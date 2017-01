La Gobernadora recibió a los organizadores del Circuito Internacional de Golf por los Caminos del Vino

Ushuaia fue la sede del lanzamiento de Circuito Internacional de Golf por el Camino de los Vinos “Copa Los Haroldos” que inició el sábado 28 de enero, en ese marco la gobernadora Rosana Bertone, junto al presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Luis Castelli, recibió al presidente del Ushuaia Golf Club, Marcelo Cardone y al director del Circuito Internacional de Golf por el Camino de los Vinos, Fabián Lencina.

Luis Castelli expresó que “fue una reunión muy cálida y estamos muy contentos de que nos haya recibido” y agregó que “estamos muy orgullosos de ser la provincia que da el puntapié inicial en este torneo del que participan tantas ciudades y países”.

“La Gobernadora nos brindó su apoyo absoluto y rescató en la conversación varios aspectos en los que este circuito es beneficioso para la provincia como lo son, el aspecto deportivo, la inclusión que puede generar y la difusión turística” explicó Castelli y adelantó que “la idea es que durante 3 años el lanzamiento del mayor torneo de golf de Latinoamérica se realice desde la ciudad de Ushuaia”.

Por su parte, Fabián Lencina destacó que “la gobernadora se preocupó por todos los detalles, no solamente del circuito, sino también de futuras acciones que puedan desarrollar con el club a nivel social” y agregó que “esto me llamó mucho la atención como se interesó por estos aspectos y es algo que me parece para destacar”.

Lencina contó que “habíamos hablado el año pasado de incluir a Ushuaia, pero ya estaba avanzado el circuito, ahora para iniciar el calendario 2017 lo teníamos pendiente y tanto el Ushuaia Golf club, como Luis Castelli y la Gobernadora estuvieron muy predispuestos a hacerlo y nos abrieron las puertas” y agregó que “Luis (Castelli) hizo el pedido de que Ushuaia sea el lugar de lanzamiento, que hasta ahora se realizaba en Punta del Este, que accedió al cambio, y pudimos hacerlo”.

“El torneo más grande a nivel internacional se va a largar desde la ciudad más austral del mundo y estamos muy contentos por esto” finalizó el Director del Circuito.

El Circuito se inició en la provincia de Mendoza en el año 2012 e incluía 3 predios de golf con bodega, de ahí su nombre ‘Por el Camino de los Vinos’, hoy incluye en su programa más de 130 ciudades en Latinoamérica, de las cuales 80 se encuentran a lo largo y ancho de Argentina. En cada edición brinda una oportunidad única de difundir las bellezas naturales y propuestas turísticas de cada ciudad, como así también, sus predios de golf y productos vitivinícolas.