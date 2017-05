La interna radical podría llegar a la justicia

La legisladora Martínez Allende pidió la renuncia de Sciurano si no va por Cambiemos. Consideró que “por razones éticas” no puede ser presidente de la UCR fueguina si no respeta la alianza Cambiemos, a partir de la definición de la convención. Si no renuncia, advirtió que “hay organismos del partido que se encargarán de ese tema”. Negó que exista una segunda interpretación del acta que aprobó la alianza y, de intentar realizarla desde el sector de Sciurano, tendrán que ir a la justicia, sostuvo. Además denunció un espionaje interno, dado que grabaron la reunión de la convención y también graban las del comité. “No sé para qué ni cuándo lo van a utilizar, pero me parece de cuarta”, disparó.

Río Grande.- La legisladora Liliana Martínez Allende, integrante del comité provincia de la UCR, advirtió que la única posibilidad de postulación para Federico Sciurano es dentro de la alianza Cambiemos, si quiere seguir presidiendo el radicalismo, y consideró que “por razones éticas” debe renunciar si opta por otro tipo de alianza.

Por FM Del Sur, recordó que “por unanimidad se votó la integración a Cambiemos, y para nuestro sector es una muy buena noticia. Nosotros somos coherentes con lo que venimos pensando hace tiempo y, cuando hicimos la interna partidaria, planteamos formar Cambiemos con el PRO y la Coalición Cívica”.

“En este espacio se puede disentir”, aseguró, poniendo como ejemplo a Elisa Carrió, que cuestiona muchas veces la política nacional y sus funcionarios. “Podemos dar nuestra opinión cuando no estamos de acuerdo y los tres legisladores lo hemos hecho cuando vimos avasallados nuestros derechos”, dijo, ratificando que esa seguirá siendo la senda: “Cada vez que sintamos avasallados los derechos de los fueguinos, vamos a dar nuestra opinión”.

Mencionó que, aparte del acta donde se adhiere a la alianza Cambiemos, el lunes se redactó “otro documento en el ámbito de la convención, donde defendemos la 19640 y Malvinas. La mejor manera de defender esto es desde adentro, no desde afuera”, subrayó, y esta defensa será obligatoria para los candidatos del espacio.

“Lo bueno sería que Sciurano se sienta cómodo y se quede dentro de Cambiemos, porque es lo que ha definido la convención por unanimidad, por sus 26 miembros. Cualquier aliado tiene que ser afín a Cambiemos y estar aprobados por los partidos que lo forman”, indicó.

A partir de segundas interpretaciones, la legisladora pidió “dar un mensaje claro, porque hace poco Sciurano envió a los delegados a La Plata a votar por Cambiemos. No se puede estar una semana con Cambiemos y otra semana no. El traje a medida no va”, disparó.

“El partido definió una estrategia electoral que hay que respetar. Hay que competir en las PASO y, el que salga triunfante, nos va a representar en octubre. No hay que tener miedo a competir porque, si no puede ganar en la interna, mucho menos van a ganar en las generales”, reflexionó.

“Tenemos que unificar el partido y, antes de hablar con todos los de afuera hay que hablar con los propios, juntar a todos los afiliados y contarles qué quiere hacer, porque hasta hoy no tuvimos ninguna reunión”, cuestionó, aludiendo a su ausencia de Sciurano en la reunión de la convención.

“No se están tratando pocas cosas como para que no asista. Definimos hacer esta reunión de la convención entre todos, Rubinos inclusive, y no me parece menor la ausencia del presidente del partido”, fustigó.

Reiteró que en el acta de la convención “no hay nada que lo habilite a ir con un partido que no sea afín a Cambiemos. Esto está más que claro y estamos ratificando la convención nacional y la provincial. Si mantiene conversaciones con partidos que no son afines a Cambiemos, no puede hacer una alianza con ellos”, enfatizó.

Que renuncie

Se le preguntó si, en caso de ir por fuera de la alianza, Sciurano debería renunciar al partido, y advirtió que, si no lo hace, se ocuparán los organismos partidarios: “Es una cuestión de ética. Si presido algo y pego el portazo o me voy, debo dejar de presidir. La convención provincial y la nacional han indicado el procedimiento a seguir y hay organismos del partido se encargarán de este tema, en caso de que él no lo haga”, anticipó Martínez Allende.

No obstante, cifró esperanzas en que “Federico va a aceptar competir, porque se debe respetar lo que se definió. Me parece que tiene todas las posibilidades de ganar y yo anhelo que se sume y comience a trabajar dentro del ámbito de Cambiemos, porque es lo que decidió la convención por unanimidad”.

A la justicia

Por Radio Provincia se le preguntó si, a partir de las distintas interpretaciones de lo que votó la convención, estas diferencias pueden terminar en la justicia. “Para mí está claro que estamos en Cambiemos y la convención lo determinó por unanimidad. No hay ninguna duda. Tal vez haya alguna duda para el legislador Rubinos y la quiera dirimir en la justicia. Esa será una cuestión de ellos. Para mí está claro y rápidamente tenemos que reunirnos con el PRO, con la Coalición Cívica, y definir quién va a liderar el espacio, o si será uno por cada sector”, dijo.

“Rápidamente tenemos que inscribir la alianza Cambiemos en el juzgado e ir para adelante. El lunes no hubo ninguna otra postura. Si la tenían, era el momento de plantearla y es una falta de respeto plantear ahora que hay un artículo que habilita a ir con cualquiera. Si ellos consideran otra cosa, irán a la justicia”, manifestó.

Pidió a Sciurano que, como “presidente del partido sea respetuoso de lo que define la convención, que fue por unanimidad, es decir que votaron los propios. Si alguno no se siente cómodo, será problema de esa persona, pero la UCR integra Cambiemos con la Coalición Cívica, el PRO y algún otro partido que quiera adherir y sea afín a Cambiemos”.

Consultada puntualmente sobre el artículo 6 del acta, que se incorporó a pedido de Rubinos y, según el convencional, abre la posibilidad a otras alianzas que no sean con el PRO, la legisladora explicó que “nosotros dejamos incorporar el artículo 6 porque justamente no tiene ninguna posibilidad de que haya otra interpretación. De hecho, teníamos la mayoría de los convencionales y dejamos incorporar ese artículo. Si no, se hubiera dicho que no y primaba la mayoría”, expresó.

“Hay que ser respetuoso de las mayorías. Si el presidente va a pegar un portazo a lo que decidió la convención y se va a ir por otro espacio, creo que no va a hacer falta que nadie lo eche. Se va a ir solo. Pero eso lo va a definir el presidente del partido y no se lo voy a pedir yo”, sentenció.

Espionaje interno

Finalmente se refirió a las declaraciones de Rubinos, a partir de las dudas sobre la interpretación, dado que estaría grabado el debate y el alcance del artículo sexto del acta: “El legislador Rubinos dijo que tenía grabada la reunión de la convención, y los miércoles, cuando nos juntamos en el comité, también nos graban. En vez de ir Sciurano a escuchar lo que pasa en cada una de las reuniones, después le llevan la grabación. Me parece de cuarta”, calificó.

“Sinceramente si dentro de nuestro partido hay gente que graba las conversaciones, la verdad es de cuarta. Todos los miércoles, en la simple reunión que hacemos del comité local, también nos graban. No sé para qué, ni cuándo lo van a utilizar ni mucho menos, pero la verdad me parece de cuarta y lo tengo que decir. Es una falta de respeto, porque podrían haber consultado al presidente de la convención y decirle que iban a grabar lo que pasa, para que dé la autorización. Ahí es otra cosa, pero que graben por atrás, sin decirlo, me parece de cuarta”, concluyó.

Fuente: Diario Provincia 23.