educativa y, por lo que fui recopilando, no se avanzó mucho en los edificios escolares de Río Grande. Queremos saber qué se viene haciendo, porque no estamos lejos de agosto y hay que preparar las instituciones para el posible regreso a clases. Entiendo que va a estar el Ministerio de Educación para ver la deuda que existe y la cuestión de recursos con el Ministro de Finanzas. Luego estará la ministra de Obras Públicas y tenemos muchas preguntas para ella, sobre las compras que se vienen realizando, la deuda con las empresas, ya que no se puede consultar nada por las páginas de la provincia”, cuestionó.

Un punto que generará resistencia desde el SUTEF será la reforma de la ley 424, incluida en el debate en la comisión 4 de educación. “El miércoles que viene en la comisión de educación vamos a tratar la modificación de la ley 424, que es la ley paritaria docente, porque hasta ahora sólo participa el SUTEF como sindicato que representa al sector docente y tenemos cinco sindicatos. Hay un pedido que viene desde el año pasado de los demás sindicatos que quieren participar. En la gestión anterior se sacó una resolución del Ministerio de Trabajo y pudieron participar, acordar y votar todos los sindicatos”, sostuvo.

“El Ministro de Trabajo nos va a dar la información sobre la cantidad de afiliados que tiene cada uno, pero por esta ley solamente puede participar el sindicato que tiene la mayor cantidad. Lo que se pretende con esta modificación es que participen todos porque ningún sindicato tiene un número de afiliados que sobresalga. Mientras más participen, mejor son los acuerdos”, consideró.

Respecto de la reunión de esta tarde a partir de las 14:30, dijo que “va a estar la Ministra de Salud, la representante de la OSEF y la representante de Reencontrándonos. Seguramente van a surgir varias consultas respecto del área de salud, para saber cuánto se viene invirtiendo en la pandemia, teniendo en cuenta los ATN que llegan de Nación. Esto lo sabemos por los medios, los ATN han llegado y esperamos conocer cómo fueron utilizados”, señaló.

Colegios privados y jardines

Otro punto que se analiza en la comisión de educación es la situación de los colegios públicos de gestión privada, con la intención de modificar la ley también luego de la derogación del convenio de marzo de 2019. “Este convenio se hizo justamente por la demora que tienen los colegios para recibir el aporte. La ley 749 los tiene como proveedores del Estado y es uno de los grandes problemas que tienen las instituciones educativas. Con la resolución conjunta se establece que se pague al quinto día hábil y al momento en que cobran los docentes del sector público. Por una cuestión o por otra siempre hubo demora”, dijo.

“Cuando iniciamos la gestión de Rosana había siete meses de demora con La Misión Salesiana, y esto complica mucho las cosas. La gestión pasada logró hacer un trabajo para entender que la educación es una sola y que los colegios de gestión privada contienen alrededor de 10 mil alumnos. El Estado no está en condiciones de hacerse cargo de esos alumnos y por eso se trabajó articuladamente. Lo que pedían este último tiempo era la actualización del aporte además de la demora en el pago, no se les pagó el bono de enero de los docentes públicos, si bien se paga el aporte mensual no se pagan actualizaciones, y esto generó la deuda que supuestamente se pagó la semana pasada, que era de aproximadamente 40 millones de pesos. Le pedimos al Ministro de Finanzas que nos acerque documentación donde se pueda comprobar que este pago se hizo, porque la información que tengo es de los representantes de los colegios de gestión privada, que han acercado la deuda que existe. Es importante que se resuelva de qué forma se va a arreglar esta situación y entender que son instituciones educativas y no empresas”, subrayó.

Agregó que también “estuvieron reunidos los funcionarios con los jardines maternales y los estarían asistiendo, pero hay otras situaciones que serán analizadas cuando envíen la información de cómo se viene llevando adelante esto”.