La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia informó sobre la reunión mantenida ayer con autoridades de la Secretaría de Comercio del gobierno y el municipio capitalino, para abordar tareas de prevención de COVID en conjunto. Aseguró que “todavía hay parte de la sociedad que no usa el barbijo y se enoja cuando no los dejamos entrar”, por lo que es fundamental la capacitación a comerciantes y empleados. Hay gran expectativa por las ventas para el Día de la Madre, que es la segunda fecha de mayor consumo luego de Navidad, y ya se preparan promociones especiales. Está vigente el programa Ahora 3, 6, 12 y Ahora 18, en este caso en algunos rubros y, aun con el plazo de gracia para el consumidor, los comercios reciben el importe completo a los 36 días, dijo. Además se trabaja para la temporada de verano con las provincias vecinas, previendo la movilización no sólo de turismo interno, sino por vía terrestre desde otros puntos del país, a fin de unificar protocolos. Por efecto de la pandemia, el 35% de los comercios cerraron sus puertas y habrá una tarea importante por delante para regularizar la situación de quienes están vendiendo desde sus hogares.

Río Grande.- La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, informó por Radio Universidad 93.5 sobre la reunión realizada ayer con la Secretaría de Comercio de la provincia y de la Municipalidad, y destacó que “fue la primera reunión para trabajar en conjunto en la prevención de COVID, y ver cómo se van a realizar las inspecciones en los comercios. Vamos a comunicar todo lo que se está pidiendo en las inspecciones tanto municipales como de gobierno. La intención es sumar fuerzas y tener un buen operativo, más allá de las inspecciones habituales que se hacen a los comercios. Nos va vamos a centrar en todo lo que sea prevención de COVID-19”, dijo.

Con la reapertura de comercios, indicó que el cumplimiento de los protocolos es óptimo. “El comercio es prácticamente un aliado estratégico, porque todos están cumpliendo los protocolos. Según las inspecciones, en algunos faltaba realizar el curso de prevención que se había dictado con la Universidad de Tierra de Fuego para alguno de los empleados. No se hacen multas sino que se pide que se cumpla en un determinado plazo y que la mayoría haga este curso. En lo que es prevención están perfectos prácticamente todos, lo mismo el distanciamiento social, el uso del barbijo al ingreso, la cantidad de personas. Todavía hay parte de la sociedad que no usa el barbijo y se enoja cuando no los dejamos entrar. Ahí es donde tenemos que apuntar el trabajo más fuerte desde la Cámara, con una buena información para recalcar esto, que ya está archi-dicho, sobre la utilización correcta del barbijo, el distanciamiento y el alcohol en gel”, expresó.

Los rubros complicados

Respecto de los rubros más complejos en Ushuaia, dijo que son “todos los relacionado con el turismo, las chocolaterías, negocios de souvenires, que todavía no han abierto sus puertas porque es muy poco lo que pueden vender. La chocolatería abrió esta semana y lo que es souvenires sigue cerrado. En cuanto a rubros, las más afectadas son las farmacias, aunque parezca mentira, porque bajaron muchísimo las ventas. Luego está la marroquinería y zapatería, indumentaria y tiendas en general. Lo que menos ha bajado es el rubro de ferretería, pinturería, corralones, y venta de muebles, es decir todo el rubro de construcción y muebles. Son los únicos que han roto el techo del 30% de ventas de la media en general”.

“En Ushuaia nos queda por reabrir una parte de los gimnasios, porque se abrieron determinadas salas, no todas las actividades; y las cervecerías y bares. Se abrieron restaurantes y confiterías pero no bares y cervecerías. Ya se puede ir a comer y el ingreso es hasta las 23 horas, con una hora más para poder retirarse del salón. Las mesas son de hasta seis personas, y se debe utilizar barbijo para la movilidad dentro del establecimiento. Hay una distancia entre las mesas, que es parte del protocolo que cumplen los restaurantes”, detalló, luego de casi tres meses funcionando de esta forma.

Planes en cuotas

También dio a conocer la implementación de los programas nacionales en cuotas, y las promociones que preparan para el Día de la Madre. “Se está utilizando el Ahora 3, 6 y 12. También se había habilitado el de ocho cuotas pero después se deshabilitó, y el Ahora 18 está para algunos rubros. A nivel nacional se sacó todo lo que es telefonía y se está trabajando para que se vuelva a reintegrar. En las operaciones con tarjeta nosotros pagamos un porcentaje de comisión. Al ser pactada con el gobierno, bajó mucho, y se puede solventar el Ahora 12. El pago se realiza a partir del día 20 después de la compra”, precisó.

En el caso de las compras con plazo de gracia para empezar a pagar las cuotas, confirmó que “está implementado a nivel nacional. Hay tres meses para empezar pagar la primera cuota, pero el pago al comercio se va a realizar a los 36 días. El comercio recibe lo pactado con el banco y el mínimo son 36 días para cobrar en esta operatoria”.

Para el Día de la Madre ya se han lanzado ofertas y “es la segunda fecha de ventas. Tenemos primero Navidad y luego el Día de la Madre, porque para el Día del Padre parece que las mujeres somos más agarradas y compramos menos. Para el Día de la Madre se vende mucho más, es la segunda fiesta en importancia en ventas, y todos los comercios están organizando ofertas”, aseguró.

Planteó que esto también marca la prevalencia de género en la definición de las compras y tuvo en cuenta que en Tierra del Fuego “en la gremial empresaria somos el 65%. Es muy importante la presencia de mujeres en las cámaras. Hubo un momento en que teníamos la presidencia de la Cámara de Ushuaia, de Tolhuin y en Río Grande la vicepresidencia. En Santa Cruz también tenemos la presidencia de la Cámara de Río Gallegos, Calafate y Caleta Olivia”.

“Se han hecho muchas promociones, muchos descuentos, pensando en poder levantar un poco las ventas. Nos habíamos asustado cuando se cerró la semana pasada, pero con la visita de los funcionarios de Nación y las reuniones que tuvimos con ellos, vemos que están en un fino equilibrio a nivel nacional, pensando que son imposibles los cierres y hay que seguir con las aperturas. Hay que convivir con el virus y están buscando el equilibrio entre la salud de la población y la salud de los comercios”, expresó.

“Por supuesto esta movilidad de día par e impar todavía mengua un poco las ventas, pero es cuestión de empezar a organizarse y saber que vamos a tener que convivir así, para organizar las compras y salir los días que podemos circular”, señaló.

Preparando las vacaciones

Dado que entre un 60 y un 70% de los fueguinos normalmente migra en las vacaciones y este verano se perfila diferente, hay una tarea con las provincias vecinas para lograr un corredor turístico. “Creemos que vamos a movernos con el turismo de cercanía, así que se está trabajando con protocolos para recibir a la gente, y con promociones para residentes. Creemos que va a haber una pequeña temporada. No vamos a tener al turista extranjero, o será muy mínima la cantidad de los que se animen a viajar, pero sí vamos a tener un turismo nacional. Creo que Río Grande también va a recibir mucho porque va a haber traslado terrestre, si bien estamos esperando que se abran las fronteras”.

“Estamos trabajando en forma conjunta con las provincias patagónicas, sobre todo para mantener el mismo protocolo y que la gente no tenga que ir pasando de provincia en provincia, aprendiendo qué hay que hacer en cada lugar. Estamos unificando protocolos y promociones. Hicimos una promoción para la gente de Santa Cruz, Chubut se sumó a esto, y creo que va a haber paquetes importantes para los que estaban acostumbrados a irse un poco más lejos, y van a empezar a recorrer más la región”, adelantó.

Hotelería y contagios

Por otra parte se la consultó sobre cómo van a proceder con la hotelería, dado que muchos establecimientos siguen cerrados. “Trabajamos juntos con las cámaras, porque en la Agencia de Desarrollo estamos todas. Hay hoteles que están complicados para su reapertura. Seguramente vamos a tener algún caso positivo y estamos trabajando con el protocolo para ver cómo se va a accionar y aislar. Está la posibilidad de tener uno o dos hoteles con un alquiler mínimo pagado por el gobierno para alojar a las personas que sean aisladas, a fin de que no estén en los otros hoteles. También hay que hacer un protocolo para la gente de Río Grande, que prefiere ir a cabañas, a campamentos, y no podemos tener cobertura en todos los lugares. Por esto analizamos los protocolos a hacer en esos lugares para plantearlos”, indicó.

“Esperamos una apertura aunque sea mediana del turismo, porque la ciudad vive del turismo”, subrayó Fernández.

Cierre de comercios

También se refirió al cierre de locales comerciales y la cifra ronda el 35% en Ushuaia. “El rubro más afectado fueron las tiendas, y abrieron dos o tres comercios de comidas rápidas en plena pandemia. Hay muchos comercios que cerraron sus puertas y fueron a trabajar a sus casas por no poder pagar el alquiler. Estamos haciendo un relevamiento de todo esto, lo hablamos con las Secretarías de Comercio de la municipalidad y el gobierno, para analizar una acción en conjunto. Nosotros ofrecemos nuestros formadores para que esta gente no tenga miedo de entrar en la legalidad, porque hay trabajo para todos, en la medida que cumplamos los mismos requisitos. Si no, el que vende por Facebook pero no paga Ingresos Brutos, ni la luz y el gas comercial, lógicamente puede tener un mejor precio. No queremos esta competencia desleal y vamos a tener un trabajo muy grande cuando la pandemia termine, porque por ahora entendemos la situación de la gente que se ha quedado sin trabajo. Estamos muy preocupados porque muchos de ellos optan por las comidas y ahí no tenemos posibilidad de hacer ningún control bromatológico, ni de la situación de higiene, del estado de la comida, que puede ser perjudicial para la salud. Ahí es donde más estamos apuntando”, sostuvo.

“Desde las áreas de Comercio nos van a mandar el número de habilitaciones por localidades. Es muy difícil conseguir los datos y hace más de un año venimos pidiendo un informe, porque a nosotros se nos hace difícil realizar un censo. No es obligatorio pertenecer a la Cámara y no todos los comercios están asociados. Es importante saber la cantidad de comercios y de personas que tienen contratadas, porque tenemos el registro de que somos los segundos dadores de trabajo en la provincia, pero no tenemos cuantificado el número”, concluyó.