“La internación en general se incrementó casi en un 50 por ciento”

La Ministra de Salud informó sobre el aumento de la curva de contagios y el impacto en la internación en general, que llega casi al 50%. No obstante calificó la situación como “estable”. Destacó que no hay pacientes fallecidos mayores de 70 años que hayan recibido ambas dosis de la vacuna y, en caso de haber recibido una dosis, se registraron casos cuando todavía no había transcurrido el plazo para lograr la inmunidad. La preocupación mayor pasa por los asintomáticos, por lo que se implementó la posibilidad de testeos voluntarios. Dio a conocer un estudio científico que sostiene que, por cada caso diagnosticado, hay entre 3 y 7 que no se conocen, por lo cual si en un año hubo 10 mil contagiados en Ushuaia, es probable que entre 30 y 70 mil hayan tenido COVID. El miércoles se recibieron nuevas dosis del primer componente de Sputnik V y ayer se realizó la distribución a las tres ciudades.

Río Grande.- La ministra de Salud de la provincia, Dra. Judith Di Giglio, fue consultada por Radio Nacional Ushuaia sobre la reunión del COFESA realizada esta semana y señaló que “por supuesto se habló de la situación epidemiológica nacional, sobre todo de la que se vive en el AMBA, donde hay una ocupación de camas importante y lo podemos ver en los partes nacionales, con un importante aumento de número de casos”.

Respecto de la situación en Tierra del Fuego, dijo que “están aumentando los casos y la curva tiene una aceleración. El indicador de la provincia es de 1.5 y debería ser de 1.2, y habla de la aceleración de la curva. Esto es una realidad, pero por el momento la situación está estable –aseguró-. Esto es minuto a minuto y todas las semanas se repasan los indicadores, se ve la situación hospitalaria pero hasta ahora venimos estables”.

Más internaciones

También dio cuenta del aumento de la ocupación de camas. “Se incrementó la internación en general, casi en un 50%, tanto en terapia como en clínica. Veníamos de un porcentaje muy bajo de pacientes internados y tuvimos una aceleración de la curva, luego de lo cual tuvimos un aumento de internaciones que está relacionado con el aumento de número de casos”, dijo.

“Se sabe que por el número de casos positivos hay muchas más personas enfermas, muchas tienen síntomas leves o son asintomáticos, y los pacientes internados se correlacionan con los casos positivos. Las personas que llegan a internación ya tienen su resultado positivo, no son pacientes que no se hayan hisopado”, aclaró.

Observó que “el aumento de casos importante fue hace 15 días y esas son las internaciones que vemos reflejadas. Generalmente los pacientes se internan entre el séptimo y décimo día del inicio de síntomas. Siempre la internación es el efecto de lo que pasó diez días atrás, sobre todo si hablamos de clínica médica. En la internación en terapia el efecto es quizás de veinte días atrás. Nunca podemos generalizar, pero en general los pacientes se internan entre el quinto y décimo día, y luego de unos días de internación en clínica médica algunos pacientes requieren de terapia intensiva. Luego hay pacientes con complicaciones trombóticas y una persona que tiene un trombo embolismo pulmonar requiere de inmediato terapia intensiva”.

Disminución de edad

También mencionó que se registra una disminución de la edad de los casos positivos que llegan a internación y barajó que se debe a la inmunización que se ha logrado con la vacunación de adultos mayores. “Se ve que disminuyó la edad de internación y tenemos menos personas mayores de 70 años que se internan. Creemos que tiene que ver con la vacunación. Las personas de 70 años o más creemos que ya han alcanzado inmunidad. Desde la primera dosis tenemos que esperar 14 ó 21 días para que haya una respuesta inmune efectiva. Uno de los motivos puede ser ese, pero tenemos muy pocos datos como para afirmarlo. Venimos vigilando la situación hospitalaria y la relación de los pacientes internados, para ver cuáles están vacunados y cuáles no, también vigilamos las cepas. Esta semana enviamos muestras al Malbrán, que hace la vigilancia epidemiológica nacional, además de la que realizamos nosotros desde el laboratorio. Se vigilan las cepas, la internación y la vacunación, también en pacientes fallecidos”, señaló.

“Por el momento no tenemos pacientes que hayan fallecido con el esquema completo de vacunación o incluso vacunados con primera dosis. Si bien tenemos pacientes adultos mayores vacunados que fallecieron, han contraído la enfermedad una semana después de la primera dosis. Si bien estaban vacunados, el organismo no tuvo tiempo de generar la inmunidad”, manifestó la funcionaria.

Miles sin diagnosticar

Reconoció que los casos más complicados son los asintomáticos. “En esta etapa de la pandemia el acceso al diagnóstico es más simple para la población porque hay más disponibilidad de puntos de hisopado aunque sean asintomáticos, simplemente por haber sido contacto estrecho. Esto permite detectar más cantidad de personas asintomáticas”, destacó, e indicó que “según estudios científicos, por cada paciente que diagnosticamos hay entre 3 y 7 pacientes que no diagnosticamos. Sabemos que tenemos 10 mil casos confirmados en Ushuaia y, de acuerdo a este estudio, podemos decir que si hubo esa cantidad el año pasado cuando la transmisión del virus era importante, sobre todo en el mes de octubre, puede haber habido entre 30 mil y hasta 70 mil contagiados”, estimó.

Nuevas dosis

Consultada sobre la llegada de nuevas dosis en la tarde del miércoles, precisó que “fueron 2.400 del primer componente de Sputnik, y ayer se inició la distribución a las tres ciudades”. También informó que “ya el centro modular está atendiendo pacientes COVID. Todo lo que funcionaba en el albergue municipal fue trasladado al centro modular, donde hay profesionales de 10 a 18 horas. Previo a la consulta telefónica, atienden tanto a niños como a adultos que sean casos sospechosos o confirmados con COVID. Ayer se comenzó con otro punto de testeo y estamos invitando a acercarse a personas que hayan sido contacto estrecho de casos sospechosos, que tengan más de siete días. El que es conviviente debe respetar el aislamiento, pero no los contactos estrechos que no presentan síntomas y no son convivientes. Por ejemplo, un contacto en un almuerzo el domingo de un compañero de trabajo que no es conviviente, luego del séptimo día puede acercarse al centro de hisopado aunque no presente síntomas. Puede acercarse quien quiera, pero lo importante es que sea asintomático, porque para sintomáticos realizamos hisopados todos los días en la escuela 15, y pueden llamar al 107 en este caso. Las personas que viajaron dentro del país por el motivo que sea y quieren hisoparse pueden hacerlo, lo mismo las que han tenido algún síntoma en los últimos diez días que han desestimado pero luego quieren testearse, y las que quieran realizarse un testeo en general”, dijo.

Finalmente adelantó que se extenderá el convenio con el Polo Sanitario, dado que la concesión vence el 31 de mayo.