La junta electoral proclamó a la lista de Walter Vuoto

Finalmente anoche la Junta Electoral proclamó a la ‘Lista 22 – Unidad Peronista’ que encabeza Walter Vuoto como presidente del Partido Justicialista. Irá acompañado por distintos referentes como Myriam Martínez, Martín Pérez, Daniel Harrington, Mario Daniele y Juan Carlos Arcando, Alicia Quevedo y Ricardo Furlan al Congreso Nacional del partido, entre otros referentes. El actual presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino no integró esta lista. La otra lista presentada quedó fuera de carrera al no cumplir con los requisitos exigidos. Juan Carlos Arcando, presidente del Congreso partidario, destacó que cada secretaría y subsecretaría creadas en el seno del gobierno interno del PJ fueguino, “ya puede comenzar en un proyecto político que nos pueda llevar a recuperar la provincia en las elecciones generales del 2023”.

Río Grande.- Por FM La Isla, el ex gobernador de la provincia y actual presidente del Congreso Justicialista de Tierra del Fuego, Juan Carlos Arcando, dio detalles del proceso electoral que tiene el PJ fueguino cuyo cierre de listas se produjo este lunes a la noche.

“Comenzamos con este proceso y fue creciendo hasta que llegamos a la reunión del Congreso en forma virtual, lo que fue algo histórico; posteriormente la Cámara Nacional Electoral tomó lo que nosotros habíamos hecho acá en Tierra del Fuego con el resto de los partidos y emitir una acordada en este sentido para que todos los partidos no tengan ninguna excusa para no realizar sus convenciones, congresos o asambleas internas, sean consejos provinciales o nacionales”, introdujo el ex mandatario provincial.

En ese sentido añadió que “sentamos un precedente e inauguramos una etapa nueva en la faz política interna de cada uno de los partidos políticos”, celebró.

Arcando observó que “logramos consensuar una lista de unidad muy amplia con la ‘Lista 22 – Unidad Peronista’ y la verdad es que fue un esfuerzo muy grande que se hizo desde quién va a conducir los destinos del Partido Justicialista en Tierra del Fuego, con la proclamación de Walter Vuoto como presidente del partido por parte de nuestra lista”.

Compartió que “nosotros hemos tenido varias charlas con Walter, una presencial y otras virtuales con este mecanismo de las plataformas por Internet que permite las video llamadas, buscando la posibilidad de que todos los sectores estuvieran representados y para eso, todos los sectores internos debíamos poner en juego los lugares que teníamos; por ejemplo, en la elección anterior nosotros teníamos diez lugares y hoy solo aspiramos a dos, tres o cuatro, para que puedan ingresar los demás sectores, máxime que hemos modificado la Carta Orgánica partidaria a través de la cual ampliamos la composición del Consejo Provincial y de los consejos departamentales para que la mayoría de los sectores puedan formar parte de esta lista de unidad”.

Arcando informó que “en el caso del Congreso partidario, se mantiene la misma cantidad de representantes por Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, eso no lo podemos modificar; pero sí hemos incorporado secretarías, subsecretarías de todo aquello que sea de interés público y que tenga que ver con la vida diaria de la actividad política con vistas ya al 2023”.

En ese punto ahondó que cada secretaría y subsecretaría creadas en el seno del gobierno interno del PJ fueguino, “ya pueda comenzar en un proyecto político que nos pueda llevar a recuperar la provincia en las elecciones generales del 2023, eso es lo que hemos hecho en todo este tiempo”.

La mayor amplitud justamente está en estas nuevas áreas internas creadas.

Partido mayoritario con vocación de poder

El ex gobernador reveló que “cerramos el padrón partidario con más de 20 mil afiliados gracias a una fuerte campaña que se llevó adelante por los sectores internos y a pesar de todos los avatares generados por la pandemia. Creo que va a ser histórico en Tierra del Fuego porque ningún otro partido ni nuestro propio Partido Justicialista, ha tenido nunca esta cantidad de afiliados”.

Agregó que “esto nos permite mirar hacia adelante a un partido que tiene vocación de poder y que estoy convencido de que en este camino estamos todos para recuperar en el 2023 la provincia y que sea un compañero o una compañera que dirija los destinos de la provincia y esto se debe a la actitud que ha tenido Walter (Vuoto) de convocar a todos los sectores porque muchas veces se cuestionó dentro de nuestro partido de que La Cámpora era muy sectorizada y la verdad es que han demostrado una madurez estos jóvenes que hoy vienen a darle otra impronta al Partido Justicialista y que va a ser beneficioso para todos, no solamente para los afiliados, sino para el pueblo de Tierra del Fuego y si bien tenemos más de 20 mil afiliados, esos 20 mil van a trabajar para la recuperación de la provincia porque como nosotros decimos, hay otro proyecto político y nos va a tocar lidiar con esos problemas que nos va a dejar la actual gestión de gobierno al momento que tengamos que asumir y lo vamos a hacer con total responsabilidad porque tenemos mucha experiencia”, aseguró.

Una sola lista en carrera

En relación a la otra de las dos listas presentadas, Arcando observó que “es muy bueno que participen todos los sectores, pero hay que respetar las reglas del juego, deben reunir el 5 por ciento de los avales como dice la ley, deben presentar todos los acepta cargos y las fotocopias de los DNI de los postulantes y esto debe ser tratado por la Junta Electoral partidaria, como corresponde”.

Agregó que “estos compañeros han hecho presentaciones judiciales que fueron rechazadas por el Juez Electoral Federal con competencia electoral, el Dr. Federico Calvete, este lunes a la noche. Lo importante es que el Partido Justicialista de Tierra del Fuego va camino a renovar sus autoridades tal cual lo planteamos en su momento”.

Arcando entendió que la presentación de la otra lista “no tenía más sentido que ‘empiojar’ el proceso que llevamos adelante, porque se hablaba de cambiar la fecha, frenar el proceso electoral siendo que nosotros hicimos pública la reunión del Congreso y todo el proceso y el cronograma electoral”.

La lista que encabeza Walter Vuoto obtuvo 7.176 avales, el 35 por ciento, en tanto que la que llevan a Rivarola y Moreyra, solo cosecharon 388 avales, con lo cual no llegaron al 5 por ciento exigido.

La Lista 23 ‘Militancia Justicialista’

Cabe destacar que se formalizó la presentación de la Lista 23, ‘Militancia Justicialista’, y hasta anoche era la otra alternativa en las internas del PJ, lo que finalmente no se concretó.

La encabeza el dirigente justicialista y concejal (mc) de Río Grande, Raúl Moreira. Dijo que en la lista “hay gente que trabaja en fábricas, comercios, en la construcción, en distintas dependencias, que están mucho más cerca de los problemas. Eso es lo que queremos, para llevar la problemática que existe a quienes ocupan funciones”.

“La verdad es que fue un trabajo bastante arduo de un grupo de compañeras y compañeros afiliados al peronismo, que no queríamos dejar pasar esta oportunidad que se dio de tener internas. Afortunadamente pudimos llegar a presentar la lista y en este momento está para la evaluación de la Junta electoral, así que estamos muy contentos con eso”, señaló Raúl Moreira, quien encabeza la Lista 23, Militancia Justicialista, de cara a las próximas elecciones internas del PJ.

Señaló que la posibilidad de tener internas con diferentes alternativas “es una cosa que se venía reclamando desde hace bastante tiempo, porque el partido no tenía esta herramienta que hace a la vida democrática. Tener este tipo de internas hace que se fortalezca la militancia y también se generan nuevos cuadros, aprendizajes para ellos, esto es muy bueno y se venía haciendo difícil lograrlo”, mencionó.

Incluso Moreira indicó que en esta oportunidad “también se hizo difícil poder presentar la lista, porque cómo la Junta Electoral tiene la potestad para manejar esto, entonces hace modificaciones y complejiza mucho el armado. Para aquellos que son nuevos militantes cuesta muchísimo, por eso es que nosotros accedimos a conformar la lista llevando nuestra experiencia para lograr esa combinación y abonar la formación de nuevos líderes y nuevos cuadros, porque la misma sociedad lo requiere”, expresó.

Manifestó después que “entonces creemos que es una buena posibilidad, para que los compañeros puedan elegir entre dos propuestas diferentes, sobre lo que se pretende de la conducción del partido”.

Finalmente indicó que la propuesta de la Lista 23 pasa por tener “un partido activo, cerca de la gente, atendiendo los problemas, con Congresos que se hagan para charlar y analizar lo que pasa en nuestra sociedad; algo que no sucedía con la gestión anterior cuando hacíamos congresos sin congresales porque nos juntábamos los compañeros por nuestra cuenta, para debatir distintas circunstancias como por ejemplo lo que sucedía en las fábricas y llevarles el resultado de ese debate a quienes tenían un cargo”, recordó Raúl Moreira.

En el mismo sentido expresó que “el partido hasta ahora ha estado en las manos de quienes ocupan cargos y eso es difícil, porque no se genera lo que se tiene que generar que es el debate permanente de los problemas. En nuestra lista hay gente que trabaja en fábricas, comercios, en la construcción, en distintas dependencias, que están mucho más cerca de los problemas. Eso es lo que queremos, para llevar la problemática que existe a quienes ocupan funciones”, concluyó

Vale mencionar que la lista la conforman, para el Consejo Provincial como presidente Moreira Raúl; Vicepresidenta, Mancilla Fajardo Paola. Departamental Río Grande, Calchaquil Elizabeth; Departamental Tolhuin, Gudiño Analia; Departamental Ushuaia, Romero Hugo; Congreso Río Grande, Sorini Leonardo; Congreso Tolhuin, Gimenez Gaston; Congreso Ushuaia, Zaragoza Noelia.