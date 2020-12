La inflación de noviembre fue de 3,2 por ciento

El Indec dio a conocer el indicador que muestra una baja respecto de octubre, cuando fue el pico con 3,8%. Desde enero el aumento del IPC fue del 30,9%.

Río Grande.- El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) publicó el dato de inflación de noviembre que alcanzó el 3,2%, dato con el que se muestra por abajo de octubre, que fue el pico del año con 3,8%, pero que se mantiene por arriba del 3%, escalada que comenzó en agosto pasado. En los últimos 12 meses, llegó al 35,8 por ciento.

Con el aumento de la inflación de noviembre, y luego de cuatro meses consecutivos con un indicador en crecimiento, la inflación acumula un alza de 30,9% durante los primeros once meses de 2020. Esa alza representa 17,4 puntos porcentuales menos que en el mismo período de 2019.

Los resultados se ubicaron por debajo del consenso que habían mostrado las consultoras privadas que miden el incremento del costo de vida, que habían pronosticado que el indicador estaba mostrando una aceleración y que tuvo su pico en octubre pasado, y que el promedio rondaba por arriba del 3,5 por ciento de aumento del costo de vida durante el mes pasado.

La desaceleración “respondió en parte a menores aumentos en los productos Estacionales, que desaceleraron hasta 2,0% mensual luego de haber crecido 9,6% mensual en octubre y 7,9% mensual en septiembre”, explicaron fuentes oficiales. También, explicaron, obedeció al menor incremento de los Regulados, que volvieron a desacelerar hasta 1,2% mensual (vs. 1,5% mensual en octubre). Cabe recordar que las tarifas de los principales servicios públicos continúan congeladas.

La inflación Núcleo, aquella que no incluye los precios de productos o servicios estacionales y regulados, aceleró hasta 3,9% mensual; en octubre, había subido 3,5 por ciento.

En el análisis de cada segmento, Alimentos y Bebidas desaceleró hasta 2,7% mensual, luego de haberse disparado un 4,8% en octubre, con menor suba de lácteos, aceites y frutas y caída en verduras. También tuvieron una suba menor que la del mes anterior Equipamiento y mantenimiento del hogar (3,9% mensual vs. 4,5% en octubre), Prendas de vestir y calzado (3,7% mensual vs. 6,2% en octubre) y Transporte (3,6% mensual vs. 4,2% en octubre).

Por el contrario, los segmentos que aceleraron sus precios en relación al mes anterior fueron Recreación y Cultura (5,1% mensual vs. 2,6% en octubre) empujado por la mayor apertura de actividades como gimnasios y alquiler de canchas, Salud (3,7% vs. 3,1% en octubre) y Bebidas alcohólicas y tabaco (3,0% vs. 1,9% en octubre). Los menores registros se dieron en Educación (0,4% mensual) y Comunicación (con una baja de 0,6% mensual).

Las consultoras privadas que miden el costo de vida previamente a que se conozca el dato del Indec señalaron que con los aumentos en alimentos y varios “descongelamientos” previstos para los próximos meses, la inflación comenzó a acelerarse en el último tramo del año y preveían una suba cercana al 3,5% mensual para noviembre y ya observan que el costo de vida de diciembre estará más cerca del 4%. Con estos datos, las consultoras privadas ya observan un cierre del año con una inflación acumulada de alrededor del 35 por ciento.

Así, por ejemplo, Econviews estima un cierre del año con una inflación acumulada punta a punta de 35,5%; para la consultora LCG al cierre de diciembre el costo de vida del primer año del Frente de Todos será de 35 por ciento. La medición más alta quedó para la consultora Analytica, que anticipó que como consecuencia del aumento de algunos de los precios como combustibles y prepagas “se va a duplicar la tasa de inflación de los precios regulados” y el dato de inflación anual será de 36,5 por ciento.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, viene repitiendo que este año la inflación bajará 20 puntos porcentuales respecto del dato de 2019. Y a 16 días de que cierre este 2020 y un mes de que se conoció el dato final, parece que no estaría tan equivocado. Según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, la inflación minorista interanual para diciembre se ubicará en 36,7%, con un aumento de 0,9% frente al pronóstico de octubre. Asimismo, la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los meses del verano promediará el 4% mensual.

El promedio entre los consultores que mejor pronostican esta variable dentro del REM para el corto plazo indica que la inflación nivel general para 2020 se ubicaría en 36,4% i.a., esto es, 0,3 p.p. inferior a la mediana del relevamiento de la totalidad que participa en la encuesta (36,7% i.a.) pero 1,3 p.p. superior a la previsión que este conjunto de pronosticadores brindó en la encuesta previa (35,1% i.a.).

Cuáles fueron los 10 alimentos que más aumentaron en noviembre

Aunque el rubro de esparcimiento fue el que más subió, las comidas y bebidas mantienen un ritmo de alza de precios constante, con especial énfasis en la carne

Alimentos y Bebidas es el rubro que en general viene empujando al alza el indicador. Aunque en noviembre el primer puesto de suba lo tuvo recreación y esparcimiento de la mano de la apertura de los bares y restaurantes, el segmento de los alimentos sigue manteniendo la tendencia alcista. Durante noviembre pasado la división Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,7%) registró la mayor incidencia en todas las regiones. Se destacaron en este último caso las subas en Carnes y derivados; Frutas; y Aceites, grasas y manteca. En cambio, Verduras expuso variaciones negativas en GBA, Noroeste y Cuyo.

Buena parte de los aumentos es dinámica propia de la suba de los costos de producción y otra parte es consecuencia de una decisión gubernamental que ya comenzó a desarmar algunos programas como, por ejemplo, el de Precios Máximos.

Mediante la Resolución 552/2020 de la Secretaría de Comercio Interior, publicada en el Boletín Oficial, se retiraron casi un centenar de productos de los 2.300 que incluye “Precios Máximos”. Se destacan arroz integral, aceite de maíz, conservas de pescado (excepto atún y caballa) chocolates, café en saquitos y cápsulas, vegetales congelados, bebidas energizantes, cosméticos, espumantes, bebidas blancas, vinos, licores y whiskys.

En lo que se refiere a los productos que mide el Indec, el que más se encareció durante el mes pasado fue el limón, que en octubre tenía un valor de $71,07 el kilo y un mes más tarde subió 63,2% y pasó a valer 115,99 pesos.

Pero siguiendo en la góndola de las frutas y verduras, algo similar se pudo observar con la naranja (+15%), la manzana deliciosa (14%), la batata (32%), la papa (16,4%),

Saliendo del rubro verduras aperece lo que empujó a que el Gobierno lanzara un acuerdo por tres cortes de carnes. Según el informe del Indec, durante noviembre uno de los rubros que más aumentaron fue la carne. El kilo de asado mostró una suba de 10,3%, la carne picada común 6,6%, las hamburguesas congeladas en paquetes de 4 unidades 7,6%, el kilo de nalga 6,5%, el de paleta 6,2% y el de cuadril 5,2 por ciento.

En este contexto es que el Gobierno definió hace unos días junto a los frigoríficos definir un precio para tres cortes de carne que regirá desde el 19 de diciembre y hasta fin de año. Incluirá el kilo de asado, vacío y matambre, que se podrán conseguir en la mayor parte de las carnicerías y en supermercados.

Según anunció el Ministerio de Desarrollo Productivo que comanda Matías Kulfas, la secretaria de Comercio Interior Paula Español acordó con los frigoríficos exportadores volcar el mercado local tres cortes a precio promocional desde el próximo 19 de diciembre y hasta el 31 de diciembre. El precio establece que el kilo de asado se venderá a $349, el de vacío a $459 y el de matambre a $479. Según comunicó el Poder Ejecutivo, esto representará una rebaja de entre 25% y 30% sobre los valores vigentes en el mercado.

El relevamiento mensual que realiza el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) había señalado que en noviembre pasado el precio promedio de la carne vacuna registró un aumento mensual del 7,4% y del 53,6% interanual. Por otro lado, el precio del pollo fresco alcanzó una suba mensual del 3,3% y de un 30,5% en comparación con noviembre del año pasado. Además, el pechito de cerdo presentó una suba en relación a octubre del 3,5% y de un 61% interanual.