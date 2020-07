El ex gobernador Juan Carlos Arcando pidió al gobernador Gustavo Melella medidas estrictas para controlar la pandemia y por sus redes sociales advirtió que la transmisión comunitaria podía ocurrir. Atribuyó la dispersión de casos a “la irresponsabilidad de algunos” y recordó que había pedido “respeto” a los que vinieran a la provincia, ante la conducta ejemplar que habían tenido los fueguinos para erradicar el virus. No descartó “medidas más drásticas en el futuro”.

Río Grande.- El ex gobernador Juan Carlos Arcando fue consultado por FM La Isla sobre los distintos mensajes que viene publicando en sus redes sociales sobre el manejo de la pandemia y sobre los anuncios del gobernador Gustavo Melella. “Creo que son medidas acertadas las anunciadas por el gobernador, con respecto al manejo de la pandemia. El día 25 publiqué un mensaje donde manifesté que aquellos que venían del norte del país debían respetarnos a nosotros. No se trata de una caza de brujas, sino simplemente que respeten a aquellos que habíamos cumplido con las medidas de prevención y habíamos logrado vencer al COVID en Tierra del Fuego, y no tener ningún caso”, dijo.

“Realmente el comportamiento de la gente fue extraordinario. En estos casos las cuestiones políticas se tienen que dejar de lado y hay que aportar. Eso intento yo, y lo hago a través de mis redes sociales, donde tengo entre diez y once mil vecinos, y puedo llegar con un mensaje. Hace unos días teníamos la felicitación de las autoridades nacionales por el manejo de la pandemia, pero la irresponsabilidad de algunos nos ha perjudicado a todos”, expresó.

“Hoy tenemos que volver a guardarnos en la ciudad de Río Grande cada uno en su domicilio, salir nada más que para lo indispensable, tomar todas las precauciones y volver a poner sobre la mesa todo lo que aprendimos cuando comenzó la cuarentena. Muchos nos relajamos y me hago cargo de la parte que me pueda corresponder. Esto se podía prever, pero no con la magnitud con que se desató en este momento”, sostuvo.

“Yo le mandé ayer al gobernador lo que publiqué en las redes y me contestó. Le dije que me parecían muy bien las medidas que estaba tomando para poder controlar, saber dónde estamos parados y ver si tenemos que tomar otras medidas más drásticas en el futuro”, transmitió.

“Yo estoy viviendo en Río Grande, veo el comportamiento de la ciudadanía, y recién vamos a ver los contagios previos entre el viernes y el domingo de esta semana. Ahí vamos a tener el pico de todos aquellos que tengan síntomas y los vamos a conocer en estos días”, señaló, previendo más casos que todavía no se han manifestado.

“El fin de semana largo cientos de familias riograndenses se trasladaron a Tolhuin y a los centros invernales. Esto lo publiqué cuando nos habilitaron a ir desde Ushuaia a Río Grande, dije que teníamos que cuidarnos, mantener la distancia social, pero el virus ingresó nuevamente y no sabemos por dónde. Apareció primero una persona que vino por tierra desde Río Negro, después un policía que no tenía nexo epidemiológico, y ya si no tenemos nexo quiere decir que hay alguna persona asintomática que puede haber contagiado y eso significa que podía transformarse en una circulación comunitaria del virus. Así ocurrió, por eso le pido a la población que se cuide, tanto a la de Río Grande como a la de Tolhuin y Ushuaia, para que no haya ningún rebrote”, subrayó.

“Yo estuve en contacto con el intendente Daniel Harrington el sábado, porque mucha gente se iba a trasladar de un lugar a otro y me daba la impresión de que en Río Grande el virus podía estar en circulación comunitaria y afectar a los que estaban viajando a Tolhuin y los centros invernales el fin de semana. Había que controlar eso y lo que intento hacer es un aporte”, reiteró.

Deslizó que las medidas de prevención no fueron las suficientes: “A veces hay que tomar medidas drásticas, y uno tiene experiencias anteriores, como cuando me tocó cortar el gas a los hoteles en plena temporada para poder abastecer a Ushuaia. Se tienen que tomar medidas muy concretas y no dejar nada librado al azar, porque este es un virus que todavía no tiene solución. No ha aparecido la vacuna y recién vamos a respirar tranquilos cuando aparezca la vacuna. Mientras tanto el virus va a seguir estando y nos tenemos que cuidar de todas las maneras. Este es un llamado de atención más, porque la pandemia ha cambiado la forma de vida de cada uno de nosotros”, concluyó.